Ce este infecția urinară

O infecție urinară este o afecțiune cauzată de pătrunderea și multiplicarea în tractul urinar a unor bacterii sau alte microorganisme, care provoacă inflamație și disconfort. Cele mai frecvente simptome includ senzația de arsură sau durere la urinare, nevoia frecventă de a urina cu eliminarea unor cantități mici, urină tulbure sau cu miros neplăcut, și uneori prezența sângelui în urină.

„Infecția urinară este o afecțiune foarte des întâlnită și foarte recidivantă. Din păcate, este și o afecțiune care este implicată în fenomenele astea periculoase, de genul creșterea rezistenței la antibiotice, abuzul de antibiotice, niște probleme de sănătate publică în anii ăștia. Și aici cu toții suntem implicați, și medicii, și pacienții. Se consumă foarte multe antibiotice, se consumă uneori în mod incorect, în doze greșite, pe perioade greșite și toate chestiile astea fac ca antibioticele care dispar din uz sau la care germenii devin rezistenți să fie mult mai multe decât cele noi pe care reușim să le producem. Ceea ce este îngrijorător pentru viitor și pe termen lung”, a declarat dr. Răzvan Mulțescu.

Antibioticele pot fi o cauză pentru infecția urinară

Dr. Răzvan Mulțescu a explicat, în cadrul emisiunii, că antibioticele pot reprezenta o cauză pentru infecția urinară.

„Poate fi o cauză, da, pentru că selectează germeni din ce în ce mai rezistenți, la care nu mai ai soluții facile și care la un moment dat te pot pune în fața unor decizii foarte dificile de tratament. Acum, infecțiile urinare sunt foarte diverse ca și mod de manifestare. De la banalele cistite, foarte frecvente, mai ales la femei, până la infecții severe care pun inclusiv viața în pericol pe termen lung”, a explicat medicul.

Igiena la femei

„Dintre factorii care favorizează, spuneam, sexul feminin, este unul din acești factori, datorită particularităților anatomice. Uretra, canalul pe care se evacuează urina din vezică la femeie, este scurt, deci, practic, este o distanță mică între mediul exterior și interiorul vezicii și, din cauza aceasta, germenii, inclusiv germenii din propria floră colonică, pot ajunge foarte ușor în vezică și să dea cistite”, a mai precizat dr. Mulțescu.

Totodată, specialistul în urologie a dezvăluit importanța igienei.

„Igiena este foarte importantă și uneori apar niște situații paradoxale. De exemplu, utilizarea irigatoarelor. Sunt multe femei care folosesc irigatoare după contactul sexual și cumva consideră asta o formă de igienă superioară. Dar studiile au arătat că, din păcate, genul acesta de act aparent de igienă crește incidența infecțiilor urinare și crește riscul apariției infecției. Este flora de la nivelul colonului pe care e bine să nu antrenezi către aparat urinar și flora normală care, evident, are un rol inclusiv de apărare, pe care dacă o perturbi, ea lasă loc liber dezvoltării germenilor bacterieni”, a susținut doctorul.

Simptome ale infecției urinare. De ce ustură atât de tare?

Simptomele infecției urinare pot varia în funcție de locul unde este localizată infecția (uretra, vezica urinară sau rinichi), dar cele mai comune sunt:

Senzație de usturime sau arsură la urinare (disurie)

Nevoia frecventă și imperioasă de a urina, cu eliminarea unor cantități mici de urină (polakiurie)

Urină tulbure, cu miros neplăcut, uneori cu sânge (hematurie)

Durere sau presiune în zona pelvină sau în partea inferioară a abdomenului

În infecțiile mai grave, cum ar fi cele care afectează rinichii (pielonefrita), pot apărea dureri de spate sau în zona laterală, febră ridicată, frisoane, greață și vărsături

Uneori, pot apărea și stare generală de rău, confuzie (mai ales la vârstnici) sau oboseală excesivă.

„Inflamația de la nivelul aparatului urinar inferior, din păcate, dă acest simptom de usturime. O durere puternică, urinările foarte dese, care din cauza asta sunt chinuitoare. La un moment dat, pacienții simt nevoia de a urina, dar nu mai am ce sa urineze. A urinat deja acum 5 minute, nu am mai avut timp să se acumuleze urină în plus. Și rămâne doar acea senzație chinuitoare. La un moment dat, poate apărea chiar urinatul cu sânge care ne arată că deja inflamația a escaladat. Urina cu sânge și eliminarea de sânge pe orice orificiu ar trebui să fie un semn de alarmă foarte important. Acum există și reversul medaliei. De multe ori urinatul cu sânge este calificat în mod fals drept o infecție urinară și uneori poate să fie expresia unor boli mult mai grave, unor tumori la nivelul vezicii, unor tumori la nivelul rinichilor și pacientul primește un antibiotic, este diagnosticat în mod eronat cu o infecție urinară, primește antibiotic, se duce acasă și diagnosticul unei boli mai grave este întârziat, amânat. Ăsta e unul din mesajele importante, orice urinare cu sânge trebuie tratată ca un semn de mare urgență și trebuie investigată, trebuie căutată cauza. Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche să spunem că am o infecție urinară. Trebuie să vedem și, în primul rând, să eliminăm boli mult mai grave”, a dezvăluit dr. Răzvan Mulțescu, specialist în urologie.

Tratament pentru infecția urinară

Tratamentul infecției urinare se bazează în principal pe administrarea de antibiotice, care trebuie prescrise de medic în funcție de rezultatele analizelor (urocultură și antibiogramă) pentru a fi eficiente și a preveni recidivele.

Cele mai frecvente antibiotice utilizate pentru infecțiile urinare necomplicate sunt nitrofurantoina, fosfomicina, sulfametoxazol/trimetoprim și amoxicilina cu acid clavulanic.

Durata tratamentului variază între 3 și 7 zile, în funcție de severitatea infecției și tipul de antibiotic prescris.

„Într-adevăr, uneori destinul face ca debutul simptomelor să fie în niște momente complet nepotrivite. Noaptea la ora 1, sâmbăta dimineață înainte de Crăciun. Și din punct de vedere practic, accesul la servicii medicale e ultra-restricționat. Acum, ca în orice afecțiune, primele medicamente la care trebuie să apelăm trebuie să fie cele care să ne calmeze simptomele, adică confortul trebuie îmbunătățit. Antispastice, anti-inflamatorii.

Apoi, dacă bănuim că este o infecție urinară. Acum, noi putem co-opta pacientul în actul ăsta de îngrijire, mai ales pacientele la care infecțiile urinare sunt recidivante, sunt recurente. E calificată drept o infecție urinară recurentă, infecția care apare de mai mult de trei ori în 12 luni sau de mai mult de două episoade în șase luni. Sunt unele paciente care au astfel de infecții urinare recurente și pe care pot să le instruiești apropo de ce trebuie să facă de primă intenție. Și unul din lucrurile care pot fi făcute e să iei un antiseptic urinar, adică nu un antibiotic, un produs care să dezinfecteze urina, dacă vreți, dar care, atenție, nu are potențialul de a steriliza urina. Adică nu este o soluție pe termen lung. Și pericolele sunt destul de mari, pentru că dacă o infecție – o cistită – evoluează necontrolat, ea se poate transforma în următoarele zile într-o pielonefrită, adică într-o infecție la nivelul rinichiului, care deja, v-am zis, e o infecție care are inclusiv potențial periculos pentru viață. Primul ajutor este e foarte bine să-l ai, dar nu se rezolvă problema, plus că e necalificat. Nu e rezolvarea definitivă a problemei și, în plus, rămâne acest aspect de care vorbeam mai devreme. Uneori lucrurile sunt înșelătoare, uneori sunt înșelătoare și pentru medici, pentru profesioniști în domeniu. E important ca cineva să constate în urma investigațiilor că într-adevăr e vorba de o infecție urinară și nu de altceva”, a declarat dr. Răzvan Mulțescu.

Interviul complet poate fi văzut în clipul video de la începutul articolului.

