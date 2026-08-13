A renunțat la salariu și și-a închis contul bancar

Înainte de această schimbare, Jo Nemeth avea un loc de muncă în domeniul dezvoltării comunitare, un partener și o viață aparent stabilă. Cu toate acestea, spune că era profund nefericită și tot mai preocupată de efectele societății de consum asupra oamenilor și mediului.

Inspirată de poveștile unor persoane care au ales să trăiască fără bani, printre care irlandezul Mark Boyle, cunoscut drept „omul fără bani”, Jo a decis să facă o schimbare radicală.

În aprilie 2015, și-a dat demisia, și-a închis contul bancar și i-a oferit fiicei sale, Amy, care avea atunci 18 ani, banii pe care îi mai avea.

De atunci, potrivit informațiilor prezentate de presa australiană, nu a mai avut salariu, economii, ajutor social sau proprietăți.

Cum trăiește fără bani

Una dintre primele probleme pe care a trebuit să le rezolve a fost procurarea hranei.

Jo a început să cultive o parte din alimentele de care avea nevoie. Prietenii îi ofereau, la rândul lor, produse pe care nu le mai foloseau sau alimente care altfel ar fi ajuns la gunoi.

Uneori, ea a recuperat alimente încă bune de consum de la magazine.

Sistemul pe care îl folosește este bazat pe economia darului. Spre deosebire de troc, unde două persoane stabilesc ce oferă și ce primesc la schimb, economia darului presupune să ajuți atunci când poți, fără să ceri neapărat ceva în schimb.

La rândul său, Jo primește ajutor atunci când are nevoie.

Nu plătește chirie, dar muncește zilnic

Faptul că nu folosește bani nu înseamnă că nu muncește.

În primii trei ani, Jo a locuit la ferma unei prietene, unde și-a construit o mică locuință folosind materiale recuperate. Ulterior, a avut grijă de casele altor persoane și, pentru o perioadă, a locuit într-o mașină transformată într-un spațiu de locuit.

Din 2018, locuiește în casa multigenerațională a prietenei sale Sharon Brodie, în Lismore, New South Wales.

Nu plătește chirie, însă contribuie la viața gospodăriei prin muncă. Gătește, face curățenie, se ocupă de grădină și de copii și produce diverse lucruri, inclusiv săpun, detergent de rufe și alimente fermentate.

Astfel, lipsa unui salariu nu înseamnă lipsa unei contribuții. 

„Mă simt mai în siguranță decât atunci când câștigam bani”

Pentru Jo, principala schimbare nu este una financiară, ci legată de felul în care își construiește siguranța.

„Mă simt mai în siguranță decât atunci când câștigam bani”, a spus Jo într-un interviu pentru The Guardian.

Ea consideră că siguranța nu trebuie măsurată exclusiv prin banii din cont, ci și prin relațiile pe care le are cu oamenii din comunitate.

Având mai mult timp la dispoziție, poate să aibă grijă de copii, să îi ajute pe prietenii bolnavi, să lucreze în grădină și să participe la activitățile comunității.

Jo recunoaște însă că stilul său de viață nu reprezintă o independență absolută față de bani.

Locuiește într-o casă ale cărei costuri sunt suportate și de ceilalți membri ai gospodăriei. Folosește internetul acestora și a primit inclusiv un telefon mobil cadou.

De asemenea, apar situații în care nu poate obține un serviciu prin intermediul economiei darului sau prin propria muncă.

Una dintre cele mai dificile situații a fost atunci când a avut nevoie de tratament stomatologic. În loc să plătească direct, a luat în calcul organizarea unei campanii de strângere de fonduri, oferind în schimb ateliere în care să îi învețe pe oameni să prepare tofu și oțet.

Femeia nu susține că modelul său de viață poate fi aplicat de oricine. Este, după cum descrie ea, un schimb între siguranța oferită de bani și siguranța oferită de comunitate.

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