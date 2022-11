De ce este bine să mănânci ceapă – beneficii

Ceapa este o plantă erbacee perenă din familia Amaryllidaceae. Ceapa este o legumă ce face parte din alimentația de bază în țara noastră și este cultivată în mod frecvent atât pentru consumul propriu, cât și pentru comerț.

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Valori nutriționale pentru 100 g de ceapă

Calorii: 40

Apă 89,11 %

Glucide 9,34 %

Lipide 0,1 %

Proteine 1,1 %

Fibre 1,7 %

Calciu 23 mg

Magneziu 10 mg

Potasiu 146 mg

Fier 0,21 mg

Vitamina C 7,4 mg

Vitamina B1 0,046 mg

Vitamina B3 0,116 mg

Vitamina B6 0,12 mg

Vitamina B9 19 μg

Dar ceapa nu este benefică doar atunci când este mâncată crudă. Legumele murate precum varza murată sau ceapa murată conțin cantități mari de probiotice și enzime digestive. Menținerea unei flore intestinale sănătoase vă poate ajuta digestia și nivelul general de energie. Alimentele murate prin fermentare pot chiar să îmbunătățească aspectul pielii, deoarece multe afecțiuni ale pielii, cum ar fi acneea, pot fi cauza unor probleme digestive.

Rețete de ceapă murată

Friptură cu ceapă murată

Ceapa murată se poate face în orice anotimp și este delicioasă atât ca garnitură, cât și pusă în salate.

Ceapă murată în saramură cu hrean

Ceapa murată în saramură

Ingrediente:

2 kg ceapă

2 legaturi frunze de ţelină

2 legături leuştean

2 crengute mărar uscat

2 crengute cimbru uscat

6 bucati hrean

2 linguri piper boabe

2 linguri boabe de muştar

6 ardei iuţi

sare grunjoasă neiodată

Mod de preparare:

Se pregăteşte saramura, punând o lingură cu vârf de sare la 1 l apă, în funcţie de cantitatea dorită. Trebuie să se prepare suficient de multă saramură, aşa încât legumele să fie perfect acoperite în recipiente.

Cepele se curăţă de coji, se spală bine şi se aşază în borcane sau în bidoane pregătite în prealabil, alternându-le cu verdeţuri şi condimente. Pentru a obţine un gust picant mai intens, ardeii iuţi se rup în două.

Se toarnă saramura deasupra şi se pune capac o farfurie cu o greutate, care să ţină legumele cât mai presate. Se acoperă cu un şervet si se ţine la temperatura camerei 5 zile. Pentru un plus de siguranţă, se poate adăuga un praf de conservant. Se închid recipientele ermetic şi se dau într-un loc răcoros.

Sursă – retete.unica.ro

Ceapă murată în oțet

Ceapa murată în oțet

Ingrediente:

1 kg ceapă roşie

50 g zahăr

250 ml vin alb sec

200 ml oţet

1 lingura sare

5 ardei iuţi

400 ml apă

foi de dafin

Mod de preparare:

Se spală ceapa, se curăţă bine şi se taie rondele.Într-un vas, se pune vinul, oţetul, zahărul, apa şi ardeiul iute, tăiat rondele. Se dau la fiert circa 15 minute.

După ce au fiert, se lasă să se răcească.

Într-un borcan se aşază rondele de ceapă, printre care se pun câteva foi de dafin.

După ce s-a umplut borcanul, se toarnă amestecul fiert peste ceapă şi se capsează borcanul.

Ceapă murată cu ardei iute

Ceapă murată cu ardei iute

Ingrediente:

3 kg ceapă

1 kg ardei iute

600 ml oțet

400 g zahăr

400 ml apă

1 lingură sare

Mod de preparare:

Se pun ardeii şi ceapa într-un vas. Se adaugă oteţul, zahărul, apa şi sarea. Ardeiul iute se spală și se taie rondele cu tot cu seminţe. Separat, ceapa se taie peştișori.

Amestecul se pune pe aragaz la foc mediu. Se lasă sa dea un clocot, apoi se dă la o parte. Ceapa murată fierbinte se bagă în borcanele bine spălate în prealabil care se etanșează bine.

Descoperă care este diferența dintre ceapă și șalotă.

De ce plângem când tăiem ceapa

Ceappa miroase puternic și te face să plângi atunci când o tai. Pentru miros este de vină conținutul de sulf, caracteristic atât cepei, cât și rudei sale, usturoiul. Atunci când tăiem ceapa, celulele din care este formată se “sparg” și eliberează o enzimă numită alinaza și un compus al sulfului. Acesta din urmă suferă mai multe transformări, sub acțiunea alinazei, până când se transformă într-un compus volatil, ce ajunge la ochi în maxim 30 de secunde.

Problema este că aceasta substanță din ceapă este iritantă pentru ochi. Efectul său poate fi diminuat prin cufundarea bulbilor în apă rece pentru câteva minute înainte de tocare sau feliere.

