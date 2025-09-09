În plus, avem o eclipsă în Pești care „ridică niște teste de credință pentru noi toți. Nu vorbim doar despre credința religioasă, ci și despre încrederea în noi, în valorile și idealurile noastre. Important este să avem și multă speranță în ceea ce urmează”, a precizat Cristina Demetrescu.

Este foarte importantă această perioadă pentru a ne concentra foarte bine pe anumite idealuri, pe vocație, pe ceea ce ne dorim să ni se întâmple, a recomandat astrologul.

„Pe 10 septembrie are loc și un trigger karmic, când Soarele trece peste nodul sud karmic, să sperăm că sunt lucruri care se for dizolva, dar de care trebuie să ne aducem aminte și să fim conștienți, odată cu întoarcerea acestei planete-profesor în zodia Pești. Cumva reluăm anumite lucruri pe care le-am lăsat în coadă de pește prin primăvară”, a explicat astrologul.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are o săptămână de luptă. Marți și miercuri, luna este în zodia Berbecului și acum nu este vorba despre joacă, pentru că au și adversari, dar trebuie cumva să se concentreze pe lupta pe care o duce el și să nu abandoneze – fie că este vorba de sănătate, examene, dreptatea pe care trebuie să și-o facă sau identitatea lui personală. În orice caz, Berbecul trebuie să dea dovadă de curaj și reziliență.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Joi și vineri, pentru că luna este în Taur, acești nativi toarnă o fundație pentru proiecte viitoare, dar unele vise riscă să le depășească bugetul. Nu este totul despre a avea, ci a învăța să conviețuiești cu ceea ce ai, de aceea e bine să se adapteze cumva la potențialul lui și la ceea ce poate să atingă el ca resurse. Important este să nu se lege pe viitor de lucruri care poate nu-i aparțin.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii traversează toată această perioadă, unii sunt mai clarvăzători și s-ar putea să presimtă un anumit deznodământ. În weekend avem conjuncție Lună-Uranus în zodia Gemeni și vine cu anumite informații, vești surprinzătoare pentru acești nativi. Unii dintre ei sunt cai de curse scurte și pot abandona mai repede decât trebuie, de aceea e bine să aibă răbdarea necesară. Ei ar trebui să fie pregătiți să facă și următorul pas, indiferent despre ce este vorba în viața lor – carieră, sănătate, relații. Oricum, este o săptămână cu mari surprize pentru Gemeni.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Pentru Raci, este o săptămână cu înălțare la propriu, este o perioadă în care a făcut niște socoteli care nu-i sunt specifice, dar zilele acestea vin cu rezultate, așadar culeg roadele unor eforturi. Chiar dacă nu s-au priceput la toate, experiențele trăite le aduc acum rezultate, iar detaliile pe care le-au observat acum reprezintă pentru el excelența în viitor. Este probabil un strop de mântuire pentru Rac în urma unei perioade de smerenie.

Trei suspecți din cazul furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents, Olanda, scapă de acuzații: „Un rol prea mic”
Recomandări
Trei suspecți din cazul furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents, Olanda, scapă de acuzații: „Un rol prea mic”

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii sunt condiționați să accepte niște condiții mai dificile, care nu le plac, dar care ar trebui să-i poarte către nivelul următor sau către performanță. Ar trebui să renunțe la idei fixe (de exemplu: nu dau bani copiilor pentru meditații sau nu am făcut degeaba o facultate) și să meargă mai departe.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara și Peștii sunt cele două zodii puternic vizate în această perioadă de cele două eclipse, dar de pe 8 până pe 21 septembrie (când va fi o eclipsă de soare pe zodia Fecioarei), acești nativi ar trebui să colecteze toată lumina lunii de deasupra orizontului astral, pe care îl pot colora acum exact cum își doresc. Este vorba despre puterea de a folosi și a atrage aceste energii în favoarea Fecioarei, nu de a le disipa.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanțele dau sfară în țară pentru un partener de nădejde, dar el s-ar putea să vină și singur, în baza legii atracției. Este vorba despre un transfer de energie foarte bun, despre idei noi, despre o colaborare fructuoasă. Această persoană s-ar putea să apară exact când Balanța are o mai mare nevoie. Uneori, alții reprezintă ecoul unor gânduri pe care noi le ținem prizoniere și atunci s-ar putea să împartă meritul cu cineva.

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii pot fi acuzați de foarte multe lucruri, dar ei cumva scot la suprafață un rău care poate să facă multe chipuri să se strâmbe. Sunt persoanele care spun un adevăr și anumite lucruri mai neplăcute, dar care pot genera căi diferite de aici înainte și pot schimba anumite trasee. Toată lumea se va grăbi să tragă în pianist, că ei sunt cei care au luna neagră și pot acuza. De aceea, nu sunt cei mai simpatici din zodiac în acest moment, însă pe ei îi conduce un instinct foarte puternic care cumva depășește reguli, norme, diplomații, comportament și merg înainte.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Pentru Săgetători este o perioadă în care ar trebui să se gândească că nu le pot avea pe toate, dar pentru că bat într-un orizont foarte îndepărtat, ar trebui să sacrifice ceea ce cred ei de cuviință și să păstreze ceea ce este esențial. Este un moment în care nu ar trebui să se plângă foarte mult, ar trebui mai degrabă să stabilească niște lucruri și să caute niște detalii prin care matematica universului cumva le șoptește la acest examen mai greu prin care trec ei în acest moment.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii ar trebui să spună niște lucruri până la capăt, pentru că ei merg cu jumătăți pe măsură, ori fac niște gafe, ori sunt prinși cu o minciună. Probabil că trebuie să ducă anumite lucruri până la final, pentru că sunt dialoguri scurte care se manifestă imediat și trecem apoi la nivelul următor. Sau pot exista dezbateri foarte lungi în jurul unui subiect care consumă nervi, timp, ca să ajungem tot la același deznodământ, adică să aflăm adevărul după o perioadă lungă de timp și cu foarte mult zbucium.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii trec printr-o perioadă de „efect surogat”, adică fac anumite lucruri în loc să le facă pe cele care trebuie. De exemplu, vor să slăbească, dar în loc să-și cumpere mâncarea de au nevoie, ei vor să-și redecoreze bucătăria. Sau un Vărsător vrea să facă o schimbare în viața lui, dar o face de fapt în viața copilului. Deci trebuie să fie un pic mai atenți la ce simt și la ceea ce trebuie să facă asupra lor, nu asupra obiectelor înconjurătoare sau a oamenilor dragi.

Horoscop 8 – 14 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Eclipsele îi afectează și pe Pești, dar schimbă polii, deci se produce o inversare magnetică a polilor din relațiile acestor nativi, dar acum depinde și de fiecare ce sistem de valori are. Unii cred că în cuplu deține puterea cel care are cei mai mulți bani. Dar dacă ar fi chiar și așa, Peștii ar trebui, datorită acestei inversări de poli magnetici, să se pregătească să preia puterea.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”
Tvmania.ro
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”

Alte știri

Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Știri România 12:43
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabila la ziua nepoatei sale
Stiri Mondene 14:02
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabila la ziua nepoatei sale
Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan. Cununia civilă are loc pe 2 octombrie
Stiri Mondene 13:30
Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan. Cununia civilă are loc pe 2 octombrie
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital
KanalD.ro
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital

Politic

AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Politică 12:22
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă