Actrița Kate McKinnon, diagnosticată cu această boală

Glosita migratoare benignă este o afecțiune inofensivă a limbii, cunoscută și sub denumirea de „limbă geografică”. În rândul populației din întreaga lume, afecțiunea este raportată ca având o frecvență de circa 3%. De această boală a fost afectată și actrița Kate McKinnon, relatează revista People.

Actrița Kate McKinnon, cunoscută în special pentru activitatea sa în cadrul emisiunii de comedie de tip sketch „Saturday Night Live” (SNL), a dezvăluit, recent, că suferă de o afecțiune medicală ciudată, dar inofensivă, numită „limba geografică”.

„Am făcut o fotografie cu limba mea și i-am trimis-o unui prieten actor. Amândoi suferim de aceeași afecțiune medicală”, a declarat fosta vedetă a emisiunii „Saturday Night Live”, în vârstă de 41 de ani, într-un interviu acordat revistei People.

Ea a explicat și cum se manifestă afecțiunea medicală neobișnuită. „Limba ta prezintă pete și arată ca un atlas, de unde și denumirea de «limbă geografică»”, a spus.

„E scârbos”, a adăugat ea.

Ce este „limba geografică”?

„Limba geografică” sau glosita migratorie benignă este o afecțiune inflamatorie care apare de obicei pe partea superioară și laterală a limbii, precizează Academia Americană de Medicină Orală (AAOM).

De obicei, limbile afectate prezintă o zonă roșie, de diferite dimensiuni, înconjurată, cel puțin parțial, de o margine albă neregulată.

La persoanele afectate, limba geografică tinde să varieze în ceea ce privește culoarea, forma și dimensiunea – de unde și denumirea afecțiunii. Se găsesc frecvent mai multe zone afectate. Leziunile pot, de asemenea, să dispară complet pentru o perioadă și apoi să reapară.

Cauze și simptome

Cauza „limbii geografice” este necunoscută, potrivit AAOM. Au fost luați în considerare mai mulți factori ca posibile cauze, cum ar fi stresul emoțional, factorii psihologici, alergiile, diabetul și tulburările hormonale. Cu toate acestea, niciunul nu a fost legat în mod concludent de această boală.

A fost descoperită și o legătură între „limba geografică” și psoriazis (o boală a pielii). S-a constatat că limba geografică este mai frecventă la pacienții cu psoriazis. Unii consideră limba geografică o formă orală de psoriazis.

În această situație, se pot utiliza anestezice topice pentru amorțeala superficială. De asemenea, se pot prescrie medicamente antiinflamatoare pentru a ajuta la controlul disconfortului. Experții recomandă consultarea unui medic dacă simptomele sunt severe sau dacă ele persistă timp de mai multe zile.

Boala nu este contagioasă

Boala este mai frecvent întâlnită la femei, la adulții tineri și la persoanele care suferă de alergii, eczeme, psoriazis, diabet de tip 1, stres și deficiențe nutriționale, în special de vitamina B.

„Limba geografică” nu este contagioasă și nu poate fi transmisă nimănui altcuiva.

Cei mai mulți pacienți cu limbă geografică sunt asimptomatici și doar o mică parte dintre ei observă o creștere a sensibilității limbii la alimente fierbinți sau la mâncăruri picante.

Chiar dacă majoritatea pacienților sunt îngrijorați de posibila evoluție spre cancer a acestor leziuni, trebuie subliniat faptul că „limba geografică” este o afecțiune benignă, care nu va evolua niciodată către malignitate.

