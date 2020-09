Rasa Ciobănesc Caucazian este câinele activ întotdeauna și cu un instinct de apărare puternic dezvoltat. Este adesea preferat drept animal de companie pentru curte deoarece se atașează foarte mult de stăpânul său, este inteligent și foarte ușor de îngrijit. Vezi ce caracteristici are una dintre cele mai cunoscute rase de câini.

Informații generale despre rasa Ciobănesc Caucazian

Cunoscut și sub denumirea de Câinele Lup sau Câinele de Munte Caucazian, Ciobănescul Caucazian a început să fie folosit în urmă cu mai bine de 150 de ani, odată cu începerea cuceririi Caucazului de către Rusia, pentru paza unităților militare, atât ale trupelor rusești, cât și turcești. Câinii erau introduși în armata rusă printr-un ordin special pentru a proteja fortărețele implicate în operațiuni militare.

Ciobăneștii Caucazieni au fost pentru prima dată prezentați într-o expozție în anul 1930, la Nuremberg, acolo unde au și câștigat un renume modial din partea presei, drept “Giganții Roșii”.

Ciobănesc Caucazian

Mai târziu, din cauza deportărilor violente ce au avut loc în Caucaz, rasa a început să se deterioreze din cauza încrucișărilor nesupravegheate. Asta a dus la scăderea numărului de exemplare, însă cu ajutorul chinologilor ruși s-a reușit prezervarea rasei. Rasa a fost împărțită în trei tipuri:

Georgian – câinele înalt, puternic cu blană lungă ce forma o coamă și franjuri bogate pe coadă și membre;

– câinele înalt, puternic cu blană lungă ce forma o coamă și franjuri bogate pe coadă și membre; Armean – un câine mai scund decât cel georgian, cu păr lung și colorit gri cu sau fără pete sau chiar tigrat;

– un câine mai scund decât cel georgian, cu păr lung și colorit gri cu sau fără pete sau chiar tigrat; Azeri – câine cu o musculatură plată, păr scurt și colorit variat.

Una dintre cele mai cunoscute rase de câini mari, Ciobănescul Caucazian are mari centre pentru creștere în Sankt Petersburg, Dnipro, Kiev, Moscova, Sonețk, Ivanovo, etc.

Denumirea câinilor Ciobănesc Caucazian

Acești câini nu sunt din rasă ciobăneștilor precum Ciobănescul German, Scottish sau Shelti, ci sunt câini de ciobani cu o origine foarte veche, care au avut din totdeauna menirea de a apăra turma de prădători. Numele băștinaș este Volkodav (câinele lup), iar în Rusia mai este cunoscut și sub denumirea de “ovcharka”, care înseamnă “câinele ciobanului”.

Animale de companie – câini din rasa Ciobănesc Caucazian

Descrierea fizică – cum arată un Ciobănesc Caucazian

Unul dintre cei mai buni câini de pază are o constituție armonioasă, o musculatură puternică cu un un sistem osos generos. Are spatele drept, ferm, pieptul lung și larg, picioarele musculoase, capul mare cu fruntea aproape dreaptă, botul larg și nasul negru și mare.

Are urechi de mărime medie în formă triunghiulară ce sunt așezate departat una față de cealaltă, iar partea interioară este căzută înspre obraji.

Blana animalului de companie este în două straturi și este dreaptă și aspră. Blana interioară este bine dezvoltată, în timp ce blana de pe cap și picioare este mai scurtă și mai deasă decât blana de pe restul corpului. Coada este ținută curbată sau spirală și este ținută în jos atunci când câinele se află în repaus și ținută deasupra spatelui, atunci când câinele este în alertă.

Pui de Ciobănesc Caucazian

Personalitatea Câinelui Lup

Este un câine inteligent și foarte atent cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Este calm, blând și iubitor, dar poate deveni agresiv atunci când este provocat, tocmai din acest motiv este considerat unul dintre cei mai buni câini de pază în mai multe părți ale lumii.

Caucazianul este un câine rapid, cu un simț foarte bine dezvoltat, dornic să se joace și preferă să stea mai mult în spații deschise pentru a-și consuma energia, decât închis într-un apartament.

Sunt câini care iubesc să înoate, la fel ca rasa Labrador, așa că trebuie să ai grijă de el, deoarece ori de câte ori va vedea o piscină, se va arunca în ea.

Cum se dresează un Ciobănesc Caucazian

Sunt câini inteligenți, care pot învăța repede comenzile dresajului, dar și foarte încăpățânați, iar asta face destul de greoi întreg procesul de învățare. Dresajul trebuie început devreme, de la vârste fragdere, 7, 8 luni, tocmai pentru a-l învăța cu acest stil de viață, în caz contrar, când va fi prea mare, va scăpa de sub control.

Cum se dresează un Ciobănesc Caucazian

Îngrijire și toaletaj

Pentru că are o blană dublă, la fel ca și rasa Pomeranian, câinele Ciobănesc Cucazian trebuie periat de cel puțin două ori pe săptămână, pentru a-i menține blana sănătoasă. Câinele năpârlește masiv o dată pe an, atunci când aproape își schimbă în totalitate blana, iar în acea perioadă sunt indicate băile calde și periajul des.

Trebuie spălat pe dinți cu periuța specială pentru câini de câteva ori pe săptămână, pentru a preveni, dar și îndepărta placa bacteriană. Unghiile trebuie îngrijite lunar.

Ce mănâncă un Ciobănesc Caucazian

Alimentația este preponderent compusă din carne, deooarece câinele este o specie înrudită cu lupul. Pe lângă alimentele de origine animală pe care are voie să le consume precum: carne de pui, de porc, de vită, de curcan, de miel sau carne de pește dezosat, Ciobănescul Caucazian poate mânca și o serie de legume precum: cartofi fierți în coajă și pisați, țelină, morcovi, pătrunjel, fasole verde, roșii.

Sunt recomandate și alimentele precum organe de porc și vită, ficat, rinichi, plămâni, dar și paste făinoase, ouă, dar fierte, lapte, brânză și ocazional fructe.

Hrana se adaptează în funcție de vârsta câinelui. Puii de Ciobănesc Caucazian au nevoie de șapte mese pănă la patru luni, după care numărul va scădea până va ajunge la trei mese în jurul vârstei de 2 ani. Apa trebuie să fie întotdeauna la discreție.

Boli și afecțiuni

Ciobănescul Caucazian este o rasă care nu suferă de afecțiuni grave, însă pot apărea probleme la șold, la ochi, stomac și mai rar maladia cotului.

Ce înseamnă o montă

Un procedeu de împrechere între un mascul și o femelă. Ambii patrupezi trebuie să dețină dreptul la montă, iar scopul urmărit este acela de a aduce un beneficiu rasei. Pentru împerechere trebuie ales un partener compatibil cu celălalt, chiar și cu rezultate competiționale la fel de bune.

Cât costă un pui de Ciobănesc Caucazian

Puii de câine de rasă se cumpără doar de la o canisă, deoarece oferă întotdeauna sfaturi pentru creșterea și îndrumarea câinelui. Un crescător știe întotdeauna calitatea puiului.

Costurile unui câine de rasă diferă în funcție de țara de origine a crescătorului, mărimea câinelui, vârsta și originea puiului, popularitatea rasei, dar și reputația mamei și tatălui. Prețul unui pui poate începe de la 100 de euro și până la câteva sute de euro, în funcție de calitățile acestuia.

Înălțimea unei femele din rasa Ciobănesc Caucazian poate ajunge până la 60 de cm, în timp ce a unui mascul până la 73 de cm. Spreanța medie de viață pentru Câinele Ciobănesc de Munte este între 10 și 12 ani.

Sursă foto: Shutterstock.com

