OMS: una din opt persoane suferă de o tulburare mintală

Raportul OMS privind sănătatea mintală globală pentru 2025 confirmă că anxietatea și depresia rămân principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial, afectând una din opt persoane.

În ciuda acestor cifre alarmante, sănătatea mintală primește mai puțin de 2% din bugetele alocate sănătății în majoritatea țărilor.

În Europa, peste 84 de milioane de persoane se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Costurile economice asociate suferinței psihice depășesc 600 de miliarde de euro anual, potrivit datelor OCDE și Comisiei Europene.

Românii, printre cei mai afectați de extenuare

Potrivit sondajului realizat de Mind Education, „Sănătatea mintală și emoțională în context profesional”, în rândul angajaților români, 70% dintre respondenți au declarat că sunt extenuați sau la un pas de burnout.

În plus, 60% au spus că suferă de crize de depresie severă sau sunt expuși riscului de depresie.

Recent, o companie din Cluj a fost condamnată în instanță pentru epuizarea profesională (burnout) a unui angajat.

„În toată Europa, ne confruntăm cu o epidemie silențioasă de extenuare, iar sistemele de sănătate nu pot ține pasul. Oamenii se îneacă în zgomotul digital, iar sistemul public ajunge să plătească prețul”, a declarat Sumita Hutchison, directorul unui fond al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie, potrivit unui comunicat de presă.

„Avem nevoie de soluții simple, accesibile și eficiente”.

Recomandările The U.S. Surgeon Generals privind rețelele sociale și sănătatea mintală a tinerilor arată că 95% dintre adolescenți utilizează rețelele sociale.

Cei care petrec peste trei ore pe zi pe aceste platforme au un risc dublu de anxietate și depresie.

Combinată cu conectivitatea constantă, această expunere continuă la mediul digital este considerată în prezent un factor major de stres global.

Tehnologia, parte din soluție

Deși mediul digital este adesea incriminat, experții consideră că tehnologia poate fi și o parte a soluției.

„Intervențiile digitale în domeniul sănătății mintale – dacă sunt reglementate corespunzător – pot reduce timpul de așteptare, pot îmbunătăți participarea pacienților și urmărirea simptomelor acestora”, a explicat Hutchison.

Cererea de sprijin digital este în creștere. Aplicația gratuită Miracle of Mind, creată de yoghinul indian Sadhguru și susținută de cercetători de la Harvard, a înregistrat un milion de descărcări în 15 ore de la lansarea sa la începutul acestui an. A depășit chiar și lansările ChatGPT și TikTok.

Aplicația oferă o meditație de șapte minute și îndrumare asistată de inteligență artificială, menită să reducă stresul și să îmbunătățească claritatea mintală.

„Oamenii sunt disperați să găsească instrumente accesibile care să le elimine stresul. Adoptarea și succesul aplicațiilor de meditație arată o adevărată nevoie de intervenții scalabile, susținute de știință. Este un semnal de alarmă pentru factorii de decizie”, a declarat dr. Bala Subramaniam, profesor și cercetător în domeniul sănătății mintale la Harvard Medical School.

Analiștii spun că instrumentele de wellness bazate pe IA pot completa sistemele de sănătate suprasolicitate. Asta dacă sunt introduse în mod responsabil, acoperind lacunele în intervenția timpurie, mai ales pentru adulții tineri și comunitățile izolate.

Totuși, experții avertizează că tehnologia trebuie implementată etic, cu standarde stricte de siguranță a datelor și supraveghere clinică.

„Tehnologia nu este dușmanul nostru. Dacă este utilizată cu înțelepciune, poate deveni parte a soluției”, a adăugat Hutchison.

