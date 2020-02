De Alina Serea,

Exercițiile de dicție ajută la o mai bună pronunție și sunt recomandate chiar și celor care nu au probleme cu pronunțarea anumitor sunete. Este important ca atunci când facem exerciții de dicție să rostim cuvintele și frazele tare și clar. Ba chiar putem face acest lucru în fața unei oglinzi.

Exerciții de dicție pentru copii

Nu doar copiii care nu reușesc să pronunțe corect anumite sunete au nevoie de exerciții de dicție. Acestea sunt recomandate și pentru cei care vorbesc corect, ajutând-i pe termen scurt, mediu și lung la consolidarea unei pronunții cât mai bună.

O babă bălană mănâncă o banană babană.

Cele cinci sute cincizeci şi cinci de ciuperci ciuruite pentru ciorbă

Piatra crapă capra, capra crapă piatra.

Şase saşi în şase saci.

Şase sute şaizeci şi şase de saşi în şase sute şaizeci şi şase de saci.

Domnule Dudău, dă-mi două dude din dudul dumitale de dincolo de drum

Este pestriţă prepeliţa pestriţă, dar mai pestriţi sunt puii prepeliţei pestriţe.

Fata fierarului Fănica face fasole frecată fără foc, fiindcă focul face fum.

Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc

Soră Sară, n-ai sărit asară să vezi carnea cum se sară?

Retevei de tei pe mirişte de mei.

Stanca stă-n castan ca Stan

Exerciții de dicție amuzante

Exercițiile de dicție amuzante pot fi de făcute de părinți împreună cu copiii lor, totul transformându-se într-o joacă din care toată lumea are de câștigat.

Balaban Bălăbănescu bâlbâieşte bâlbâituri bâlbâite pe negândite.

Trei babe mofluze

Fără dinți și buze

Trag turte pe spuze.

Fără să se scuze

Fofiţă fondofirliţă,

forofifo – fenderliţă

şi fifoi fondofirloi,

forofifo – fenderloi.

Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui.

Rică nu știa să zică

Râu, rățușcă, rămurică

Dar de când băiatu-nvață

Poezia despre rață

Rică a-nvăța să zică

Râu, rățușcă, rămurică.

Un moş cu un coş,

În coş – un cocoş.

Moşul cu coşul,

Coşul cu cocoşul.

Tot am zis şi-am zis, c-oi zice,

Dar de zis eu n-am mai zis.

Nici n-am zis, nici n-oi mai zice,

C-am să zic, c-am zis, c-oi zice …

Şoricel şerpuleţ,

Şade-n vârf de ruguleţ.

Rug rupe, rug rumegă,

Rumegătură de rug înghite.

Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel care s-a întors bucuros de la Bucureşti

Exerciții de dicție

Exerciții de dicție ușoare pentru adulți

Fie că le fac adulții sau copiii, exercițiile de dicție ușoare pot fi la îndemâna oricui dorește o pronunție mai bună.

Capra neagră călca-n clinci. Clinciul crapă-n cinci, crape capul caprei-n cinci, precum a crăpat clinciul-n cinci.

Ştiu că ştii că ştiuca-i ştiucă,

Dar mai ştiu că ştiuca-i peşte

Şi că ştiuca se mănâncă,

Şi că ştiuca se prăjeşte.

Şapte sape late,

Sapă-n sus şaite,

Şi-alte şapte sape,

Peste şapte sate.

Nici n-am spus c-am spus c-oi spune

Când oi spune chiar c-oi spune

Ca să spun c-am spus c-oi spune

Când oi spune dac-oi spune

O coropişniţă şi-un coropişnitoi se coropişniţeau la noi în gunoi. Nu coropişniţa coropişniţea pe coropişniţoi, ci coropişniţoiul coropişniţea pe coropişniţă.

Ceea ce cerea celebrul Cicero gemând geniilor degenerate,

N-au acceptat-o Cezar şi ceata ingenioșilor cetăţeni certaţi cu cerinţele cercurilor centrale.

Papucarul papucăreşte papucii nepapucăriţi ai papucăresei, dar papucăreasa nu poate papucări papucii nepapucăriţi ai papucarului care papucăreşte papucii nepapucăriţi.

Duc în bac sac de dac, aud crac, o fi rac? O fi drac? Face pac, aud mac, aud oac, nu e rac, nu-i gândac, nu e cuc, nu-i brotac, îl apuc, îl hurduc. E tot drac.

Un bal fără egal cu final fatal la un halal carnaval estival cu scandal epocal dintr-un opal oval, pal, real şi natural, fără rival, egal şi actual.

Spre sfânta sa soră Suzana se suie, Spăşită din suflet suspinu să-şi spuie, Şi-n susul sarcastic suspinu-şi şopteşte, Şi-odată pe scara sucită se opreşte.

Exerciții de dicție grele

Bineînțeles că există și exerciții de dicție grele și foarte grele pentru care chiar și un orator are nevoie de atenție sporită în a le pronunța corect și cursiv.

Unilateralitatea colocviilor desolidarizează conştinciozitatea energeticienilor care manifestă o imperturbabilitate indiscriptibilă în locul nabucodonosorienei ireproşabilităţi.

O mierliță fuflendiță fuflendi-fuflendariță nu poate să fuflendească fuflendi-fluflendărească pe mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendaroiul. Dar mierloiul fuflendoiul fuflendi-fluflendaroiul poate că să fuflendească fuflendi-fluflendărească pe mierlița fuflendița fuflendi-fuflendărița

Manifeşti stupoare când pe o microfotoradiografie întrezăreşti o inexorabilă cifra treisprezece şi gândeşti: paraskavedekatriafobia e mai rea decât hipopotomonstrosecvipedaliofobia, dar mai uşoară decât venustrafobia, ablutofobia sau chiar logizomecanofobia.

I se înceţoşează mintea în mod anatomopatologic când priveşte demonstraţia ireversibilă, de o neinteligibilitate transcendentală a mușchiului sternocleidomastoidian şi se gândeşte cu impasibilitate minuţioasă la vicisitudinile de imponderabilitate a şasiurilor săseşti cuprinse de un scurtcircuit electric neelucidat.

Exerciții de dicție în engleză

Pentru a face exerciții de dicție în engleză este foarte important să știi pronunția corectă a fiecărui cuvânt în parte.

Betty bought a bit of butter, but she found the butter bitter, so Betty bought a bit of better butter to make the bitter butter better.

Seven slick slimy snails, slowly sliding southward.

Reading and writing are richly rewarding.

Did Doug dig Davids garden or did David dig Dougs garden?

Four furious friends fought for the phone

James just jostled Jean gently.

Peter piper picked a peck of pickled peppers. If Peter piper picked a peck of pickled peppers. Wheres the peck of pickled peppers that Peter Piper picked?

Lucy lingered, looking longingly for her lost lap-dog

Quick kiss. Quicker kiss. Quickest kiss

Moses supposes his toeses are roses,

But Moses supposes erroneously,

For nobodys toeses are posies of roses

As Moses supposes his toeses to be

Bill had a billboard.

Bill also had a board bill.

The board bill bored Bill,

So Bill sold his billboard

And paid his board bill.

Then the board bill

No longer bored Bill,

But though he had no board bill,

Neither did he have his billboard!

