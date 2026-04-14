Cifre-cheie din raportul Dahna 2026: Anatomia unei crize naționale de sănătate

Raportul Dahna 2025–2026 demonstrează că cei mai vulnerabili nu sunt pacienții aflați deja sub observație, ci aceia care își subevaluează grav riscul cardiovascular.

Datele extrase din raportul Dahna definesc tabloul clinic al unei populații care „arde” etapele sănătății într-un ritm accelerat:

Tratament ignorat : 1 din 5 persoane cu tensiune arterială crescută nu urmează niciun tratament.

: 1 din 5 persoane cu tensiune arterială crescută nu urmează niciun tratament. Capcana sedentarismului : Lipsa activității fizice crește cu peste 20% riscul de obezitate și sindrom metabolic.

: Lipsa activității fizice crește cu peste 20% riscul de obezitate și sindrom metabolic. Obezitatea : Rămâne cel mai puternic factor de risc ignorat în rândul populației evaluate.

: Rămâne cel mai puternic factor de risc ignorat în rândul populației evaluate. Fumatul și îmbătrânirea precoce : Acest viciu adaugă 10 ani de îmbătrânire arterială înainte de vârsta de 45 de ani.

: Acest viciu adaugă 10 ani de îmbătrânire arterială înainte de vârsta de 45 de ani. Comprimarea timpului: Combinațiile de factori de risc pot comprima 30-40 de ani de boală în doar 10 ani de viață.

Tinerii de 20 de ani, cu indicatori metabolici de seniori

Unul dintre cele mai alarmante semnale vizează scăderea vârstei la care apar bolile grave. Raportul indică prezența unor tineri de doar 21 de ani care prezintă indicatori metabolici specifici persoanelor de vârsta a treia.

Studiul identifică trei categorii critice aflate în „zona de umbră”:

Adulții tineri (30–40 de ani) : Aceștia prezintă adesea hipertensiune arterială netratată și ignorată.

: Aceștia prezintă adesea hipertensiune arterială netratată și ignorată. Pacienții necontrolați : Persoane sub tratament care rămân în „zona roșie” (170–175 mmHg) fără a solicita ajustarea schemei terapeutice.

: Persoane sub tratament care rămân în „zona roșie” (170–175 mmHg) fără a solicita ajustarea schemei terapeutice. Diabeticii nediagnosticați: Utilizatori cu valori mari ale glicemiei care nu sunt conștienți de prezența bolii.

Cardiologul care trage semnalul de alarmă: „Deficitul de alfabetizare biometrică”

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic cardiolog și cofondator al aplicației Dahna, avertizează că ignoranța în fața propriilor analize este principala barieră în calea salvării de vieți. Mulți români raportează valoarea „0” la analize esențiale precum colesterolul sau creatinina, semn că nu și-au mai făcut analizele de sânge de ani de zile.

„Baza de date Dahna (2025-2026) confirmă o valoare predictivă ridicată pentru riscul cardiovascular la nivel național. Deși există un „deficit de alfabetizare biometrică” (…), corelațiile dintre Greutate, Tensiune și Scorul CVD sunt consistente și valide statistic. Aceste date demonstrează că viitorul sustenabilității sistemului de sănătate depinde de capacitatea de a adresa „zona de umbră” a pacienților nediagnosticați, identificați astăzi și prin datele Dahna,” a precizat dr. Tatu-Chițoiu.

România vs. Europa: O prăpastie statistică. Dahna, „oglinda” sănătății românilor

România continuă să aibă a doua cea mai mare rată de mortalitate prin boli circulatorii din Uniunea Europeană: 787 de decese la 100.000 de locuitori, față de media UE de 313. Conform Eurostat, în 2023, bolile de inimă au fost responsabile pentru 33% din totalul deceselor din țară.

Aplicația Dahna monitorizează sănătatea cardio-metabolico-renală a peste 40.000 de utilizatori, transformând datele biometrice în intervenții personalizate asupra stilului de viață. Într-o țară în care „nu mă doare nimic” este scuza standard pentru evitarea medicului, digitalizarea prevenției devine singura barieră între un pacient asimptomatic și un eveniment cardiac fatal.

Dahna funcționează ca o aplicație gratuită de automonitorizare a sănătății cardio-metabolico-renale, transformând datele individuale în intervenții personalizate asupra stilului de viață, conform ghidurilor medicale actuale.

Dr. Tatu-Chițoiu, co-fondatorul aplicației, premiat recent la prima ediție a Galei Doctorului Digital, a lucrat treizeci și opt de ani la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca” București, dintre care ultimii 33 în Terapie Intensivă Cardiologică. Ideea aplicației Dahna s-a născut dintr-o observație simplă, făcută în viața de zi cu zi: coșurile de cumpărături nesănătoase ale românilor din supermarketuri.



