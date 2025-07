După ce sportivii Jocurilor Olimpice din 2024 au inaugurat înotul în Sena, a venit rândul publicului larg să redescopere plăcerea de a înota în inima Parisului, la mai bine de un secol după ce activitatea fusese interzisă.

„Sunt prea fericită! De ani de zile visam să fac asta”, a spus încântată Ingrid, o pariziancă de 95 de ani în costum de baie turcoaz, care a preferat să nu-și dea numele de familie. A fost printre primele persoane care au venit să se îmbăieze în zona Bercy, însoțită de nepoata ei, coborând cu grijă treptele spre apa limpede, de 25°C.

Bazinul, deschis la ora 11:00, delimitat și dotat cu șezlonguri și umbreluțe, a fost rapid luat cu asalt de un public variat.

Fiecare înotător a trebuit, pentru siguranță, să poarte un flotor galben legat în jurul taliei, sub atenta supraveghere a zece salvamari în tricouri galben fosforescent și pantaloni scurți roșu aprins. În jurul perimetrului de înot, erau și bărci pneumatice ale poliției din Paris.

„Mă simt ca o sirenă”, a spus Isabel Bertelot, 65 de ani, locuind în arondismentul 13, pe cealaltă parte a râului. „Am visat de atâtea ori să traversez Sena înot, fie că era permis sau nu. Acum pot, fără să trișez!”, a spus ea, înainte de a se arunca în apă.

Toby, un american din California, a declarat pentru AFP: „E bucurie, e fericire. Profităm la maximum. Suntem printre primii, după 100 de ani, care pot face asta”.

Peter, un turist german din München, a fost surprins: „Apa e mult mai curată decât mă așteptam! E minunată!”. Iar un licean de 17 ani a adăugat în engleză: „Mă simt ca un înotător olimpic!”.

Lângă el, Chantal Eyboulet, o ingineră din Paris în vârstă de 61 de ani, cu o căciuliță roz fosforescent pe cap, termina o lungime de bazin zâmbind larg: „Aștept momentul ăsta de 30 de ani!”.

