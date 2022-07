Apariția dentiției

Dezvoltarea dinților primari începe în timp ce bebelușul este încă în uter. La aproximativ 5 săptămâni de gestație, în maxilarele bebelușului apar primii muguri ai dinților primari. La naștere, bebelușul are un set complet de 20 de dinți primari (10 în maxilarul superior, 10 în maxilarul inferior) ascunși sub gingii. Dinții primari sunt cunoscuți și sub numele de dinți de lapte.

Denumirile diferitelor tipuri de dinți

Incisivii – dinții din față localizați în maxilarul superior și inferior. Fiecare incisiv are o margine de tăiere subțire. Incisivii superiori și inferiori se unesc ca o pereche de foarfece pentru a tăia mâncarea. Aceștia ies între 6 luni și un an.

Caninii – dinții ascuțiți de pe ambele părți ale incisivilor din maxilarul superior și inferior; folosit pentru a rupe alimente. De obicei, caninii apar între 16 și 22 de luni

Premolarii – care au suprafețe plane pentru a zdrobi alimentele – ies între 16 și 19 luni de la naștere.

Molarii – aceștia sunt mai mari decât premolarii în partea din spate a gurii, cu suprafețe largi, plane, care macină alimentele – ies între 25 și 33 de luni.

La ce vârstă ies măselele la copii – graficul dentiției

Așadar, răspunsul la întrebarea la ce vârstă ies măselele la copii nu este unul exact, dar, potrivit specialiștilor, pot apărea între 16 și 33 de luni.

Dentiţia la bebeluși

„Erupția” se referă la străpungerea dinților prin linia gingiei. Momentul erupției dentare diferă de la copil la copil. De exemplu, un copil poate avea primul dinte când are doar câteva luni, în timp ce altul poate să nu înceapă să-i iasă dinții până la vârsta de 12 luni sau mai mult.

Momentul exact poate fi diferit de la copil la copil, dar ordinea dezvoltării dintelui este mai consecventă.

Durerile de dinți la bebeluși și copii mici

Sistemul imunitar al bebelușilor începe să se dezvolte când au aproximativ 6 luni. Simptomele bolilor obișnuite ale copilăriei, cum ar fi modificări ale tipurilor de somn și de alimentație, agitație, erupții cutanate, salivare, nas care curge și diaree, sunt adesea legate de apariția dinților atunci când nu este vorba de viroze sau alte afecțiuni. Este foarte important, dacă copilul dumneavoastră are aceste simptome, să discutați cu medicul copilului dumneavoastră despre alte cauze posibile, cum ar fi infecțiile bacteriene, virale sau ale urechii medii.

Dentiția durează aproximativ 8 zile, care include 4 zile înainte și 3 zile după ce dintele trece prin gingie. În acest timp, poate fi dificil pentru copii și ei devin foarte agitați.

Unele sfaturi pentru calmare includ:

Masaj – masați ușor gingia cu degetele curate sau cu o cârpă moale și umedă.

Inele de dentiție răcite (nu înghețate) sau biscuiți – presiunea de la un obiect rece poate ameliora disconfortul de la dentiție. Nu sterilizați inelele dentare din plastic în apă clocotită cu excepția cazului în care este specificat de producător. Asigurați-vă că verificați informațiile despre produs înainte de a cumpăra inele de dentiție. Evitați-le pe cele care folosesc un balsam de plastic numit „ftalat de diisononil”.

Biscuiți pentru dentiție neîndulciți sau biscuiți pentru dentiție fără zahăr – aceștia pot fi administrați sugarilor peste 6 luni care au început să mănânce solide.

Medicamente pentru ameliorarea durerii – nu este recomandat să administrați copiilor mici medicamente fără a consulta medicul.

Ștergeți blând saliva – pielea din jurul gurii, în special zona bărbiei, poate deveni iritată. Ștergeți ușor zona cu o cârpă moale pe tot parcursul zilei.

La ce vârstă ies măselele permanente la copii

Dinții permanenți sunt cunoscuți și ca dinți adulți sau dinți secundari. Dinții permanenți încep să se dezvolte în maxilare la naștere și continuă după ce se naște copilul.

Până la aproximativ 21 de ani, o persoană are în medie 32 de dinți permanenți, 16 în maxilarul superior și 16 în maxilarul inferior. (În unele cazuri, al treilea molar – numit în mod obișnuit molar de minte – nu se dezvoltă sau nu erupe, așa că unii oameni au doar un set de 28 de dinți permanenți.)

Pe la vârsta de 6 ani erup primii dinți molari permanenți. Acești 4 molari (2 în fiecare maxilar) ies în spatele dinților de lapte ai copilului. Alți dinți permanenți, cum ar fi incisivii, caninii și premolarii, erup în golurile din gingie lăsate de dinții de lapte care se pierd.

Ca și în cazul dinților de lapte, momentul în care apar dinții permanenți poate diferi. În general, ordinea și cronologia aproximativă pentru fiecare tip de dinte permanent sunt:

Primii molari – între 6 și 7 ani.

Incisivii centrali – între 6 și 8 ani.

Incisivii laterali – între 7 și 8 ani.

Dinții canini – între 9 și 13 ani.

Premolarii – între 9 și 13 ani.

Molarii doi – între 11 și 13 ani.

Molarii trei (molari de minte) – între 17 și 21 de ani.

Descoperă și jocurile copilăriei – idei pentru în casă sau afară.

