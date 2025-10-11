Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor

Audiență Vocea României 10 octombrie 2025

Emisiunea a fost lider absolut de audiență aseară, în intervalul 20:28 – 23:32, în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Vocea României a înregistrat 7.6 puncte de rating și 26.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.4% share.

Aproape 1.4 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit emisiunea, iar în minutul de maximă audiență, de la 20:53, peste 1.8 milioane de români se uitau la Vocea României.

Noii concurenți din echipele antrenorilor

Rebeca Iana a deschis seara cu o interpretare care i-a făcut pe toți antrenorii să se întoarcă, alegând în cele din urmă să meargă mai departe în echipa Theo Rose & Horia Brenciu. Tot în echipa lor continuă și Karina Asavei, care a adus o energie specială pe scenă, dar și Cristian Secioreanu, care i-a convins pe cei doi cu interpretarea ei. Vasile Mălai a fost unul dintre concurenții care au întors toate scaunele, iar alegerea lui a fost clară: Smiley.

În aceeași echipă merge mai departe și Anita Petruescu, care a impresionat, la rândul ei, toți antrenorii cu momentul său. Tudor Chirilă și-a completat echipa cu două voci care au adus pe scenă stiluri diferite, dar la fel de puternice: Ștefana Popa și Alex Purje. Echipa Irinei Rimes s-a mărit aseară cu trei concurenți care au convins-o prin momentele pe care le-au avut pe scenă: Victoria Cristiu, Dana Bazac și Daniel Șveț.

Săptămâna viitoare, noi concurenți urcă pe scena Vocea României, într-o nouă ediție plină de momente care vor surprinde. Emisiunea poate fi urmărită vineri, de la 20:30, la PRO TV și, în avans, pe VOYO.

