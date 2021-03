Ceapa este valoroasă din punct de vedere nutrițional, fiind o sursă bogată de vitamine și minerale. Este folosită în prepararea mâncărurilor, atât crudă, cât și gătită.

Cum și când se cultivă ceapa

Ceapa este o plantă erbacee perenă din familia Amaryllidaceae. Planta de ceapa formează un bulb de formă şi culoare variată. Frunze fistuloase, cu teci lung tubuloase, formează o tulpină falsă, pentru că adevărata tulpină este metamorfozată în bulb. Tulpina se termină cu o inflorescență globuloasă, de culoare alb-verzuie.

Ceapa este o legumă ce face parte din alimentația de bază în țara noastră și este cultivată în mod frecvent atât pentru consumul propriu, cât și pentru comerț.

Cultivare ceapă

Ceapa se cultivă primăvara, chiar din luna martie. Creșterea cepei în grădină se face prin plantarea arpagicului. Terenul trebuie curățat de buruieni atât înainte de plantarea cepei, cât și pe parcursul perioadei de dezvoltare, până la recoltare.

Apoi, pregătește straturile în care vei plata arpagicul. Rândurile trebuie să aibă 2, 3 centimetri adâncime și să se afle la o distanță de aproximativ 20 de centimetri unul față de altul. Acoperă fiecare rând cu atenție și udă straturile proaspăt plantate cu apă sub formă de ploaie.

Ceapa nu are nevoie de îngrijiri speciale, însă este bine să fie plivită de buruieni și udată cu regularitate, mai ales în perioadele secetoase.

Când frunzele de ceapă încep să se usuce se oprește udarea straturilor, este un semn că se apropie perioada de recoltare. Din acest moment, apa în exces va afecta leguma și poate favoriza apariția mucegaiului.

Ceapa – beneficii și proprietăți

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un alimen bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Valori nutriționale pentru 100 g de ceapă

Calorii: 40

Apă 89,11 %

Glucide 9,34 %

Lipide 0,1 %

Proteine 1,1 %

Fibre 1,7 %

Calciu 23 mg

Magneziu 10 mg

Potasiu 146 mg

Fier 0,21 mg

Vitamina C 7,4 mg

Vitamina B1 0,046 mg

Vitamina B3 0,116 mg

Vitamina B6 0,12 mg

Vitamina B9 19 μg

Scade nivelul colesterolului

Potrivit studiilor, ceapa ajută la scăderea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale, deoarece eliberează oxid nitric în fluxul sanguin, ceea ce reduce rigiditatea vaselor de sânge, precum și tensiunea arterială. Și quercetina din compoziția cepei reduce acumularea plăcii în artere.

Stimulent pentru o digestie sănătoasă

Compușii din leguma proaspătă sunt un adjuvant pentru disconfortul digestiv și luptă pentru a elimina bacteriile ce pot ajunge în sistemul gastrointestinal și pot provoca infecții. Studiile arată că ceapa are o mare putere de a crește eficiența absorbției nutrienților din intestine.

Ceapa are proprietăți antibacteriene

Ceapa poate combate bacteriile potențial periculoase, cum ar fi Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus și Bacillus cereus.

Mai mult, studiile au demonstrat că extractul de ceapă inhibă creșterea Vibrio cholerae, o bacterie care reprezintă o preocupare majoră pentru sănătatea publică, mai ales în țările în curs de dezvoltare.

În plus, quercetina extrasă din ceapă este efiecientă în combaterea bacteriilor.

Menține sănătatea oaselor

Cum ceapa conține vitaminele C și K, aceste două oferă beneficii pentru sănătatea oasoasă. Vitamina C ajută la sintetizarea colagenului care menține oasele puternice, în timp ce vitamina K ajută organismul să utilizeze calciul necesar pentru menținerea densității osoase.

Ceapa susține creșterea imunității

Printre multiplele beneficii aduse de consumul de ceapă se numără și acela că ajută la creșterea imunității. Ceapa verde conține, de asemenea o cantitate importantă de vitamina C. Studiile au demonstrat că alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi ceapa uscată sau ceapa verde, pot îmbunătăți funcția imună și pot previni infecția.

Rețete cu ceapă

Ceapa poate fi folosită în numeroase rețete, atât crudă, cât și gătită. Un sfat valoros este acela de a nu mai decoji prea mult ceapa, deoarece cu cât arunci mai mult din ea, cu atât pierzi mai multe substanţe benefice.

Salată de ceapă

Salată de ceapă

Ingrediente:

300 g ceapă albă

300 g ceapă roşie

100 ml vin alb

1 lingurita boia dulce de ardei

100 ml suc de roşii

ulei

sare

piper

cimbru uscat

Mod de preparare:

Se prepară un sos picant din sucul de roşii amestecat cu boiaua de ardei, o lingură de ulei, un vârf de cuţit de cimbru, sare şi piper după gust. Se amestecă energic până se dizolvă toată sarea şi se înglobează piperul şi cimbrul. Ceapa se curăţă, se spală şi se taie solzişori. Se pune într-un castron, se presară cu puţină sare şi se stropeşte cu sos picant şi vin îndoit cu apă. Se amestecă uşor să ajungă toată ceapa în sosul format, se acoperă vasul şi se păstrează la rece 10-15 minute.

Mâncare de ceapă

Mâncare de ceapă

Ingrediente:

2-3 cepe

1 legătură usturoi verde

2 roșii

2 lingurițe bulion

2 linguri de ulei

300ml apa

100ml vin roșu

1 linguriță sare

1 linguriță zahăr

mărar

pătrunjel

1 foaie de dafin

Mod de preparare:

Ceapa și usturoiul tăiat rondele se pun la călit în puțin ulei, apoi se adaugă roșiile tăiate felii subțiri, Se amestecă bine iar după încă 2 minute se pune pasta de tomate și restul ingredientelor: vin, apa, mărar, pătrunjel, dafin, zahăr și sare. Se fierbe înăbușit la foc moderat timp de 10 minute, până când compoziția scade și se formează un sos legat. Se servește mâncarea de ceapă imediat cât este caldă simplă sau cu mămăligă.

Supă cremă de ceapă

Supă cremă de ceapă

Ingrediente:

2-3 cepe de mărime medie

4-5 cartofi

20 g unt

1/2 litru apă

200 ml lapte

câteva fire de mărar

nucşoară

sare şi piper

Mod de preparare:

În oala de fiert supa se topeşte untul şi ceapa tăiată rondele. Se amestecă şi se lasă 10 minute să se înmoaie Se adaugă cartofii curăţaţi şi tăiaţi rondele foarte subţiri. Se lasă 2 minute să se călească uşor. Se adaugă sare, piper, nucşoară, lapte şi apă şi se lasă la fiert 30 de minute. Apoi, se mixează și se mănâncă imediat, caldă, cu mărar.

Curiozități despre ceapă

Ceapa este una dintre cele mai vechi plante cultivate în Europa și Asia și era deja bine cunoscută civilizațiilor antice din Asia, India și Mediterană

În Egiptul antic ceapa era considerată un simbol al vieții eterne, datorită formei sale rotunde și a inelelor concentrice și era oferită zeilor, sau era folosită ca monedă de plată de a ajunge în rai

S-au găsit dovezi, resturi de ceapă la descoperirea mormântului lui Tutankhamon

O tablă cu inscripții sumeriene cuneiforme datând cu 4.000 de ani î.e.n. din Codul lui Hammurabi conține descrieri de ogoare cultivate cu castraveți și ceapă

În Evul mediu ceapa nu lipsea de pe masa locuitorilor Europei fiind folosită și ca amuletă contra pestei.

De ce plângem când tăiem ceapa?

Ceapa este o legume sănătoasă, bogată în antioxidanți și vitamine. Însă ceapa are și dezavantajele ei: miroase puternic și te face să plângi atunci când o tai. Pentru miros este de vină conținutul de sulf, caracteristic atât cepei, cât și rudei sale, usturoiul.

Atunci când tăiem ceapa, celulele din care este formată se “sparg” și eliberează o enzimă numită alinaza și un compus al sulfului. Acesta din urmă suferă mai multe transformări, sub acțiunea alinazei, până când se transformă într-un compus volatil, ce ajunge la ochi în maxim 30 de secunde. Problema este că aceasta substanță din ceapă este iritantă pentru ochi.

Efectul său poate fi diminuat prin cufundarea bulbilor în apă rece pentru câteva minute înainte de tocare sau feliere.

