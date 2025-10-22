Experiența reală trăită de tinerii care au locuit două zile în locuința visurilor lor, în campania BCR

Câteodată, pentru a ști ce înseamnă acasă, nu e suficient să privești un plan pe hârtie. Trebuie să trăiești acolo. Să auzi ecoul propriului râs între pereți noi, să vezi lumina dimineții cum cade pe o canapea necunoscută și, pentru o clipă, să simți că acel loc te recunoaște.

Asta au descoperit Robert Șerban, 25 de ani, și logodnica lui, unii din câștigătorii campaniei „Probează o casă”, un proiect realizat de BCR împreună cu Blitz Imobiliare.

Timp de două zile, cuplul a locuit într-un apartament dintr-un complex nou, experimentând tot ceea ce înseamnă viața de zi cu zi într-un spațiu care, pentru mulți, e doar o fotografie dintr-un anunț. Totodată, au trăit pe propria piele și ce înseamnă traiul într-un complex rezidențial.

„A fost o experiență complet diferită de ce ne imaginăm. Am descoperit detalii la care nu te gândești atunci când vezi doar poze — lumina, zgomotul din jur, cum te simți dimineața în bucătărie. Toate contează când vrei să-i spui unui loc acasă”, povestește Robert.

Campania „Probează o casă” a pornit de la o întrebare simplă, dar esențială: Cum poți lua o decizie atât de importantă fără să o trăiești cu adevărat?

De aceea, BCR le-a oferit participanților șansa de a „testa” locuința visurilor lor înainte de a o cumpăra — o inițiativă care transformă procesul de achiziție într-o experiență autentică, transparentă și, mai ales, umană.

După cele două zile de test, Robert și logodnica lui nu doar că au văzut un apartament — au simțit ce înseamnă viața acolo, în casa pe care și-o doresc, și au tras propriile concluzii despre următorii pași din viața lor.