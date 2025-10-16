De-a lungul timpului, „Visuri la cheie” a adus speranță în viețile celor care au trecut prin momente grele, dar nu au renunțat și au devenit exemple pentru cei din jur. Echipa este pregătită să cunoască noi familii cărora să le renoveze locuințele și să le dea speranța unui viitor mai bun.

Filmările sezonului 12 au început

Au început filmările sezonului 12 al uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni din România. Dragoș Bucur este gazda care va continua să ne prezinte poveștile pline de emoție ale familiilor: „Pentru mine, Visuri la cheie e dincolo de o emisiune.

Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este un proiect care aduce sprijin unor oameni ce sunt, de cele mai multe ori, adevărate exemple pentru cei din jur. De la copii olimpici, la bunici care ar face orice sacrificiu pentru nepoții lor. Noi ne-am pus pe treabă – sper să fie și vremea de partea noastră 😊”, spune Dragoș Bucur.

Echipa Visuri la cheie este completată de arhitecții emisiunii: Cristina Joia și Omid Ghannadi, cărora li se alătură o nouă colegă: Ștefana Delia Costraș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Cine e Ștefana Delia Costraș

Cu experiență, viziune și implicare, ei vor face fiecare proiect să însemne mai mult decât o renovare, să reprezinte acasă pentru fiecare membru al familiei. „Sunt profund recunoscătoare că fac parte din sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie. Am fost primită cu brațele și inimile deschise, iar acest lucru a făcut ca începutul acestei experiențe să fie deosebit de frumos.

Sunt arhitect de interior, cu o experiență de zece ani, iar această călătorie îmi oferă o perspectivă nouă asupra modului în care poate fi practicată această meserie”, spune Ștefana.

Toți cei care știu pe cineva care are nevoie de ajutorul echipei „Visuri la cheie” pot completa formularul de înscrieri pe: înscrieri.protv.ro.

Un nou sezon plin de emoție și transformări spectaculoase prinde contur chiar acum, iar „Visuri la cheie” continuă să schimbe vieți, casă cu casă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE