Femeia a avut o copilărie banală și liniștită, fără să știe secretele părinților

O femeie din Anglia a descoperit o poveste incredibilă despre părinții săi după ce a găsit un vechi geamantan într-un dulap din casa mamei sale, relatează Daily Mail. Descoperirea a scos la lumină o poveste ascunsă timp de zeci de ani, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

În anii 70, East Midlands era o regiune liniștită, cu locuințe modeste și o viață lipsită de drame. La acel moment, femeia din Marea Britanie era doar un copil și a crescut într-un oraș mic și izolat, alături de familia ei.

„Părinții noștri erau oameni din clasa muncitoare, care au renunțat la școală devreme, dar au făcut tot posibilul să ne educe”, povestește ea, pentru sursa citată mai sus.

În adolescență, ea a descoperit că tatăl său a mai fost căsătorit

Femeia mărturisește că în adolescență a avut și perioade de rebeliune. Ea a încercat să fumeze, să consume alcool și chiar a fugit de acasă de două ori, dar a fost mereu readusă de poliție.

La vârsta de 16 ani, a luat o supradoză de pastile, fiind salvată în ultimul moment la spitalul local. În mijlocul acestor încercări, tatăl său i-a mărturisit un secret șocant: „Am fost căsătorit cu altcineva înainte de a o cunoaște pe mama ta. A fost un dezastru”, i-a spus acesta.

Motivele pentru care tatăl său a ales să îi facă dezvăluirea într-un moment greu nu sunt însă cunoscute. Cer este că, după câțiva ani, întreaga familie a avut parte de o adevărată surpriză.

După moartea ambilor părinți, femeie a descoperit un geamantan plin de scrisori

La câțiva ani de la moartea ambilor părinți, frații au început să golească casa părintească din Melton Mowbray. În timpul procesului de curățenie, femeia a descoperit un geamantan prăfuit, ascuns în dulapul mamei sale.

Deși inițial a vrut să-l arunce, curiozitatea a învins și l-a deschis ca să afle ce era înăuntru.

„Când am deschis geamantanul, am găsit scrisori scrise de mână de mama și tatăl meu, alături de documente legale care confirmau că tatăl meu era încă căsătorit când a cunoscut-o pe mama”, povestește ea.

Ce scria mama femeii în scrisorile pe care le ținea ascunse în dulap

Scrisorile descoperite dezvăluiau o poveste de iubire complicată și plină de obstacole. În 1955, mama femeii era doar o tânără care l-a cunoscut pe bărbatul care avea să îi fie viitor soț într-o fabrică din oraș. Acesta era cu zece ani mai mare ca ea și, deși separat parțial de prima sa soție, încă era căsătorit legal.

Într-o scrisoare, mama femeii scria: „Nu pot veni la tine acasă. Te rog, Ken, nu mă face să lupt cu mine însămi… Mă simt rău și îngrozită când trebuie să trec pe lângă toți acei oameni care mă privesc cu dispreț”.

În anii 50, divorțul era considerat un subiect tabu, relatează sursa citată mai sus. Reputația unei femei putea fi distrusă doar pentru că intra în casa unui bărbat singur. Cu toate acestea, presiunea socială și morală a devenit insuportabilă, iar tatăl său a decis să încheie relația, trimițându-i o scrisoare: „În sfârșit am luat o decizie și am hotărât că nu te voi mai vedea”.

Mama și tatăl femeii s-au căsătorit legal după o luptă împotriva societății

În ciuda separării temporare, iubirea lor a învins. Prima căsătorie a tatălui s-a încheiat în urma unui conflict final între el și prima soție. În 1959, cei doi s-au căsătorit în secret, într-un oficiu stării civile. Fotografia lor de la nuntă, ascunsă de ani, a fost expusă pe o măsuță doar după ce copiii au părăsit casa părintească.

„Aceste scrisori sunt ultimul dar al părinților mei pentru noi. Deși sunt pline de dor și tristețe, conțin și bucurie, curaj și dragoste”, a spus femeia cu emoție, după ce a citit scrisorile.

Povestea părinților ei, care au reușit să depășească obstacolele sociale ale vremii și să rămână împreună timp de aproape șase decenii, este o mărturie a puterii dragostei adevărate. Această descoperire neașteptată a transformat complet modul în care femeia își privește părinții: „Mama noastră, pe care o credeam o simplă gospodină, s-a dovedit a fi curajoasă și hotărâtă, iar tata, adesea autoritar, era un om cu vulnerabilități intense”.

O surpriză a avut și o fetiță care a descoperit o scrisoare veche de 29 de ani pe insula Elba. Micuța a găsit un bilet de adio între stâncile de la malul mării, în timp ce se juca pe plajă.

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