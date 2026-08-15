Imaginile surprinse în Val di Fassa, Trentino, arată un șir lung de excursioniști în fața Refugiului Friedrich August, aflat la poalele masivului Sassolungo.

 
 @la.repubblica Una coda lunghissima sotto al sole, sulle montagne della Val di Fassa, non per fotografare un panorama, bensì per assaggiare un bombolone alla crema. Quello del rifugio Friedrich August, tra il Col Rodella e il Passo Sella, diventato virale grazie ai social. A cura di Daniela Solito Video @giack_janac_ci ♬ suono originale  - la.repubblica

Motivul pentru care oamenii așteaptă sub soarele puternic este un desert simplu: krapfen cu cremă de vanilie, asemănător bombolone-ului italian.

Krapfenul este o prăjitură dospită și prăjită, o gogoașă, populară în Austria, Germania și regiunea alpină. Varianta de la Friedrich August este umplută cu cremă de vanilie și acoperită cu zahăr pudră.

 
 @shewandersabroad Fresh donuts for breakfast at 2300m in the Dolomites? Yes please! 😍 Breakfast at Rifugio Friedrich August might be one of my favorite things we did in the Dolomites 🍩🏔️ This mountain hut at Sella Pass serves fresh krapfens (donuts) in the morning, and the combination of a warm donut and those views is just unbeatable! Park at Sella Pass and its about a 25 minute walk up to reach it. Not a difficult hike but quite steep, especially the last stretch. You can grab your krapfen to go or sit down for breakfast. The classic cream or jam ones are €3, and the Nutella or pistachio versions are €4 🤌 One important tip: get there early! We arrived around 8am and still found a table, but it was already surprisingly busy. By 9am the line outside was pretty long! Save this for your Dolomites trip 📌 #dolomites #dolomitesitaly #dolomitesunesco #dolomitesroadtrip #italytravel ♬ Che La Luna - Louis Prima

Prețul este de 3 euro bucata, iar desertul poate fi savurat pe terasa refugiului, cu vedere spre Sassolungo, sau luat la pachet pentru traseu.

Popularitatea sa a explodat însă după ce turiștii au început să publice fotografii și videoclipuri pe rețelele sociale.

TikTok și Instagram au transformat astfel o gogoașă tradițională într-un motiv pentru care turiștii își schimbă traseul.

De ce se formează cozile? Unul dintre motive este programul limitat. Refugiul promovează micul dejun de vară între 7:30 și 10:30, iar krapfenul cu cremă de vanilie este una dintre specialitățile servite în acest interval.

În zilele aglomerate de august și în weekenduri, numeroși turiști ajung în același timp la refugiu. Așa apar cozile care au devenit virale online.

Refugiul Friedrich August se află la aproximativ 2.300 de metri altitudine, în zona Col Rodella, lângă Campitello di Fassa.

Accesul nu este însă neapărat dificil. De la Col Rodella, unde se poate ajunge cu telecabina din Campitello di Fassa, refugiul se află la aproximativ 10 minute de mers pe jos. De la Passo Sella, drumul durează aproximativ 20 de minute.

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