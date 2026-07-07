Turiștii vin pentru fotografii, dar creează tot mai multe probleme

Decizia vine după ce regiunea a înregistrat peste 1,1 milioane de vizitatori în 2025, cu aproximativ 11% mai mulți decât în anul precedent.

Munții Dolomiți sunt una dintre cele mai spectaculoase destinații montane din Europa, însă popularitatea lor pe rețelele sociale a atras un număr tot mai mare de turiști nepregătiți pentru traseele alpine.

Potrivit sursei citate, mulți vizitatori ajung în zonă după ce văd imagini și videoclipuri pe Instagram sau TikTok, fără să se informeze despre dificultatea traseelor sau despre regulile care trebuie respectate.

Pe lângă echiparea necorespunzătoare, autoritățile se confruntă cu probleme precum abandonarea deșeurilor, camparea ilegală și aglomerarea excesivă a unor trasee foarte populare.

Poliția va patrula în zonele cele mai aglomerate

Autoritățile din Cortina d’Ampezzo au decis să solicite sprijinul poliției provinciale pentru monitorizarea celor mai frecventate zone turistice.

Potrivit postului regional Tele Belluno, polițiștii vor lucra alături de poliția locală pentru a gestiona fluxul mare de turiști și pentru a interveni atunci când regulile sunt încălcate.

Măsura vine pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra infrastructurii și asupra comunităților locale.

„Nu se mai poate continua așa!”

Nemulțumirea localnicilor a devenit tot mai vizibilă.

Un fermier din Tirolul de Sud a instalat chiar un turnichet pe o potecă ce traversează proprietatea sa și percepe o taxă de 5 euro pentru fiecare 50 de metri parcurși.

Explicând decizia, acesta a declarat pentru postul italian RAI: „Nu se mai poate continua așa!”

Fermierul spune că este copleșit de numărul influencerilor și al turiștilor care vin doar pentru a realiza fotografii cu faimoasele vârfuri Geisler.

Supraturismul devine o provocare pentru întreaga regiune

Creșterea continuă a numărului de vizitatori pune presiune asupra Dolomiților, o regiune montană cu o populație redusă și cu resurse limitate pentru gestionarea unui aflux atât de mare de oameni.

Autoritățile locale încearcă să găsească un echilibru între importanța economică a turismului și protejarea naturii, a infrastructurii și a calității vieții locuitorilor.

Fenomenul nu afectează doar Italia. Și alte destinații alpine din Europa caută soluții pentru limitarea efectelor supraturismului, inclusiv prin reguli mai stricte privind camparea, accesul pe anumite trasee și comportamentul vizitatorilor.

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