În rândurile sale, Rebecca își lua rămas-bun înainte de a se muta în Kansas, Statele Unite, relatează publicația italiană Sky TG24.

„Ciao, MG. De mâine nu ne vom mai vedea niciodată, nu pot să-ți spun aceste câteva cuvinte în persoană, dar o voi face printr-o scrisoare, o simplă scrisoare din acelea pe care aproape că le uiți în cutia poștală, din acelea care miros a vechi, dar care conțin amintiri și mii de emoții închise într-o simplă bucată de hârtie”, a început scrisoarea redactată de Rebecca.

Tânăra a amintit momentele frumoase petrecute alături de prietena sa.

Lo struggente messaggio di addio a un'amica riemerso tra gli scogli di Seccheto, nella costa meridionale dell'isola. A trovarlo è stata una bambina che giocava in spiaggia https://t.co/r7RAZQnbLz pic.twitter.com/RuqEzopANT — Sky tg24 (@SkyTG24) August 19, 2026

„Îmi amintesc încă atunci când, mici fiind, ne-am întâlnit pe acel zid, un zid simplu de-a lungul falezei”, a scris Rebecca.

„Totul se termină de mâine, va fi ca o cutie secretă a amintirilor noastre, deja un capitol vechi închis. Sper ca într-o zi să te întâlnesc din nou, poate alături de familia ta viitoare sau de copiii tăi”.

Scrisoarea, plină de melancolie, s-a încheiat astfel:

„Este momentul să-mi iau rămas-bun: adio, adio zilelor petrecute împreună, adio croitoriei vechi de la capătul aleii, adio cinei din ajunul Crăciunului, adio sunetului mării, adio. Mulțumesc pentru toate momentele petrecute împreună”.

Descoperirea scrisorii a stârnit un val de emoție în rândul localnicilor, iar povestea sa a devenit rapid cunoscută.

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