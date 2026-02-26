Fie că au ținut cont de părerile altora, s-au simțit descurajați sau au resimțit presiune și lipsă de susținere, românii admit impactul social asupra alegerilor personale legate de viața de cuplu. La tineri, presiunea este și mai mare: unul din patru români cu vârste între 18 și 24 de ani spune că a luat decizii în total acord cu „vocea lumii”, iar aproape 70% au simțit presiune, critică sau lipsa susținerii din partea celor din jur.

Nunta, motiv de bucurie sau presiune exterioară

Pentru aproape jumătate dintre români, decizia de a se căsători legal vine la pachet cu influența celor din jur. Iar când începe organizarea nunții, lucrurile devin și mai complicate. Peste 60% spun că au ținut cont, într-un fel sau altul, de părerile celor din jur, organizarea nunții devenind un adevărat test de rezistență în luarea propriilor decizii.

20% au ales să respecte întocmai părerile altora, iar 42% au încercat să găsească un echilibru între dorințele personale și presiunea externă. Doar 38% spun că și-au planificat nunta exact așa cum și-au dorit, fără să lase „vocea lumii” să le influențeze deciziile.

În București, „gura lumii” pare să aibă o influență mai mică asupra viitorilor miri. 1 din 2 bucureșteni declară că nu a ținut cont de părerile celor din jur atunci când și-a planificat nunta.

La nivel regional, oamenii din Muntenia s-au simțit criticați, lipsiți de sprijin sau au simțit presiune din partea celor din jur în organizarea nunții într-un procent mai mare (52%), iar Ardealul pare să fie regiunea cu cel mai scăzut grad de susținere din partea celor din jur în ceea ce privește planificarea nunții (31%), potrivit studiului Unlock Research.

„Rezultatele studiului arată clar că presiunea socială contează mult în deciziile românilor, mai ales când vine vorba de viața personală și de bani. În condițiile în care aproape jumătate dintre români simt influențe din exterior, inclusiv în alegerile de cuplu, un serviciu le dă un lucru simplu și valoros: libertatea de a-și gestiona banii la comun, ușor și transparent, în felul lor, nu după «vocea lumii». Astfel, deciziile de cuplu pentru cheltuielile comune se iau direct din aplicație, iar partenerii se pot concentra pe momentele care contează cu adevărat pentru ei, și nu pe așteptările celor din jur”, a spus Eleni Skoura, Deputy CEO & Head of Private Individuals, ING Bank România.

Millennials și Gen X, dornici să pună banii la comun fără să ia în seamă „gura lumii”

Adulții par să aibă cea mai mare libertate față de „gura lumii” atunci când este vorba despre relațiile de cuplu: 61% dintre românii cu vârsta între 35 și 44 de ani spun că în cuplu au luat decizii mai degrabă după „vocea proprie” decât după influența exterioară. La fel declară și mai mult de jumătate (54%) dintre cei cu vârsta între 45-55 de ani.

Independența de „gura lumii” se reflectă și în comportamentul financiar al românilor. Aproape jumătate dintre aceștia (48%) spun că își gestionează cheltuielile la comun, iar dintre ei, 86% își împart cel mai frecvent cheltuielile cu partenerul de viață, potrivit unui studiu despre banii la comun realizat în anul 2024.

66% dintre cei care au ales să își gestioneze banii împreună într-un cont comun aparțin generațiilor Millennials (28-43 de ani) și Gen X (44-59 de ani), potrivit datelor ING Bank. În ultimii doi ani, mai bine de 170.000 dintre clienți au ales să își țină banii la comun.

Cum influențează despărțirea bugetul

Decizia separării în cuplu sau alegerea de a trăi și a ieși singur în oraș sunt, pentru jumătate dintre români, decizii marcate de presiunea „vocii lumii”. Potrivit studiului realizat de Unlock Research, până și gesturile simple, precum mersul singur la film sau la restaurant, sunt privite cu reticență: 46% dintre români au simțit presiune sau critici atunci când au ales să petreacă timp cu ei înșiși, în afara cuplului sau a grupului, iar 60% dintre români au fost influențați, într-o manieră sau alta, de așteptările celor din jur.

Pe de altă parte, generația Millennials este cea mai independentă dintre toate: 1 din 2 adulți cu vârsta între 35 și 44 de ani alege să meargă singur în oraș sau să facă lucruri pe cont propriu, aceeași dinamică regăsindu-se și în momentele de ruptură, când decizia unei despărțiri sau a unui divorț nu este doar personală, ci devine un subiect de judecată publică.

Peste 50% dintre adulții cu vârsta între 31 și 44 de ani spun că au luat decizia separării în conformitate cu vocea interioară, și nu conform părerilor celor din jur.

La nivel regional, un sfert dintre bucureșteni admit că au fost influențați de „gura lumii” în deciziile privind despărțirea sau divorțul, în timp ce locuitorii din Moldova par cel mai puțin influențați de presiunea externă în astfel de momente: doar 14% spun că au luat decizia separării în conformitate cu așteptările sau opiniile celor din jur.

