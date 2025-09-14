Mai ieftin să călătorești decât să stai acasă

„Ne-am bugetat costurile de călătorie la o valoare mai mică decât cheltuielile noastre în Regatul Unit, călătorind la un preț mediu, ceea ce este o nebunie – dar pune complet în perspectivă costurile actuale ale vieții în Regatul Unit”, a declarat Hayley Trow, 37 de ani, conform New York Post.

„Ne-a deschis ochii cu adevărat cât cheltuiam”, a spus Hayley.

Familia din Marea Britanie este formată din Hayley (37 de ani), soțul său Lewis (45 ani) și fiica lor de 6 ani Nyla.

Cheltuielile lor lunare pentru călătorie sunt între 2.530 și 3.795 de dolari, în timp ce acasă, în Marea Britanie, cheltuielile depășeau 6.000 de dolari pe lună. Aproape jumătate din bani se duceau doar pentru chiria în orașul lor natal, Cheshire.

Bali în loc de facturi și chirii mari

„Facturile pentru gospodărie erau de 300 de lire sterline pe lună, cumpărăturile noastre alimentare costau 200 de lire sterline pe săptămână, iar o ieșire în oraș costa în jur de 100 de lire sterline”, a spus Hayley.

Acum, familia locuiește într-un apartament cu piscină în Bali.

„Prin comparație, acum avem un apartament cu piscină, incluzând facturile din Bali care ne costă 500 de lire sterline pe lună”, a adăugat ea.

Educația fiicei în timpul călătoriei

Pentru a nu afecta educația fiicei lor, Nyla, părinții au găsit soluții flexibile.

„La vârsta Nylei, știm că va avea un impact asupra vieții și dezvoltării ei viitoare… și suntem atât de recunoscători că avem acest timp împreună pentru a ne reconecta și a explora lumea ca familie”, a adăugat Hayley.

Nyla a urmat meditații online care se potrivesc cu programa școlară din Marea Britanie și a fost înscrisă temporar la o școală multiculturală în Bali. Astfel, a putut învăța și socializa cu alți copii internaționali, fără să piardă din ritmul academic.

De la cariere aglomerate la timp cu familia

„Amândoi petrecusem ani de zile urcând în carieră, obținând roluri de conducere, petrecând timp în săli de consiliu și întâlniri nesfârșite – dar am ajuns în punctul în care ne-am dat seama că trăim pentru două vacanțe pe an”, a povestit Hayley.

„Așa că am schimbat sălile de ședințe cu plajele din Bali – și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată.”

Lecția pentru alte familii

Chiar dacă inițial decizia a fost „descurajantă”, Hayley spune că experiența merită.

„Am vrut să creăm amintiri acum, nu «într-o zi»… Când va privi în urmă, fiica noastră își va aminti că am alergat după cascade în Bali.”, a spus Hayley Trow.

„Aș recomanda oricărei familii care are aspirații similare de a călători ca familie să o facă – nu așteptați. Nu amânați până nu obțineți promovarea, nu aveți probleme de sănătate sau nu pierdeți pe cineva drag. Nu există un moment potrivit – trebuie doar să fiți cu toții implicați ca o familie.”

