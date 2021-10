Zanni nu a fost crescut de părinți, ci a fost abandonat de la o vârstă fragedă și învățat să trăiască printre străini, care, ușor-ușor, i-au devenit familie.

„Aici am crescut eu de la 6 ani. Nu am mai fost aici de vreo doi-trei ani, deci o să fie o surpriză și pentru mine. Simt că nu am reglat conturile, simt că prea m-am rupt de locul ăsta, brusc, fără explicații, fără rămas-bun, fără să rămân într-o relație bună cu oamenii ăștia.

Viața m-a cam luat și m-a smuls și am fost obligat să mă concentrez pe alte chestii, dar acum că m-am mai relaxat… Casele sunt numerotate aici, cu un băiat care a crescut aici încă mai țin legătura”, a spus Zanni în cadrul emsiunii „Fiță cu Adiță”.

