Despre Bali

Bali este una dintre cele mai cunoscute și vizitate insule din arhipelagul indonezian și este un cumul impresionant de cultură și peisaje minunate. De la plajele cu nisip alb și ape cristaline la dealurile împădurite și vulcanii activi, peisajele naturale ale insulei Bali sunt spectaculoase. Insula este acoperită de terase de orez, temple în stâncă și cascade ascunse, oferind oportunități nesfârșite pentru aventuri în aer liber.

Spre deosebire de restul Indoneziei, care este în mare parte musulmană, Bali este predominant hindusă. Hinduismul balinez este un amestec unic de hinduism, budism și tradiții indigene, fiind profund integrat în viața de zi cu zi a localnicilor.

Bali este faimos pentru dansurile tradiționale și pentru arta sa tradițională, inclusiv pictura și sculptura. În multe sate, există ateliere în care se produc obiecte de artizanat unice, cum sunt statuetele din lemn și bijuteriile din argint.

Bali, această insulă impresionantă și plină de curiozități, are mii de temple, printre cele mai renumite sunt Tanah Lot, un templu de pe o stâncă înconjurată de ocean, și Pura Ulun Danu Bratan, situat pe lacul Bratan și înconjurat de munți.

Bucătăria balineză este și ea plină de arome intense și mirodenii exotice. O masă tipică balineză include multă verdeață, condimente și sosuri de pește sau de creveți.

Top cele mai apreciate obiective turistice în Bali

Bali este plină de obiective turistice remarcabile, locuri pline de mister și curiozități, care atrag anual milioane de turiști din întreaga lume. Iată câteva dintre cele mai apreciate locuri pe care ca vizitator nu ai vrea să le ratezi:

Templul Tanah Lot

Unul dintre cele mai renumite temple din Bali, Tanah Lot este situat pe o stâncă în mijlocul oceanului și oferă priveliști spectaculoase, mai ales la apus. Este considerat un loc sacru, iar turiștii vin atât pentru frumusețea naturală, cât și pentru a se bucura de atmosfera spirituală unică.

Uluwatu și Templul Uluwatu

Templul Uluwatu Bali

Situat pe marginea unei stânci abrupte cu vedere la Oceanul Indian, Templul Uluwatu este renumit pentru felul în care apusurile magnifice pot fi admirate din locația sa. Seara, turiștii pot asista la dansul Kecak, un dans tradițional balinez, interpretat pe fundalul peisajului spectaculos.

Terasele de orez Tegallalang din Ubud

Aceste terase sunt simbolice pentru peisajele rurale din Bali, cu aranjamente spectaculoase de culturi de orez pe pantele înverzite ale dealurilor. Vizitatorii pot explora pe jos aceste terase sau se pot bucura de ele din punctele de observare special amenajate.

Pădurea sacră a maimuțelor din Ubud

Acest sanctuar este situat în inima orașului Ubud și găzduiește sute de macaci cenușii. Pădurea oferă o atmosferă mistică datorită arborilor seculari și templelor antice, iar interacțiunea cu maimuțele adaugă o experiență inedită.

Muntele și Lacul Batur

Muntele Batur este un vulcan activ, iar drumețiile la răsăritul soarelui sunt o activitate foarte populară. Lacul Batur, situat în apropiere, oferă un peisaj de o frumusețe aparte, fiind încadrat de munți și sate tradiționale balineze.

Templul Besakih

Este cel mai mare și mai sacru templu din Bali, numit și Templul Mamă și este aflat pe versantul Muntelui Agung. Besakih este un complex de temple construite în diverse stiluri arhitecturale, fiecare fiind dedicat unei anumite zeități hinduse. Locația templului și structura sa impresionantă îl fac unul dintre cele mai importante locuri religioase din Bali.

Plajele din Seminyak și Kuta

Seminyak și Kuta sunt printre cele mai populare plaje din Bali, oferind posibilități variate pentru surfing, sporturi de apă, restaurante, baruri și viață de noapte vibrantă. În plus, plajele sunt locuri ideale pentru a vedea apusul.

Pura Ulun Danu Bratan

Acest templu impresionant, situat pe malul lacului Bratan, în mijlocul munților din nordul Bali, pare să plutească pe apă atunci când nivelul lacului este ridicat. Este un loc de rugăciune dedicat zeiței lacurilor și apelor, Dewi Danu, și oferă un peisaj spectaculos și liniștitor.

Insulele Nusa

Aceste insule sunt o destinație populară pentru snorkeling, scufundări și explorarea peisajelor naturale. Nusa Penida este cunoscută pentru plajele sale izolate, cum ar fi Kelingking Beach, care are o formațiune stâncoasă unică în formă de T-Rex.

Cascadele Sekumpul și Gitgit

Situate în nordul insulei, aceste cascade sunt printre cele mai spectaculoase din Bali, oferind un peisaj uimitor de junglă și apă cristalină. Drumul spre cascade este o mică aventură, dar priveliștea merită efortul.

Tirta Empul – Templul cu izvoare sacre

Situat lângă Ubud, Tirta Empul este un templu balinez unde localnicii și turiștii vin să se purifice în izvoarele sacre, despre care se crede că au puteri de vindecare. Ritualul de purificare în apa templului este o experiență spirituală unică.

Curiozități despre Bali

Bali este o insulă fascinantă, plină de aspecte unice și curiozități culturale, geografice și sociale. Iată unele dintre cele mai interesante curiozități despre Bali:

Bali- parte din Triunghiul Coralului

Apele din Bali sunt pline de viață marina, cu cel puțin 2.000 de specii de pești și alte creaturi, inclusiv recife de corali, delfini, țestoase și multe altele. Acest lucru se datorează faptului că Bali se află în centrul Triunghiului Coralului, centrul mondial al biodiversităţii marine, supranumit şi „Amazonul mărilor”.

Bali nu este o singură insulă

Indonezia este o țară cu mii de insule și, în timp ce Bali este considerată o insulă, este și o provincie cu câteva insule mai mici pe teritoriul său. În largul coastei sale de sud-est, există Nusa Penida, Nusa Lembongan și Nusa Ceningan, unde puteți face snorkelling, surfing sau pur și simplu vă relaxați pe plajele lor uimitoare.

Are doi vulcani activi

Bali are doi vulcani activi; Muntele Batur care are peste 1.700 de metri înălțime și Muntele Agung care are 3.000 de metri înălțime. Vizitarea acestor munți vă va oferi o priveliște uimitoare asupra insulei pe care niciun suvenir din Bali nu o poate înlocui, așa că nu ratați un tur măcar la unul dintre ei în călătoria în Bali.

Festivalul tăcut al Zilei Nyepi

Nyepi, care înseamnă „tăcere” este o zi sacră, de obicei în martie, când întreaga insulă tace. În această „Zi a Tăcerii”, balinezii practică autoreflecția. Chiar și afacerile și destinațiile turistice sunt închise pentru o zi.

Cei mai mulți balinezi au nume comune

În cultura balineză, majoritatea oamenilor primesc unul dintre cele patru nume standard, care indică ordinea nașterii. Primul copil se numește Wayan, al doilea Made, al treilea Nyoman, iar al patrulea Ketut. Dacă o familie are mai mult de patru copii, ciclul de nume se repetă. De multe ori, li se atașează și nume personale.

Rolul esențial al spiritualității și al ofrandelor

Balinezii creează zilnic mici ofrande numite „canang sari” pentru a mulțumi zeilor și pentru a păstra echilibrul între bine și rău. Aceste ofrande, realizate din frunze de palmier, flori și orez, sunt plasate în temple, pe străzi și în fața magazinelor. Este un gest spiritual esențial în viața balineză.

Casele feng shui

Casele balineze sunt construite după principii arhitecturale specifice, conform unei forme locale de feng shui, denumită „Asta Kosala Kosali.” Fiecare casă are un templu propriu și este organizată în mai multe pavilioane deschise care servesc drept dormitoare, bucătării și spații comune, fiind orientate în funcție de poziția muntelui sacru și de direcția apelor.

Dansul Kecak – Inspirat de sunetele maimuțelor

Kecak este un dans balinez fascinant, adesea realizat la apusul soarelui în locuri ca Templul Uluwatu. Dansul este inspirat de sunetele maimuțelor și include o interpretare corală realizată de un grup mare de bărbați, care cântă ritmic „cak, cak, cak.” Este o performanță hipnotizantă și, spre deosebire de multe alte dansuri balineze, nu este acompaniată de instrumente muzicale.

Puteți face bijuterii la personalizate

Cu o lungă istorie a bijuteriilor de argint și aur, Bali găzduiește numeroși artizani care vă pot face personalizat o bijuterie din argint sau aur. Le puteți găsi adesea la galerii și buticuri din Ubud și Sanur. Dacă ești în căutarea unui suvenir unic din Bali, poți să nu iei niște bijuterii personalizate

Câmpurile de orez din Bali sunt speciale

Terasele de orez, cum ar fi faimoasele câmpuri din Tegalalang, sunt predominante în jurul insulei și sunt parte integrantă în cultura balineză. Tehnica unică de irigare numită „Subak” a fost dezvoltată în secolul al IX-lea și reușește să transporte eficient apele subterane către câmpuri prin diferite temple de apă.

Plaje cu nisip negru

Pe lângă plajele albe, Bali are și mai multe plaje cu nisip negru. Datorită celor doi vulcani activi ai insulei, puteți avea o experiență unică pe plajele vulcanice cu nisip negru, cum ar fi Lovina și Amed Beach.

