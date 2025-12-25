În prezent, călătoria către Australia din capitala Marii Britanii implică cel puțin o escală și durează aproximativ 30 de ore, relatează Time Out.

Zborul, parte a inițiativei denumite „Project Sunrise”, va deveni cel mai lung zbor comercial non-stop din lume, depășind recordul actual al Singapore Airlines, care operează un serviciu de 19 ore între New York și Singapore.

Testele vor începe anul viitor, iar lansarea oficială este programată pentru 2027. Aeronava va fi echipată cu un rezervor suplimentar de 20.000 de litri pentru a susține această distanță impresionantă.

În noiembrie, Qantas a oferit o actualizare despre progresul proiectului, anunțând că aripile, secțiunea cozii și trenul de aterizare au fost deja montate pe noul avion.

Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas Group, a declarat că Project Sunrise va depăși „tirania distanței” și va „schimba fundamental modul în care clienții noștri călătoresc în lume”.

Pentru a asigura confortul pe durata celor 22 de ore de zbor, Qantas reproiectează cabina, reducând numărul de locuri la 238, comparativ cu mai mult de 300 în mod obișnuit. De asemenea, va exista o zonă dedicată „wellness-ului”, unde pasagerii se vor putea întinde și relaxa. Compania lucrează cu specialiști în somn și sănătate pentru a dezvolta iluminatul, programarea meselor și rutinele la bord, pentru a reduce oboseala și efectele decalajului orar.

Primul dintre cele 12 noi avioane este programat pentru livrare la sfârșitul anului 2026, iar serviciile comerciale în cadrul Project Sunrise vor debuta în prima jumătate a anului 2027.

Conform Time Out, aceste zboruri vor reduce durata călătoriei cu până la patru ore și vor transforma experiența zborurilor ultra-lungi, grație designului bazat pe cercetări științifice menite să maximizeze starea de bine a pasagerilor.

De asemenea, pasagerii care aleg să zboare cu China Eastern Airlines între Buenos Aires și Shanghai trebuie să petreacă incredibilul număr de 29 de ore la bord. Ruta nou deschisă conectează cele două metropole, parcurgând aproximativ 19.955 de kilometri, aproape jumătate din circumferința Pământului.



