În acest fel vom putea să ne exprimăm clar și corect, asigurându-ne că mesajul nostru este auzit și, mai ales, înțeles. O vorbire bine articulată contribuie la creșterea stimei de sine și a încrederii, îmbunătățind în același timp calitatea vieții. Mai mult decât atât, vocea reflectă personalitatea și gândurile noastre, iar o dicție corectă ne ajută să depășim dificultățile de vorbire și să pronunțăm corect fiecare cuvânt. Un exemplu de sunet care poate fi dificil de articulat pentru unii, fie copii sau adulți, este „Z”. Pentru a-l stăpâni este important să faci zilnic exerciții de dicție pentru că astfel vei putea să obții rezultatele dorite și să-ți corectezi pronunția acestui sunet, dar și a altora similare.

Dicția, componentă a logopediei

Dicția reprezintă arta de a vorbi clar și corect și se referă la pronunțarea clară și fluentă a sunetelor și cuvintelor, astfel încât mesajul pe care dorești să-l transmiți să fie înțeles perfect de către interlocutori tăi. Cuvântul „dicție” provine din limba latină, de la termenul „dictionem”, care înseamnă „pronunțare” sau „mod de a vorbi”, dar paleta semantică are și alte interpretări, cum ar fi glas, cuvântare, afirmație sau limbaj. Este important de știut faptul că dicția implică aspecte esențiale precum pronunție, respirație, ritm al vorbirii, intonație și volum de voce.

În același timp, dicția este vitală în orice formă de comunicare orală, fie că vorbim despre conversații zilnice, prezentări publice, actorie sau cântat, potrivit specialiștilor de la Grammarly. Logopedia, care este o ramură care se ocupă cu diagnosticarea și tratarea tulburărilor de vorbire și limbaj, utilizează adesea exerciții de dicție cu scopul de a corecta și de a îmbunătăți pronunția.

Cu ce ne ajută dicția

Este esențial să înțelegi că dicția nu se rezumă doar la evitarea bâlbâielilor sau a greșelilor de pronunție, ci implică și exprimarea clară și corectă a ideilor, astfel încât să captezi atenția și să fii bine înțeles de toți cei care te ascultă.

O dicție bine exersată te va face să pari mai convingător și mai autoritar, calități indispensabile atunci când trebuie să vorbești în public sau să porți o conversație importantă. În același timp, exercițiile de dicție oferă o serie de beneficii, inclusiv întărirea mușchilor implicați în vorbire și corectarea tiparelor de vorbire defectuoase. Spre exemplu, dacă ești lider al unei echipe, o dicție corectă îți va permite să-ți expui ideile în mod clar și să impui autoritate, transmițând totodată încredere membrilor echipei tale.

Totodată, experții de la Wellbeing subliniază faptul că persoanele care lucrează în vânzări au nevoie de o dicție bine stăpânită, combinată cu un debit verbal bine controlat, ceea ce poate spori eficiența în discuțiile cu clienții.

Pentru cei care vorbesc frecvent în public, o dicție impecabilă nu doar că va asigura înțelegerea mesajului pe care îl transmiți, ci va inspira și credibilitate în rândul oamenilor care îi ascultă. Este important de reținut că o dicție bună nu înseamnă să schimbi accentul ori să vorbești într-un mod sofisticat, ci să te exprimi cât mai clar, asigurându-te că mesajul tău este perceput corect.

De ce sunt importate exercițiile de dicție

Așa cum am subliniat anterior, o dicție bine dezvoltată este esențială pentru a putea vorbi cu precizie și încredere. Ideea de bază este să pronunți corect cuvintele, astfel încât discursul tău să fie clar și eficient, iar mesajul transmis să fie înțeles, explică experții de la Speak2Impress. Indiferent cât de captivant sau bine structurat ar fi discursul tău, sau cât de bine te prezinți ca speaker, dacă publicul nu va putea înțelege ceea ce încerci să transmiți, mesajul tău se va pierde.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute, mai ales dacă întâmpini dificultăți de pronunție, este recomandat să practici exerciții specifice de pronunție și să folosești diferite tehnici vocale, care te vor ajuta să îmbunătățești calitatea discursului tău.

Cum își „corectează” copiii dificultățile de pronunție

Copiii trebuie să-și dezvolte abilitățile de comunicare încă din primii ani de viață. Dacă micuțul tău întâmpină o serie de dificultăți de pronunție sau de exprimare și nu dorești să ajungi cu el la logoped, exercițiile de dicție devin în această situație cruciale pentru a-și îmbunătăți nu doar dicția, ci și pentru a-i oferi o voce plăcută.

De aceea, este foarte important ca aceste exerciții să fie practicate zilnic. Există o varietate de exerciții de dicție, fiecare concentrându-se pe o anumită literă sau pe o combinație de litere. Cu toate că, la prima vedere, aceste exerciții pot părea ciudate sau chiar absurde, ele sunt alcătuite din fraze sau din cuvinte special alese tocmai pentru a se încuraja pronunțarea corectă.

Copiii pot avea dificultăți în articularea anumitor sunete și, în loc să le pronunțe corect, tind să le înlocuiască cu sunete pe care le stăpânesc deja, explică site-ul Qbebe.ro. Spre exemplu, un copil ar putea substitui litere ori cuvinte cu unele similare, iar această confuzie poate avea la bază fie asemănarea optică a literelor și grafemelor, și anume „d” – „p” – „b”; „u” – „n”; „m” – „n”; „a” – „ă”; „s” – „ş”; „t” – „ţ”. O altă cauză poate fi și asemănarea acustică şi kinestezică a acestora („f” – „v”; „c” – „g”; „d” – „t”; „ţe” – „ce”; „b” – „p”; „s” – „z”; „l” – „r”). În cazul în care aceste greșeli devin o obișnuință, ele pot duce la dezvoltarea unei tulburări de vorbire, denumită dislalie (n.n. – abaterea de la pronunția corectă). Litera R se numără printre sunetele care sunt adesea afectate în acest context. Nu doar copiii care nu reușesc să pronunțe corect anumite sunete au nevoie de exerciții de dicție. Acestea sunt recomandate și pentru adulții care vorbesc corect, dar care doresc să-și consolideze o pronunție cât mai bună pe termen scurt, mediu și lung.

Cum se face emiterea sunetului Z

Corectarea pronunției sunetului Z se poate face numai după ce copilul tău va învăța să pronunțe corect sunetul S și va fi deja mai ușor de realizat. În cazul pronunției sunetului Z, poziția aparatului articulator, și aici ne referim la buze, la maxilarul inferior, la limbă și la vălul palatin, va fi similară cu cea utilizată pentru sunetul S, numai că vocea se aude. Cu alte cuvinte, este un S sonor.

Pentru diferenţierea celor două se va duce mâna copilului la gâtul părintelui pentru a putea percepe vibraţia coardelor vocale, iar apoi la gât. Singura deosebire va consta în faptul că vârful limbii va trebui sprijinit puțin mai jos de incisivi, pe alveole. În același timp, buzele trebuie să fie deschise, cu colţurile retrase în părţi, ca atunci când zâmbești, iar dinții vor fi ușor întredeschiși, cam 1 mm.

Coardele vocale vor fi închise și vor vibra, ceea ce va crea o senzație de gâdilat în vârful limbii. Fluxul de aer scos în momentul emiterii sunetului Z este, de asemenea, ușor mai slab decât în cazul sunetului S. În general, în cazul în care copilul va reuși să pronunțe corect sunetul S, defectele de pronunție ale sunetului Z vor fi corectate simultan, relatează site-ul Vorbeștecorect.ro.

Vezi și exerciţii de dicție cu S și Ș

Exerciții pentru antrenarea sunetului Z

Pronunţarea sunetului Z în combinaţie cu vocale:

Z+A A+Z AZA EZA IZA OZA la fel cu U, Ă, Î

E E AZE EZE IZE OZE

I I AZI EZI IZI OZI

O O AZO EZO IZO OZO

U U AZU EZU IZU OZU

Ă Ă AZĂ EZĂ IZĂ OZĂ

Î Î AZÎ EZÎ IZÎ OZÎ

Exerciții de dicție cu Z

Mai jos îți prezentăm câteva exerciții de dicție cu sunetul Z, recomandate de specialiștii de la Dicție.ro, pe care ar trebui să le facă orice copil sau adult cu probleme de pronunție. Fiecare exercițiu trebuie repetat de cel puțin trei ori cu voce tare, iar la final trebuie să se audă perfect fiecare sunet. Facem precizarea că sunetul Z se combină mai greu cu vocala A, deoarece aceasta din urmă are o poziție diferită a limbii și a buzelor și un unghi mai mare al maxilarelor. În schimb, sunetul Z se pronunță mai ușor împreună cu sunetele E și I deoarece poziția de pronunție se aseamănă. Iată exerciții de dicție cu Z:

Zvăpăiata zebră zuză, zisă și Zbrivizibri, zvonește zvonuri despre zugravul zurliu care zugrăvește cu zor zece zaruri de zirconiu. Se zice că zugravul era zeul zidarilor care se zbăteau în zăvoi să zămislească zmeură zaharisită cu zimți de zimbri zigzagați.

Zbrivizibri cumpără zarzavaturi zemoase și zacuscă cu zgură de la zarzavagiul zevzec în zilele când zmeul zăpăcit al zodiacului aztec zboară zumzăind zgomotos în zare. El se zbenguie și zburdă zgribulit în zone cu zărgani zgârciți care zâmbesc când zăresc zerouri.

Zestrea zdrențuită a zebrei zăcea zăvorâtă în Zimnicea și a fost zăbrelită de zoologa zână a zincului care zincografia zvâcnirea zguduitoare a zăpușelii zadarnice din Zimbabwe. Așa că zebra Zbrivizibri a zbughit-o și a zburat peste un iaz treaz cu zale zdruncinate și buburuze zuze.

Un alt exercițiu pentru corectarea pronunției consoanei Z ne este sugerat de Școaladedicție.ro și sună în felul următor:

Eu țes ades cu ghes un fes

cu care am succes ales;

cos în sus și-n jos pe dos cu folos,

apoi ies la șes pe zăgaz la iaz,

să văz un iez-cucuiez tirolez;

mai raz praz cu răgaz,

sărez și rulez un șnițel vienez

pentru un chinez obez din orez,

las un as retras cu interes expres,

oftez și cedez un diez

când dansez cu un danez burghez

lângă un ceas netras rămas în impas,

apoi visez un amorez

dar mă salvez în Canalul de Suez.

Și acum refuz să scuz un ursuz confuz

fiindcă am spus că am pus un fus în plus!

Foto: Shutterstock.com

Vezi și exerciţii de dicție cu T și Ț și exerciţii de dicție cu sunetul R



