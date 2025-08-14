Ce este infecția urinară

O infecție urinară este o afecțiune cauzată de pătrunderea și multiplicarea în tractul urinar a unor bacterii sau alte microorganisme, care provoacă inflamație și disconfort. Cele mai frecvente simptome includ senzația de arsură sau durere la urinare, nevoia frecventă de a urina cu eliminarea unor cantități mici, urină tulbure sau cu miros neplăcut, și uneori prezența sângelui în urină.

„Infecția urinară este o afecțiune foarte des întâlnită și foarte recidivantă. Din păcate, este și o afecțiune care este implicată în fenomenele astea periculoase, de genul creșterea rezistenței la antibiotice, abuzul de antibiotice, niște probleme de sănătate publică în anii ăștia. Și aici cu toții suntem implicați, și medicii, și pacienții. Se consumă foarte multe antibiotice, se consumă uneori în mod incorect, în doze greșite, pe perioade greșite și toate chestiile astea fac ca antibioticele care dispar din uz sau la care germenii devin rezistenți să fie mult mai multe decât cele noi pe care reușim să le producem. Ceea ce este îngrijorător pentru viitor și pe termen lung”, a declarat dr. Răzvan Mulțescu.

Antibioticele pot fi o cauză pentru infecția urinară

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Dr. Răzvan Mulțescu a explicat, în cadrul emisiunii, că antibioticele pot reprezenta o cauză pentru infecția urinară.

„Poate fi o cauză, da, pentru că selectează germeni din ce în ce mai rezistenți, la care nu mai ai soluții facile și care la un moment dat te pot pune în fața unor decizii foarte dificile de tratament. Acum, infecțiile urinare sunt foarte diverse ca și mod de manifestare. De la banalele cistite, foarte frecvente, mai ales la femei, până la infecții severe care pun inclusiv viața în pericol pe termen lung”, a explicat medicul.

Igiena la femei

„Dintre factorii care favorizează, spuneam, sexul feminin, este unul din acești factori, datorită particularităților anatomice. Uretra, canalul pe care se evacuează urina din vezică la femeie, este scurt, deci, practic, este o distanță mică între mediul exterior și interiorul vezicii și, din cauza aceasta, germenii, inclusiv germenii din propria floră colonică, pot ajunge foarte ușor în vezică și să dea cistite”, a mai precizat dr. Mulțescu.

Totodată, specialistul în urologie a dezvăluit importanța igienei.

„Igiena este foarte importantă și uneori apar niște situații paradoxale. De exemplu, utilizarea irigatoarelor. Sunt multe femei care folosesc irigatoare după contactul sexual și cumva consideră asta o formă de igienă superioară. Dar studiile au arătat că, din păcate, genul acesta de act aparent de igienă crește incidența infecțiilor urinare și crește riscul apariției infecției. Este flora de la nivelul colonului pe care e bine să nu antrenezi către aparat urinar și flora normală care, evident, are un rol inclusiv de apărare, pe care dacă o perturbi, ea lasă loc liber dezvoltării germenilor bacterieni”, a susținut doctorul.

Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”
Recomandări
Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Simptome ale infecției urinare. De ce ustură atât de tare?

Simptomele infecției urinare pot varia în funcție de locul unde este localizată infecția (uretra, vezica urinară sau rinichi), dar cele mai comune sunt:

  • Senzație de usturime sau arsură la urinare (disurie)
  • Nevoia frecventă și imperioasă de a urina, cu eliminarea unor cantități mici de urină (polakiurie)
  • Urină tulbure, cu miros neplăcut, uneori cu sânge (hematurie)
  • Durere sau presiune în zona pelvină sau în partea inferioară a abdomenului
  • În infecțiile mai grave, cum ar fi cele care afectează rinichii (pielonefrita), pot apărea dureri de spate sau în zona laterală, febră ridicată, frisoane, greață și vărsături
  • Uneori, pot apărea și stare generală de rău, confuzie (mai ales la vârstnici) sau oboseală excesivă.

„Inflamația de la nivelul aparatului urinar inferior, din păcate, dă acest simptom de usturime. O durere puternică, urinările foarte dese, care din cauza asta sunt chinuitoare. La un moment dat, pacienții simt nevoia de a urina, dar nu mai am ce sa urineze. A urinat deja acum 5 minute, nu am mai avut timp să se acumuleze urină în plus. Și rămâne doar acea senzație chinuitoare. La un moment dat, poate apărea chiar urinatul cu sânge care ne arată că deja inflamația a escaladat. Urina cu sânge și eliminarea de sânge pe orice orificiu ar trebui să fie un semn de alarmă foarte important. Acum există și reversul medaliei. De multe ori urinatul cu sânge este calificat în mod fals drept o infecție urinară și uneori poate să fie expresia unor boli mult mai grave, unor tumori la nivelul vezicii, unor tumori la nivelul rinichilor și pacientul primește un antibiotic, este diagnosticat în mod eronat cu o infecție urinară, primește antibiotic, se duce acasă și diagnosticul unei boli mai grave este întârziat, amânat. Ăsta e unul din mesajele importante, orice urinare cu sânge trebuie tratată ca un semn de mare urgență și trebuie investigată, trebuie căutată cauza. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche să spunem că am o infecție urinară. Trebuie să vedem și, în primul rând, să eliminăm boli mult mai grave”, a dezvăluit dr. Răzvan Mulțescu, specialist în urologie.

Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska
Recomandări
Asigurările date de Donald Trump liderilor europeni și lui Volodimir Zelenski înainte de summitul din Alaska

Tratament pentru infecția urinară

Tratamentul infecției urinare se bazează în principal pe administrarea de antibiotice, care trebuie prescrise de medic în funcție de rezultatele analizelor (urocultură și antibiogramă) pentru a fi eficiente și a preveni recidivele.

Cele mai frecvente antibiotice utilizate pentru infecțiile urinare necomplicate sunt nitrofurantoina, fosfomicina, sulfametoxazol/trimetoprim și amoxicilina cu acid clavulanic.

Durata tratamentului variază între 3 și 7 zile, în funcție de severitatea infecției și tipul de antibiotic prescris.

„Într-adevăr, uneori destinul face ca debutul simptomelor să fie în niște momente complet nepotrivite. Noaptea la ora 1, sâmbăta dimineață înainte de Crăciun. Și din punct de vedere practic, accesul la servicii medicale e ultra-restricționat. Acum, ca în orice afecțiune, primele medicamente la care trebuie să apelăm trebuie să fie cele care să ne calmeze simptomele, adică confortul trebuie îmbunătățit. Antispastice, anti-inflamatorii.

Apoi, dacă bănuim că este o infecție urinară. Acum, noi putem co-opta pacientul în actul ăsta de îngrijire, mai ales pacientele la care infecțiile urinare sunt recidivante, sunt recurente. E calificată drept o infecție urinară recurentă, infecția care apare de mai mult de trei ori în 12 luni sau de mai mult de două episoade în șase luni. Sunt unele paciente care au astfel de infecții urinare recurente și pe care pot să le instruiești apropo de ce trebuie să facă de primă intenție. Și unul din lucrurile care pot fi făcute e să iei un antiseptic urinar, adică nu un antibiotic, un produs care să dezinfecteze urina, dacă vreți, dar care, atenție, nu are potențialul de a steriliza urina. Adică nu este o soluție pe termen lung. Și pericolele sunt destul de mari, pentru că dacă o infecție – o cistită – evoluează necontrolat, ea se poate transforma în următoarele zile într-o pielonefrită, adică într-o infecție la nivelul rinichiului, care deja, v-am zis, e o infecție care are inclusiv potențial periculos pentru viață. Primul ajutor este e foarte bine să-l ai, dar nu se rezolvă problema, plus că e necalificat. Nu e rezolvarea definitivă a problemei și, în plus, rămâne acest aspect de care vorbeam mai devreme. Uneori lucrurile sunt înșelătoare, uneori sunt înșelătoare și pentru medici, pentru profesioniști în domeniu. E important ca cineva să constate în urma investigațiilor că într-adevăr e vorba de o infecție urinară și nu de altceva”, a declarat dr. Răzvan Mulțescu.

Interviul complet poate fi văzut în clipul video de la începutul articolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
În ajunul summitului Trump - Putin, Rusia și Ucraina au încheiat un nou schimb de prizonieri
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Avantaje.ro
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”
Exclusiv
Știri România 18:00
Cazul revoltător al tinerei însărcinate, moartă la o maternitate din Timișoara. Mama fetei acuză: „Mi-au zis că n-are nimic. Mi-au dat-o acasă”
Câți bani primesc de la stat sinistrații afectați de inundațiile din Suceava și Neamț și care sunt criteriile de acordare a ajutorului
Știri România 17:12
Câți bani primesc de la stat sinistrații afectați de inundațiile din Suceava și Neamț și care sunt criteriile de acordare a ajutorului
Parteneri
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Adevarul.ro
Cum au reușit ucrainenii să introducă drone în Rusia pentru Operațiunea „Pânza de Păianjen”: „Am trecut prin iad”
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Stiri Mondene 17:46
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Stiri Mondene 17:15
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
ObservatorNews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
Mediafax.ro
Ce se întâmplă la Kremlin, cu câteva ore de summit-ul cu Trump din Alaska. Putin a luat decizia
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural
KanalD.ro
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii