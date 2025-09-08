Selecția evidențiază fenomene geologice rare, biodiversitate excepțională și contexte culturale deosebite. Fiecare plajă oferă experiențe de neuitat, de la înotul cu rechini-balenă în Tanzania până la observarea formațiunilor de bazalt în Islanda.

Printre destinațiile remarcabile se numără Plaja Verde din Hawaii, plaja cu nisip alb Whitehaven din Australia și Baía do Sancho din Brazilia, considerată de mulți drept cea mai frumoasă plajă din lume.

„100 Beaches of a Lifetime” include destinații unice, de la plaje cu fenomene geologice rare până la locuri cu o biodiversitate excepțională. Aceste plaje merită vizitate cel puțin o dată în viață datorită caracteristicilor lor deosebite.

Criteriile de selecție au inclus nu doar frumusețea vizuală, ci și fenomene geologice unice, biodiversitate excepțională și contexte culturale sau istorice speciale.

Printre plajele incluse se numără Hoshizuna-No-Hama din Japonia, renumită pentru nisipul în formă de stea, și Reynisfjara din Islanda, cu formațiunile sale dramatice de bazalt.

Elafonisi din Grecia impresionează prin nisipul roz, în timp ce Butiama din Tanzania oferă posibilitatea de a înota alături de rechini-balenă.

Durdle Door din Anglia se remarcă prin arcul său natural de calcar, iar Pantai Merah din Indonezia atrage prin culoarea roz a plajei.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Anse Chastanet din Santa Lucia este apreciată pentru apele ideale pentru snorkeling, în timp ce Baía do Sancho din Brazilia este considerată de mulți drept cea mai frumoasă plajă din lume.

Lista include și plaje mai puțin cunoscute, precum BoBowman’s Beach din Florida, celebră pentru varietatea de scoici, și Chesterman Beach din Canada, apreciată pentru activitățile în aer liber.

Papakōlea Beach din Hawaii este una dintre cele patru plaje cu nisip verde din lume.

Multe dintre aceste plaje fac parte din zone protejate sau parcuri naționale, subliniind necesitatea protejării acestor ecosisteme fragile pentru generațiile viitoare.

Volumul de 400 de pagini „100 Beaches of a Lifetime: The World’s Ultimate Shorelines”, de Freda Moon și Ahsley Harrell, poate fi găsit la Cărturești, la prețul de 266 de lei.

Citiți și: Cele mai bune plaje din lume în 2025, topul realizat conform Tripadvisor

Lista celor mai bune 50 de plaje din lume a fost dezvăluită. O destinație din Europa ocupă primul loc

Cele mai proaste plaje din lume, conform recenziilor de pe TripAdvisor. Rețineți și evitați!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE