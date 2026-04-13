Ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani într-un colţ al casei

De unde vine ideea că o monedă plasată în casă poate atrage prosperitate

Ideea că anumite obiecte aparent banale, cum ar fi o monedă veche, pot influența prosperitatea unei locuințe este prezentă în multe culturi, nu doar la noi. Din perspectivă științifică, nu există dovezi care să demonstreze că o monedă are vreo putere energetică măsurabilă care să influențeze direct realitatea materială. Și totuși această credință circulă în multe zone ale lumii.

Dacă privim această practică prin prisma filozofiei Feng Shui, lucrurile capătă o dimensiune mai degrabă simbolică.

Ce este Feng Shui

Feng Shui este un sistem tradițional chinezesc vechi de peste 3.000 de ani, care studiază modul în care energia numită „Qi” circulă într-un spațiu și cum poate fi influențată prin organizarea obiectelor, a formelor și a orientării.

Scopul său declarat nu este unul „magic”, așa cum este uneori interpretat, ci mai degrabă unul care are la bază o armonie, crearea unui mediu care susține starea de bine, echilibrul și, indirect, succesul în diferite aspecte ale vieții, inclusiv cel financiar.

În acest context, obiectele devin simboluri încărcate de semnificație, iar modul în care sunt folosite poate influența psihologic și comportamental locuitorii unui spațiu.

Ce sunt monedele Feng Shui

Monedele ocupă un loc special în Feng Shui deoarece ele sunt asociate direct cu energia prosperității.

În cultura Feng Shui, monedele tradiționale aveau o formă specifică, rotunde, cu un pătrat în centru. Această formă nu este întâmplătoare. Cercului i se atribuie simbolistica cerului, în timp ce pătratul reprezintă pământul. Astfel, moneda devine o punte între cer și pământ, între energie și materie, între intenție și manifestare. Din această perspectivă, folosirea monedelor în casă nu este despre valoarea lor materială, ci despre semnificația simbolică pe care o poartă.

Mai mult, în vechime, chinezii credeau că lucrurile similare se adună și, conform acestui principiu, obiectele și evenimentele de aceeași natură se vor aduna. Astfel, florile atrag florile, iarba verde altă iarbă, aurul atrage alt aur, oamenii cu aceleași idei se adună etc. Prin urmare, ei credeau că agățarea monedelor în casă va atrage mai mulți bani în gospodăria sau satul lor, arată Wikipedia.org.

Monedele Feng Shui propriu-zise sunt, de obicei, replici ale monedelor chinezești antice și sunt adesea legate cu un fir roșu. Culoarea roșie este extrem de importantă în cultura chineză, fiind asociată cu norocul, protecția și energia vitală.

Legarea monedelor cu un fir roșu amplifică simbolismul lor și creează un obiect ritualic care este folosit în mod intenționat pentru a atrage prosperitatea. De regulă, aceste monede sunt folosite în seturi de trei, șase sau nouă, numere considerate favorabile.

Numărul trei, de exemplu, este asociat cu creșterea și expansiunea. Trei monede legate împreună pot simboliza fluxul continuu al banilor. Șase este considerat un număr al norocului în afaceri, iar nouă este asociat cu completitudinea și împlinirea. Aceste combinații nu sunt aleatorii, ci se bazează pe numerologia chineză și pe semnificațiile atribuite numerelor în această cultură, arată site-ul housing.com.

Tipuri de monede Feng Shui

Tipuri de monede FengShui ( Foto Shutterstock)

Monedele clasice Feng Shui

Monedele clasice Feng Shui, inspirate din monedele chinezești tradiționale, sunt ușor de recunoscut datorită caracterelor inscripționate și a orificiului pătrat din centru. Acest pătrat simbolizează elementul Pământ, în timp ce forma rotundă a monedei este asociată cu Cerul. În Feng Shui, aceste monede sunt folosite în locuință ca simbol al atragerii prosperității și abundenței materiale.

Monedele cu nod chinezesc

În tradiția Feng Shui, monedele legate cu așa-numitul „nod chinezesc” sunt asociate cu elementul Foc, care simbolizează energie, pasiune și vitalitate. Se spune că aceste monede pot aduce mai mult entuziasm în viață și pot susține armonia în relații, mai ales dacă sunt plasate în dormitor, în apropierea patului.

Monedele celor cinci împărați

Aceste monede reprezintă cinci împărați importanți din istoria Chinei și sunt considerate simboluri ale succesului și autorității. În Feng Shui, ele sunt asociate cu reușita în carieră, recunoaștere socială și realizări personale. Sunt adesea folosite de cei care își doresc progres profesional sau stabilitate în planul muncii.

Monedele celor șase împărați

Monedele celor șase împărați sunt legate de elementul Metal, care ține de claritate, disciplină și organizare. Din acest motiv, ele sunt frecvent plasate în camerele copiilor, în zonele de studiu sau pe birou, pentru a susține concentrarea și capacitatea de a lua decizii. Sunt considerate utile în special pentru persoanele care simt că le lipsește direcția sau determinarea.

Monedele celor nouă împărați

Acest tip de monede este asociat cu elementul Apă, simbol al fluxului, adaptabilității și oportunităților. În Feng Shui, ele sunt considerate benefice atunci când sunt plasate în zona bogăției din locuință sau în apropierea intrării principale. Se spune că susțin creșterea financiară, flexibilitatea și capacitatea de a valorifica oportunitățile care apar.

Unde se plasează monedele în casă

În Feng Shui există conceptul de zone ale casei, fiecare asociată cu un anumit aspect al vieții. Acest sistem este cunoscut sub numele de Bagua.

Zona bogăției este, în mod tradițional, asociată cu partea de sud-est a locuinței. Plasarea unor simboluri ale prosperității în această zonă este considerată benefică pentru atragerea energiei financiare. În acest context, o monedă plasată într-un colț corespunzător poate avea un rol simbolic important.

În ceea ce privește poziționarea monedelor Feng Shui, există mai multe practici comune. Una dintre cele mai populare este plasarea lor în portofel sau în zona unde sunt ținuți banii, pentru a înmulți simbolic resursele financiare.

De asemenea, ele pot fi puse sub covorul de la intrare, pentru a simboliza faptul că prosperitatea intră în casă odată cu fiecare pas.

Intenția în Feng Shui și posibile explicații psihologice

Este important de subliniat că, în Feng Shui, intenția joacă un rol esențial. Nu este suficient să plasezi mecanic un obiect într-un loc, trebuie să existe și o conștientizare și o intenție clară în spatele acțiunii.

În Feng Shui, obiectele nu sunt considerate active în mod absolut, ele capătă semnificație doar în relație cu spațiul, cu persoana și cu intenția.

De exemplu, o monedă pusă la întâmplare într-un colț al casei, fără nicio conștientizare, este practic un obiect inert. În schimb, aceeași monedă, plasată deliberat într-un anumit loc, însoțită de o intenție clară legată de stabilitate financiară sau creștere economică personală, devine un simbol activ în viața celui care o folosește. Explicația Feng Shui este că astfel direcționezi energia Qi în direcția dorită.

Această idee poate avea, oarecum, o explicație și din punct de vedere psihologic, dacă ne uităm la conceptul de „ancoră psihologică”.

În psihologie, ancorele sunt stimuli care declanșează anumite stări sau comportamente. Monedele Feng Shui pot funcționa exact ca astfel de ancore, ele reamintesc constant individului de obiectivele sale financiare.

Astfel, de fiecare dată când sunt văzute sau atinse, pot reactiva intenția inițială. Astfel, persoana poate să devină mai atentă la oportunități, mai disciplinată în cheltuieli sau mai motivată să economisească. Din acest punct de vedere, eficiența lor nu este una mistică, ci ar putea fi una cognitivă.

Este interesant de observat că practici similare există și în alte culturi, chiar dacă nu sunt numite Feng Shui. De exemplu, și în unele tradiții europene, se obișnuiește păstrarea unei monede „norocoase” în portofel, care nu trebuie cheltuită niciodată.

Aceasta funcționează pe același principiu simbolic că moneda reprezintă un nucleu de stabilitate financiară, un punct de referință constant. Diferența este că Feng Shui integrează această idee într-un sistem mai larg și mai structurat.

Ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani într-un colţ al casei

Pentru cei care se întreabă ce se întâmplă dacă pui o monedă de 50 de bani într-un colţ al casei, răspunsul poate avea, deci, nuanțe.

Dacă pui o monedă de 50 de bani într-un colț al casei, în mod concret nu se întâmplă nimic din punct de vedere fizic sau științific. Nu există dovezi că obiectele pot atrage bani sau pot influența direct realitatea financiară.

În schimb, în tradiții precum Feng Shui sau în diverse credințe populare, astfel de gesturi au o semnificație simbolică. Moneda poate reprezenta ideea de prosperitate, stabilitate sau intenția de a avea mai multă grijă de bani.

Pentru unii oameni, faptul în sine că fac un astfel de gest îi poate ajuta într-o oarecare măsură să se concentreze mai mult pe obiectivele lor financiare, să fie mai atenți la cheltuieli sau mai deschiși la oportunități. În sensul acesta, efectul nu vine din moneda în sine plasată într-un anume loc al casei, ci din modul în care acest gest poate influența modul în care gândim și acționăm.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O bătrână din Teleorman a fost salvată dintr-un incendiu de un polițist și un jandarm aflați în patrulare: flăcările au cuprins întreaga casă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

