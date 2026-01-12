Importanța scrisului și a vorbirii corecte

Indiferent că ne raportăm la limba română sau la o limbă străină, capacitatea de a transmite un mesaj clar și coerent este esențială în comunicare. Fie că vrem să expunem o idee, să ne exprimăm opinia, să adresăm o întrebare sau să solicităm un anumit lucru, modul în care formulăm enunțul poate să influențeze semnificativ modul în care suntem percepuți.

Altfel spus, un mesaj bine structurat, lipsit de greșeli gramaticale sau ortografice, nu reflectă doar competențe lingvistice avansate, ci și o imagine favorabilă în ochii interlocutorilor. Cercetările efectuate de oamenii de știință de la Universitatea din Arizona (SUA) arată că prima impresie pe care o lăsăm este adesea strâns legată de maniera în care scriem și vorbim, mai ales într-o eră digitală în care majoritatea comunicării are loc în mediul online, se precizează pe UAGC.edu.

Cum definește comunicarea felul în care scriem și vorbim

Redactarea corectă a unui e-mail, a unui mesaj text, a unui raport profesional, a unui CV ori a unui document oficial este la fel de importantă precum o strângere de mână fermă. Un text scris cu o exprimare coerentă, în care ideile se leagă armonios fără contradicții, asigurând claritatea mesajului realizată prin coeziune și corect din punct de vedere gramatical, sau un discurs bine structurat, autentic și captivant adaptat publicului inspiră inteligență, educație și seriozitate și, totodată, inspiră un nivel ridicat de încredere.

În schimb, dacă redactezi un mesaj în care se strecoară multe greșeli de scriere sau de pronunție (în cazul unui speech) poate sugera nu doar lacune în materie de cunoștințe lingvistice, ci și neglijență și lipsă de profesionalism, mai ales în contexte formale. De asemenea, dacă redactezi o solicitare în scris ambiguă sau incoerentă sau vorbești neclar și ești greoi în exprimare, șansele ca mesajul tău să fie înțeles corect și să primească un răspuns favorabil scad considerabil. Astfel, comunicarea corectă, fie ea în scris sau prin viu grai, nu este doar o chestiune de formă, ci o componentă vitală a comunicării moderne.

Rolul comunicării în relațiile interumane

Abilitatea de a comunica eficient nu este doar un atu personal, ci și un pilon de bază pentru o bună funcționare a unei echipe în mediul profesional. Când informațiile sunt transmise clar și coerent, colaborarea devine mai ușoară, relațiile dintre colegi se consolidează, iar tensiunile interne pot fi evitate. Exersarea constantă a exprimării corecte – în scris sau oral – și conștientizarea modului în care mesajele pot fi percepute au un rol major în dezvoltarea abilităților de relaționare în cadrul unei echipe.

Liderii care mențin un dialog transparent cu echipele lor și cu partenerii contribuie la un climat de încredere și satisfacție profesională. Așa cum explică experții de la Indeed UK, o comunicare transparentă este esențială în gestionarea conflictelor și în motivarea angajaților, mai ales în momentele în care aceștia înțeleg impactul și scopul activității lor.

Un lider autentic combină claritatea exprimării cu empatia, gândirea logică, inteligența emoțională și comportamentul verbal și nonverbal corespunzător. În atari condiții, comunicarea fără ambiguități sporește productivitatea și motivația angajaților, mai ales atunci când fiecare dintre aceștia înțelege clar rolul și obiectivele sale.

Cum să reduci greșelile în comunicare

Există persoane care citesc fluent și se exprimă cu ușurință prin viu grai, însă fac destule greșeli de scriere și de pronunție. Cel mai adesea, aceste erori sunt rezultatul unei pregătiri insuficiente în materie de ortografie sau a faptului că se pune accentul pe creativitate, pe construirea de povești și personaje, neglijând regulile tehnice. Specialiștii de la Scholar Within spun că scrierea și pronunția corecte implică funcționarea simultană a sistemelor vizual și auditiv. Un dezechilibru între cele două sisteme poate genera dificultăți în scriere și vorbire.

Limba română abundă în cuvinte similare ca formă, dar diferite ca sens, ceea ce poate crea confuzie chiar și pentru cei cu un nivel bun de cunoștințe gramaticale. Aceste competențe pot fi însă exersate și dezvoltate prin consultarea dicționarelor, a manualelor de gramatică și participarea la cursuri specializate, care ajută la consolidarea cunoștințelor și reducerea riscului de erori, indiferent de domeniul în care ne desfășurăm activitatea.

Cum ne afectează erorile repetate

Știm cu toții că a greși este omenesc. Oricine poate să greșească din cauza neatenției, grabei sau a tastării greșite a unei taste de pe smartphone sau laptop. Aceste erori sunt normale și acceptate dacă apar rar, dar însă devin problematice atunci când se repetă constant, din cauză că afectează percepția oamenilor din jur asupra seriozității și competenței noastre. Conform Hudson Fusion, texte sau discursuri care sunt pline de greșeli sugerează o lipsă de rigoare și de atenție, calități esențiale în mediul profesional. F

enomenul nu este specific doar limbii române și necesită o abordare responsabilă. În același timp, greșelile de scriere sau de vorbire pot compromite claritatea și eficiența comunicării, iar într-o societate digitalizată, așa cum este cea în care trăim, competențele lingvistice nu mai sunt opționale, ci o necesitate. Acesta este și motivul pentru care verificarea atentă a textelor și a discursurilor este crucială pentru a evita greșelile care ne pot afecta imaginea.

De ce apar greșelile în scris și în vorbire

Ortografia este ansamblul regulilor care guvernează scrierea corectă a cuvintelor și reprezintă o provocare pentru mulți vorbitori de limbă română. Greșelile de scriere sau de pronunție apar frecvent la copii, care încă nu stăpânesc pe deplin regulile, însă și la mulți adulți. Cauza principală o reprezintă lipsa exercițiului constant, un element esențial pentru dezvoltarea competențelor lingvistice, așa cum afirmă specialiștii.

În cele mai multe dintre cazuri, greșelile provin din necunoașterea regulilor fundamentale de gramatică, cum ar fi acordul subiectului cu predicatul, punctuația, regulile de folosire a cratimei sau a celor doi „i” ori formele corecte ale cuvintelor. De asemenea, vocabularul limbii române conține cuvinte a căror ortografie nu reflectă fidel pronunția, ceea ce generează confuzii. De exemplu, mulți nu știu să scrie sau să spună corect „îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”.

Cum se spune corect: îmi cer scuze sau îți cer scuze

Greșelile de scriere și de exprimare devin tot mai frecvente în limbajul cotidian, indiferent dacă este vorba despre copii sau adulți. Un exemplu clasic este expresia „Îmi cer scuze!”, care este des folosită în limba română, dar care ridică anumite probleme din punct de vedere gramatical. De aceea, mulți își pun întrebarea: cum se spune corect „Îmi cer scuze” sau „Îți cer scuze”?

Aceste expresii sunt profund înrădăcinate în vocabularul românesc, așa că le auzim aproape zilnic. Totuși, prima variantă nu este neapărat corectă, iar explicarea motivului poate ajuta la o folosire mai conștientă. Expresia „a cere scuze” sau „a cere iertare” se folosește adesea în formă reflexivă, cu pronumele la cazul dativ (spre exemplu: „îmi cer scuze” sau „îmi cer iertare”).

Forma reflexivă limitează însă adăugarea unui alt pronume la genul dativ și impune utilizarea unor construcții prepoziționale, cum ar fi „îmi cer scuze de la tine” sau „îmi cer scuze față de tine”, pentru a indica în mod clar cine este destinatarul cererii. Această tendință de folosire a pronumelui reflexiv se explică prin implicarea afectivă puternică a subiectului în acțiunea care îl privește (Spre exemplu: „Îmi cer iertare pentru întârziere” sau „Și-a cerut iertare pentru greșeală”.

Cu toate acestea, în mod logic, în astfel de expresii este important să fie clar cine anume primește cererea. Astfel, fraze precum „I-a cerut scuze profesorului” sau „Copilul i-a cerut iertare mamei” pun accentul pe destinatar, nu pe subiect, adică pe cel/cea care își cere iertare. Așadar, care este, de fapt, forma corectă?

Chiar și experții lingviști își pun această întrebare. Unii sunt de părere că „îmi cer scuze” este o formă inadecvată, sugerând un nonsens de genul „îmi cer scuze mie”. De aceea, ei recomandă forma „Îți cer scuze”, se precizează pe Avantulliber.ro.

În schimb, alții interpretează această expresie ca pe o adaptare a unei expresii din limba franceză, și anume „presenter/demander des excuses”, care se traduce prin „Îți cer să-mi prezinți scuze”, ceea ce are un cu totul alt sens. În realitate, ambele forme sunt cumva exagerate și pot crea false controverse.

Concluzia este una singură, și anume că atât „îmi cer scuze”, cât și „îți cer scuze” sunt acceptate în limba română, iar alegerea uneia dintre ele depinde de preferințele fiecăruia și de nuanțele de politețe pe care dorește să le transmită.

Pe de altă parte, normele de politeţe recomandă ca scuzele să fie prezentate, şi nu cerute. Astfel, se consideră că sunt mai protocolare formele „vă rog să-mi acceptați scuzele” sau „vă rog să primiți scuzele mele”, care sunt cele mai potrivite în contexte oficiale sau formale.

