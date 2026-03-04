România trece de la tabu la politici publice concrete pentru sănătatea femeilor

Deși 72% dintre aceste femei lucrează, menopauza rămâne „invizibilă” la birou: 67% nu vorbesc despre simptome (oboseală, anxietate, bufeuri), iar 62% dintre cele care o fac nu primesc sprijin. Ileana Badiu, co-fondatoare a asociației, subliniază: „Vocile noastre trebuie auzite!”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat includerea menopauzei în viitoarele programe naționale de screening din 2026. O veste uriașă vine și de la Bruxelles: Roxana Mînzatu, Vicepreședinte al Comisiei Europene, a confirmat că menopauza va fi inclusă, în premieră, în Strategia Europeană pentru Egalitate de Gen, ce urmează a fi lansată pe 5 martie.

Prioritățile Ministerului Sănătății

Alexandru Rogobete, a subliniat pentru Libertatea necesitatea de a trata menopauza ca pe un fenomen fiziologic normal, eliminând presiunea socială și discriminarea. Oficialul s-a arătat deschis propunerii de a deconta serviciile de consiliere psihologică prin CNAS pentru femeile care se confruntă cu dezechilibre hormonale sau cognitive în această etapă.

Ministerul mizează pe prevenție, amintind lansarea programelor naționale de screening pentru cancerul de sân, col uterin și colon. Un succes notabil este înregistrat de vaccinarea HPV, care a cunoscut o creștere exponențială după extinderea gratuității până la 26 de ani.

Totuși, autoritățile avertizează asupra „cotelor alarmante” ale dezinformării medicale din social media. Efectele sunt tragice: România ocupă primul loc în Europa la decesele infantile cauzate de rujeolă, pe fondul refuzului vaccinării.

Rogobete solicită măsuri mai stricte pentru controlul conținutului online și eliminarea mesajelor fără fundament medical care pun vieți în pericol.

Menopauza nu este sfârșitul, ci un nou început

Prezentă la evenimentul istoric din Parlamentul României, Carmen Brumă a subliniat importanța clarității terminologice într-un domeniu marcat de confuzie.

Ea explică diferența crucială dintre premenopauză (întreaga perioadă fertilă a femeii) și perimenopauză (etapa din preajma menopauzei, marcată de primele simptome). Această distincție este esențială pentru ca femeile să înțeleagă schimbările prin care trec.

Aflată ea însăși la perimenopauză de câțiva ani, Carmen a transformat propria experiență într-o resursă pentru ceilalți, lansând programul de nutriție și mișcare „Nu-mi-e frică de 40”. Ea pune accent pe un ghid complet care să ajute femeile să navigheze printre simptome, oferind recomandări nutriționale specifice și adaptări ale stilului de viață.

Energia și optimismul ei vin dintr-o rutină riguroasă, bazată pe sport și alimentație corectă. Mesajul ei pentru milioanele de românce este unul de împuternicire: „Menopauza nu este sfârșitul, ci doar un nou început pe care trebuie să știi să-l gestionezi cu înțelepciune și informație corectă. Nu vă fie frică!”.

O victorie a societății civile

O echipă de femei vizionare a reușit această premieră istorică: normalizarea subiectului menopauzei în Parlamentul României.

Prin prezentarea primului studiu național dedicat acestui segment, finanțat prin resurse proprii, asociația a solicitat sprijin legislativ pentru cele 5 milioane de românce vizate.

Succesul este răsunător și la nivel extern: după dezbaterile din Parlamentul European, Roxana Mînzatu a confirmat că menopauza va fi inclusă în strategia Comisiei Europene.

Mesajul central este unul de putere: menopauza nu trebuie să frâneze pe nimeni. Asumarea simptomelor și informarea corectă sunt cheia pentru a găsi soluții medicale și sociale. „Nu vă fie frică de această etapă!”, este îndemnul Ilenei Badiu pentru femeile care se simt blocate, amintindu-le că viața nu trebuie să se schimbe radical odată cu această tranziție fiziologică.

