Brânza și lactatele pot reduce efectul unor antibiotice

De la brânză și lapte până la grapefruit sau alcool, anumite produse pot modifica modul în care medicamentele sunt absorbite sau metabolizate. Farmacistul Amir Bhogal, director al Pyramid Pharmacy Group, spune pentru Mirror că aceste interacțiuni sunt mult mai frecvente decât cred pacienții.

„Unele ingrediente pot modifica modul în care medicamentele sunt absorbite sau descompuse în organism, uneori fără semne evidente de avertizare”, explică specialistul.

Produsele lactate, precum laptele, brânza sau iaurtul, conțin calciu și alte minerale care pot bloca absorbția unor antibiotice.

Potrivit farmacistului, acest lucru este valabil în special pentru:

tetracicline, o clasă de antibiotice folosite pentru tratarea mai multor infecții bacteriene, mai ales respiratorii, urinare, cutanate

fluorochinolone, o altă clasă de antibiotice puternice, folosite mai ales pentru infecții mai severe, cum sunt cele urinare, respiratorii sau digestive.

Mineralele din lactate se pot lega de medicament în sistemul digestiv și pot împiedica absorbția acestuia în sânge. Rezultatul este simplu: antibioticul devine mult mai puțin eficient, iar infecția poate persista. De aceea, specialiștii recomandă ca lactatele să fie consumate la cel puțin două ore distanță de antibiotic.

Grapefruitul poate crește concentrația unor medicamente în sânge

Un alt aliment cu efect puternic asupra medicamentelor este grapefruitul. Acesta conține substanțe care blochează enzimele din ficat responsabile de metabolizarea unor medicamente. În aceste condiții, medicamentul poate rămâne în sânge în cantități mai mari decât cele prevăzute, crescând riscul de efecte adverse.

Printre medicamentele afectate se numără:

statinele pentru colesterol

unele medicamente pentru tensiune

anumite imunosupresoare

Important este că efectul grapefruitului poate dura până la 24 de ore după consum, chiar și dacă este băut sub formă de suc.

Legumele verzi pot influența tratamentele anticoagulante

Legumele cu frunze verzi, precum spanacul, kale sau broccoli conțin cantități mari de vitamina K, care poate reduce efectul unor anticoagulante, cum este warfarina.

Problema nu este că aceste alimente trebuie eliminate complet atunci când iei anticoagulante, spun specialiștii, ci că aportul trebuie să fie constant. Schimbările bruște în consumul de vitamina K pot afecta eficiența tratamentului.

Brânzeturile maturate pot provoca creșteri periculoase ale tensiunii

Alimentele bogate în tiramină, precum brânzeturile maturate, mezelurile sau unele produse fermentate, pot interacționa periculos cu medicamentele din clasa IMAO, folosite în tratamentul depresiei. În anumite cazuri, această combinație poate declanșa o criză hipertensivă, adică o creștere bruscă și severă a tensiunii arteriale.

Din acest motiv, pacienții care iau aceste medicamente primesc de obicei o listă clară de alimente pe care trebuie să le evite.

Alcoolul poate amplifica efectele medicamentelor

Și alcoolul poate interacționa cu numeroase medicamente. În funcție de tratament, el poate:

crește sedarea

crește riscul de sângerare

provoca scăderi periculoase ale tensiunii

accentua greața sau alte reacții adverse

Farmacistul spune că pacienții ar trebui să discute întotdeauna cu medicul sau farmacistul înainte de a consuma alcool în timpul tratamentului.

Merișoarele pot afecta tratamentele anticoagulante

Produsele din merișoare, inclusiv sucul sau suplimentele, pot amplifica efectul unor anticoagulante. Această interacțiune poate crește riscul de sângerare dacă aportul crește brusc.

Specialiștii recomandă ca persoanele care iau astfel de medicamente să mențină un consum constant și să evite introducerea bruscă a unor cantități mari de merișoare în dietă.

De aceea, specialiștii recomandă ca persoanele care urmează un tratament să citească atent prospectul medicamentelor și să întrebe medicul sau farmacistul dacă există alimente care ar trebui evitate. Uneori, diferența dintre un tratament eficient și unul care nu funcționează poate fi chiar ceea ce ai în farfurie.

