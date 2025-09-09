În plus, avem o eclipsă în Pești care „ridică niște teste de credință pentru noi toți. Nu vorbim doar despre credința religioasă, ci și despre încrederea în noi, în valorile și idealurile noastre. Important este să avem și multă speranță în ceea ce urmează”, a precizat Cristina Demetrescu.

Este foarte importantă această perioadă pentru a ne concentra foarte bine pe anumite idealuri, pe vocație, pe ceea ce ne dorim să ni se întâmple, a recomandat astrologul.

„Pe 10 septembrie are loc și un trigger karmic, când Soarele trece peste nodul sud karmic, să sperăm că sunt lucruri care se for dizolva, dar de care trebuie să ne aducem aminte și să fim conștienți, odată cu întoarcerea acestei planete-profesor în zodia Pești. Cumva reluăm anumite lucruri pe care le-am lăsat în coadă de pește prin primăvară”, a explicat astrologul.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are o săptămână de luptă. Marți și miercuri, luna este în zodia Berbecului și acum nu este vorba despre joacă, pentru că au și adversari, dar trebuie cumva să se concentreze pe lupta pe care o duce el și să nu abandoneze – fie că este vorba de sănătate, examene, dreptatea pe care trebuie să și-o facă sau identitatea lui personală. În orice caz, Berbecul trebuie să dea dovadă de curaj și reziliență.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Joi și vineri, pentru că luna este în Taur, acești nativi toarnă o fundație pentru proiecte viitoare, dar unele vise riscă să le depășească bugetul. Nu este totul despre a avea, ci a învăța să conviețuiești cu ceea ce ai, de aceea e bine să se adapteze cumva la potențialul lui și la ceea ce poate să atingă el ca resurse. Important este să nu se lege pe viitor de lucruri care poate nu-i aparțin.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii traversează toată această perioadă, unii sunt mai clarvăzători și s-ar putea să presimtă un anumit deznodământ. În weekend avem conjuncție Lună-Uranus în zodia Gemeni și vine cu anumite informații, vești surprinzătoare pentru acești nativi. Unii dintre ei sunt cai de curse scurte și pot abandona mai repede decât trebuie, de aceea e bine să aibă răbdarea necesară. Ei ar trebui să fie pregătiți să facă și următorul pas, indiferent despre ce este vorba în viața lor – carieră, sănătate, relații. Oricum, este o săptămână cu mari surprize pentru Gemeni.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Pentru Raci, este o săptămână cu înălțare la propriu, este o perioadă în care a făcut niște socoteli care nu-i sunt specifice, dar zilele acestea vin cu rezultate, așadar culeg roadele unor eforturi. Chiar dacă nu s-au priceput la toate, experiențele trăite le aduc acum rezultate, iar detaliile pe care le-au observat acum reprezintă pentru el excelența în viitor. Este probabil un strop de mântuire pentru Rac în urma unei perioade de smerenie.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii sunt condiționați să accepte niște condiții mai dificile, care nu le plac, dar care ar trebui să-i poarte către nivelul următor sau către performanță. Ar trebui să renunțe la idei fixe (de exemplu: nu dau bani copiilor pentru meditații sau nu am făcut degeaba o facultate) și să meargă mai departe.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara și Peștii sunt cele două zodii puternic vizate în această perioadă de cele două eclipse, dar de pe 8 până pe 21 septembrie (când va fi o eclipsă de soare pe zodia Fecioarei), acești nativi ar trebui să colecteze toată lumina lunii de deasupra orizontului astral, pe care îl pot colora acum exact cum își doresc. Este vorba despre puterea de a folosi și a atrage aceste energii în favoarea Fecioarei, nu de a le disipa.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanțele dau sfară în țară pentru un partener de nădejde, dar el s-ar putea să vină și singur, în baza legii atracției. Este vorba despre un transfer de energie foarte bun, despre idei noi, despre o colaborare fructuoasă. Această persoană s-ar putea să apară exact când Balanța are o mai mare nevoie. Uneori, alții reprezintă ecoul unor gânduri pe care noi le ținem prizoniere și atunci s-ar putea să împartă meritul cu cineva.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii pot fi acuzați de foarte multe lucruri, dar ei cumva scot la suprafață un rău care poate să facă multe chipuri să se strâmbe. Sunt persoanele care spun un adevăr și anumite lucruri mai neplăcute, dar care pot genera căi diferite de aici înainte și pot schimba anumite trasee. Toată lumea se va grăbi să tragă în pianist, că ei sunt cei care au luna neagră și pot acuza. De aceea, nu sunt cei mai simpatici din zodiac în acest moment, însă pe ei îi conduce un instinct foarte puternic care cumva depășește reguli, norme, diplomații, comportament și merg înainte.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Pentru Săgetători este o perioadă în care ar trebui să se gândească că nu le pot avea pe toate, dar pentru că bat într-un orizont foarte îndepărtat, ar trebui să sacrifice ceea ce cred ei de cuviință și să păstreze ceea ce este esențial. Este un moment în care nu ar trebui să se plângă foarte mult, ar trebui mai degrabă să stabilească niște lucruri și să caute niște detalii prin care matematica universului cumva le șoptește la acest examen mai greu prin care trec ei în acest moment.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii ar trebui să spună niște lucruri până la capăt, pentru că ei merg cu jumătăți pe măsură, ori fac niște gafe, ori sunt prinși cu o minciună. Probabil că trebuie să ducă anumite lucruri până la final, pentru că sunt dialoguri scurte care se manifestă imediat și trecem apoi la nivelul următor. Sau pot exista dezbateri foarte lungi în jurul unui subiect care consumă nervi, timp, ca să ajungem tot la același deznodământ, adică să aflăm adevărul după o perioadă lungă de timp și cu foarte mult zbucium.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii trec printr-o perioadă de „efect surogat”, adică fac anumite lucruri în loc să le facă pe cele care trebuie. De exemplu, vor să slăbească, dar în loc să-și cumpere mâncarea de au nevoie, ei vor să-și redecoreze bucătăria. Sau un Vărsător vrea să facă o schimbare în viața lui, dar o face de fapt în viața copilului. Deci trebuie să fie un pic mai atenți la ce simt și la ceea ce trebuie să facă asupra lor, nu asupra obiectelor înconjurătoare sau a oamenilor dragi.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Eclipsele îi afectează și pe Pești, dar schimbă polii, deci se produce o inversare magnetică a polilor din relațiile acestor nativi, dar acum depinde și de fiecare ce sistem de valori are. Unii cred că în cuplu deține puterea cel care are cei mai mulți bani. Dar dacă ar fi chiar și așa, Peștii ar trebui, datorită acestei inversări de poli magnetici, să se pregătească să preia puterea.

