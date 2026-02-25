Barcelona, cea mai mare taxă turistică din Europa

Taxa turistică va crește semnificativ, ajungând la 10-15 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului. În prezent, turiștii plătesc între 5 și 7,5 euro pe noapte.

Astfel, un cuplu care petrece două nopți într-un hotel de patru stele, categorie care reprezintă aproape 50% din toate hotelurile din oraș, va achita cu 45,60 euro mai mult, fiecare persoană fiind taxată cu până la 11,4 euro pe noapte.

Oaspeții hotelurilor de cinci stele vor plăti până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să achite aproximativ 6 euro.

De asemenea, închirierea locuințelor pe termen scurt va fi impozitată cu 12,5 euro pe noapte, în creștere față de taxa actuală de 6,25 euro.

Taxa încearcă să combată supraturismul și să dea înapoi comunității

Autoritățile catalane încearcă să răspundă nemulțumirilor localnicilor care acuză că numărul mare de turiști contribuie la creșterea prețurilor locuințelor, prin dezvoltarea pieței de închirieri pe termen scurt.

Potrivit legii, 25% din veniturile generate de noua taxă vor fi alocate pentru rezolvarea crizei locuințelor din Barcelona.

În plus, orașul a anunțat planuri de a interzice complet închirierea locuințelor pe termen scurt începând cu anul 2028. Conform Global Banking & Finance, aceste măsuri reflectă un efort continuu de a proteja locuitorii și de a limita impactul supraturismului asupra orașului.

Îngrijorări în industria turismului spaniol

Proprietarii hotelurilor avertizează că măsurile ar putea avea efecte negative asupra industriei turistice. Aproximativ 15,8 milioane de turiști vizitează Barcelona anual, iar creșterea taxei ar putea influența deciziile de călătorie ale acestora.

„Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur”, a declarat Manel Casals, directorul general al Asociației hotelierilor din Barcelona, criticând faptul că propunerile pentru o creștere treptată a taxei au fost ignorate.

Barcelona este una dintre cele mai importante destinații pentru conferințe la nivel global, aflându-se în top 4 locații. Totuși, participanții la aceste evenimente nu vor fi scutiți de la plata taxei turistice.

Înainte de majorarea taxei, Barcelona ocupa locul 11 în clasamentul platformei Holidu pentru anul 2025, care analizează costurile turistice din Europa. Amsterdam conduce acest clasament, cu o taxă de 18,45 euro pe zi.