Cunoscut și sub denumirea de “Matagi-inu”, câinele de vânătoare a apărut pentru prima dată în secolul XVII în Japonia, acolo unde este considerat un simbol național și face parte din cele șapte monumente ale naturii din țară. Vezi cum se dresează Akita.

Informații generale despre rasa Akita

Conform informațiilor încă discutate în Japonia, Akita Inu este rasa care descinde din câinii de rasă Matagi. Conform analizelor ADN, această rasă face parte din cele mai vechi 14 rase de câini domesticiți, deținători ai “genei ancestrale” a lupilor străvechi.

De-a lungul timpului, câinii au fost folosiți pentru diverse treburi, pe lângă meseria de câini de pază, aceștia au fost și asistenți la vânătorile de cerbi și urși, câini de luptă, animale de tracțiune pentru sanie și animale utile în serviciul forțelor de ordine/armatei.

Cei mai frumoși câini din lume, patrupezii sunt considerați cei mai loiali și protectori companioni ai casei, ba chiar Akita Inu simbolizează prosperitate și sănătate.

Animale de companie – rasa Akita Inu

Descriere fizică

Akita este patrupedul ce face parte din lista altor rase de câini mari. Este un câine cu o musculatură puternică, o osătură solidă și compactă, foarte bine proporționat și evidențiat. Are capul lat și masiv, botul scurt, silueta este mai mult înaltă decât lungă, urechile mici și verticale ușor rotunjite spre vârf, ochii mici și coada purtată în sus.

Are o blană dublă cu un strat superior asupru și impermeabil, în timp ce stratul inferior este moale, dens și gros, iar asta îl ajută să reziste iarna la temperaturi foarte scăzute. Culoarea specifică a blănii estge este roșu, alb, tigrat sau cenușiu.

Personalitate și temperament

Pentru că este un câine puternic, la fel ca și un Rottweiler, Akita este considerat unul dintre cei mai potriviți câini de pază. Este rapid, agil, curajos și foarte atașat de familia în care trăiește, ba chiar uneori are instincte protective foarte puternice.

Nu este recomandat să fie lăsat prea mult timp singur lângă copii, deoarece poate deveni agresiv atunci când este prea mult tachinat. În general, nu sunt câini agresivi, însă se pot înfuria atunci când se simt atacati sau când le este invadat spațiul, mai ales în timpul mesei.

Este inteligent și sensibil, dar și încăpățânat și dominant, așa că trebuie dresat încă de la vârstă fragedă. Este un câine foarte atent, tocmai din acest motiv latră doar atunci când are un motiv bine întemeiat. Le place adesea să-și prindă stăpânul de încheietura mâinii pentru a le arăta diferite situații care se petrec î jurul lor.

Cum se dresează rasa Akita

Pentru că are o personalitate puternică de lider, la fel ca un Ciobănesc Caucazian, Akita trebuie dresat încă de mic. Are nevoie de un dresaj ferm și insistent, multă comunicare, fermitate și răbdare.

Sunt câini inteligenți care pot domina dacă nu sunt instruiți cu atenție de o persoană cu experiență. Exercițiile din lecțiile de dresaj trebuie să fie variate, pentru a nu îi plictisi și pentru a-i ține sub control.

Îngrijire și toaletaj

Nu necesită o îngrijire specială, ci doar atenție regulată. Pentru că are blana deasă, acesta năpârlește destul de mult, așa că are nevoie de un periaj săptămânal, pentru a îndepărta firele de blană în exces. Nu are nevoie nici de îmbăiere frecvent, ci doar la nevoie, deoarece își face toaletarea singur, la fel ca pisicile.

Nu este un câine hiperalergic, dar are nevoie de puțină mișcare zilnic, cel puțin 30 de minute pe zi. Acesta se poate plimba în aer liber sau poate alerga în spații special amenajate.

Ce mănâncă un câine Akita

Dieta acestor câini de rasă constă în principal în fructe de mare, pește, orez, fructe și legume. Animalele de companie au nevoie de alimentație care să le asigure substanțe nutritive esențiale organismului. De asemenea, mai pot fi incluse în alimentație și: brânzeturi nesărate, ouă fierte și iaurt natural.

Nu sunt recomandate alimente precum: cârnați, condimente, carne afumate și alimente bogate în sare.

Animale de rasă – Akita Inu

Boli și afecțiuni

Este o rasă de câini puternică și rezistentă, însă pot apărea afecțiuni specifice rasei precum: displazia de șold, disfuncții tiroidiene, dilatația gastrică, atrofierea progresivă a retinei.

Câinii originari din Japonia au o înălțime cuprinsă între 61 și 71 cm, o greutate între 34 și 50 kg și o durată medie de viață între 10 și 12 ani.

Este un animal de companie atent, protectiv, vigilent și foarte curajos. Rasa Akita se simte foarte bine în aer liber, ba chiar este mereu dornic de joacă și se angrenează în jocurile familiei.

