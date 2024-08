De exemplu, sunete precum „S” și „Ș” pot fi mai dificil de pronunțat pentru unii, dar sunt la fel de normale ca oricare altele. Pentru a le stăpâni, este esențial să practici exerciții de dicție zilnice, care te vor ajuta să obții rezultatele dorite.

Ce este dicția

Dicția reprezintă arta de a vorbi clar și corect și se referă la pronunțarea clară și fluentă a sunetelor și cuvintelor, astfel încât mesajul pe care dorești să-l transmiți să fie înțeles perfect de către interlocutori tăi. Cuvântul „dicție” provine din limba latină, de la termenul „dictionem”, care înseamnă „pronunțare” sau „mod de a vorbi”, dar paleta semantică are și alte interpretări, cum ar fi glas, cuvântare, afirmație sau limbaj.

Este important de știut faptul că dicția implică aspecte esențiale precum pronunție, respirație, ritm al vorbirii, intonație și volum de voce. În același timp, dicția este vitală în orice formă de comunicare orală, fie că vorbim despre conversații zilnice, prezentări publice, actorie sau cântat, potrivit specialiștilor de la Grammarly. Logopedia, care este o ramură care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea tulburărilor de vorbire și limbaj, utilizează adesea exerciții de dicție cu scopul de a corecta și de a îmbunătăți pronunția.

Scopul principal al dicției

Trebuie să știi că dicția nu se limitează doar la evitarea bâlbâielilor ori a greșelilor de pronunție, ci se concentrează și pe exprimarea clară și corectă a ideilor, astfel încât să atragi atenția și să fii înțeles de cei care te ascultă. O dicție cât mai bună te va face să pari mai convingător și mai autoritar, calități esențiale mai ales atunci când ești nevoie să vorbești în public sau să porți o conversație.

De asemenea, exercițiile de dicție au o serie de beneficii, și anume ajută la întărirea mușchilor implicați în vorbire, precum și la corectarea tiparelor de vorbire imperfecte. Spre exemplu, dacă ești liderul unei echipe, o dicție corectă îți va permite să le comunici membrilor echipei tale ideile în mod clar și să impui autoritate, transmițând totodată și încredere celorlalți.

Totodată, experții de la Wellbeing spun că omenii care lucrează în domeniul vânzărilor vor avea nevoie de o dicție bine stăpânită, care să fie combinată cu un debit verbal corect exprimat, ceea ce te poate face mai convingător în discuțiile cu clienții. Pentru cei care vorbesc frecvent în public, o dicție impecabilă nu doar că va asigura că mesajul va fi auzit și înțeles, ci vei inspira credibilitate în rândul celor care te ascultă. Este important de știut că o dicție bună nu înseamnă să schimbi accentul sau să vorbești mai sofisticat, ci să te exprimi câtmai clar și să te asiguri că mesajul tău va fi perceput corect.

De ce să faci exerciții de dicție

Așa cum am menționat și anterior, o dicție bine dezvoltată este esențială pentru ca oamenii să poată vorbi cu precizie și cu încredere. Ideea de bază este aceea să pronunți corect cuvintele, astfel încât discursul tău să fie clar și eficient și, implicit, mesajul să fie înțeles, ne explică experții de la Speak2Impress. Indiferent cât de captivant sau cât de bine structurat ar fi discursul tău sau oricât de bine ai arăta tu în calitate de speaker, dacă publicul nu va înțelege ceea ce încerci să transmiți, mesajul tău se va pierde. Ca să poți evita astfel de situații neplăcute, mai ales dacă te confrunți cu o serie de dificultăți în ceea ce privește pronunția, este recomandat să recurgi la exerciții specifice de pronunție și la diverse tehnici vocale, care cu siguranță te vor ajuta să-ți îmbunătățești calitatea discursului tău.

Cum își pot corecta copiii dificultățile de pronunție

Copiii au nevoie să-și perfecționeze abilitățile de comunicare încă din primii ani de viață. În cazul în care copilul tău are dificultăți de pronunție ori de exprimare, acesta va avea nevoie de exerciții de dicție ca să aibă o dicție mai bună, dar și o voce plăcută, iar pentru asta este esențial să facă zilnic astfel de exerciții. Există multe exerciții de dicție, fiecare dintre acestea concentrându-se pe o anumită literă sau pe o combinație de litere.

Aceste exerciții pot părea la prima vedere absurde deoarece sunt construite din fraze sau din cuvinte care sunt alese special pentru a forța persoana respectivă să le pronunțe corect. Copiii pot să întâmpine dificultăți în pronunțarea anumitor sunete și, în loc să le pronunțe corect, ei folosesc alte sunete pe care le cunosc deja, relatează site-ul Qbebe.ro.

Spre exemplu, un copil ar putea înlocui litera „R” cu „L” ori „C” cu „T”. Dacă aceste greșeli devin o obișnuință, ele pot conduce la dezvoltarea unei tulburări de vorbire cunoscută sub numele de dislalie, care constă în abaterea la pronunția corectă. Literele „T” și „Ț” se numără printre sunetele care sunt adesea afectate în acest context. Nu doar copiii care nu reușesc să pronunțe corect anumite sunete au nevoie de exerciții de dicție. Acestea sunt recomandate și pentru adulții care vorbesc corect, dar care doresc să-și consolideze o pronunție cât mai bună pe termen scurt, mediu și lung.

Cum se emit sunetele T și Ț

Înainte de a-ți prezenta câteva exerciții de dicție cu sunetele T și Ț trebuie să știi modul în care se emit cele două sunete. În cazul literei T, buzele trebuie să fie întredeschise, ca și cum ai mima un zâmbet, șirurile de dinți să fie vizibile, iar vârful limbii trebuie sprijinit în spatele incisivilor superiori. În acest fel, la emiterea sunetului, aerul expirat va trece printre limbă și alveole, formându-se sunetul „T”.

Acesta trebuie rostit scurt. Sunetul „Ţ” se pronunţă corect prin deschiderea uşoară a gurii, în timp ce colţurile buzelor sunt retrase în părţi, iar vârful limbii este apropiat de incisivii superiori. La expulzarea aerului, vârful limbii se va îndepărta spre incisivii inferiori. Trebuie avut grijă să nu se lase ca vârful limbii să iasă printre dinţi, limba trebuie să stea întotdeauna dincolo de dinţi, notează site-ul Vorbeștecorect.ro.

Exerciții de dicție cu sunetele T și Ț

Iată câteva exerciții de dicție cu T și cu Ț pe care ar trebui să le facă orice copil care prezintă probleme de pronunție, dar și adulții aflați în această situație, cu mențiunea că fiecare exercițiu trebuie repetat de cel puțin trei ori cu voce tare:

Exerciții pentru încălzirea vocii

Trebuie să știi că ori de câte ori îți folosești vocea, îți soliciți corpul, iar de acest aspect trebuie să ții cont înainte de a ține un discurs lung. De aceea, coardele vocale trebuie încălzite în mod corespunzător, iar pentru asta specialiștii în logopedie recomandă o serie de combinații de sunete. Iată edespre ce combinații de litere este vorba: ba be bi bo bu bă bî; da de di do du dă dî; fa fe fi fo fu fă fî; ja je ji jo ju jă jî; la le li lo lu lă lî; ma me mi mo mu mă mî; na ne ni no nu nă nî; pa pe pi po pu pă pî; ra re ri ro ru ră rî; șa șe și șo șu șă șî; ta te ti to tu tă tî; ța țe ți țo țu ță țî; va ve vi vo vu vă vî; za ze zi zo zu ză zî.

Exerciții de respirație

După încălzirea vocii este nevoie să faci rapid și o serie de exerciții de respirație de abdomen. Pentru asta trebuie să pui o mână pe piept, iar cealaltă pe abdomen și să inspiri cât poți de adânc. Atenție: nu trebuie să umfli pieptul, ci doar abdomenul. Apoi, ține timp de două secunde oxigenul pe care l-ai inspirat și expiri. Acest exercițiu trebuie să-l facă de cinci ori. Asigură-te că, în timp ce inspiri, nu ridici umerii și nu umfli pieptul și încearcă să duci aerul cât poți de adânc.

Exerciții de dicție cu sunetele „T” și „Ț”

Stanca stă-n castan ca Stan.

Paco picta pictoricesc un pictor peisagist ce picotea un pic.

Un cocostârc s-a dus la descocostârcărie, unde se descocostârcăreau şi alţi cocostârci nedescocostârcăriţi, ca să se descocostârcărească de cocostârcăria lui.

Un codobăturoi a putut sa codobăturească pe o codobăturită, dar o codobăturită nu a putut să codobăturească pe un codobăturoi.

Nu-i greu a zice titiridvă tidvă, da-i greu a destitiridvi titiridvitura.

Totto se tutuia cu tataia tatălui său, Tom-Tom, tâmplarul.

Unui tâmplar i s-a-ntâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de la tâmplărie a venit și s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea.

Trompa elefantului Trompi trage tare, cu toată puterea, de un trunchi de copac tropical.

Trafalgar în trafalet, traversează cu tact și trac trufe trase în ciocolată.

Tocătorul toacă toaca tocită de timp în timp, scrie site-ul Dicție.ro.

Ciuboțica ciuboțește trei ciubote și-un ciubot. Ciuboțeaua se ciobește de la bot.

Am o prepeliță pestriță cu paisprezece pui de prepeliță pestriți. Prepelița este mai pestriță decât cei paisprezece pui de prepeliță pestriți.

O coropişniţă şi-un coropişnițoi se coropişniţeau la noi în gunoi. Nu coropişniţa coropişniţea pe coropişniţoi, ci coropişniţoiul coropişniţea pe coropişniţă.

Fofiţă fondofirliţă, forofifo – fenderliţă şi fifoi fondofirloi, forofifo – fenderloi.

Țestoasa Țurțițlu țipa țiuitor „Ța-ța-ța, căpriță ța!” și țintea ca musca țețe țoale țuț pentru ținute țopăitoare. Țurțițlu era țâfnoasă când era înțepată în țeastă de țânțari țais cu țignal care țâști-bâști țintuiau țeline și țurțuri țepeni

Țestoasa Țurțițlu mai era și țambalista țarului țărilor țariste, pe nume Țuțuianu, care țupa-țup juca țonțoroiul și ținea morțiș să țevuiască țevi cu ținte.

Țestoasa își țuguia buzele când un țânc țanțoș, cu țigle și țăruși, înțărca țapi și țipari țicniți în țarcul unde țațele țărănce țărigrădence de lângă Țăndăreii lui Țăndărică țeseau țesături cu țurloaie și țug.

Înţepăturile ţânţarului pestriţ înteţeau înţepăturile ţânţăriţei nesăţioase.

Foto: Shutterstock.com

