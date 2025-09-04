Sfânta Maria Mică este prima sărbătoare din cursul anului bisericesc, început de la 1 septembrie. Este cea mai mare sărbătoare a toamnei și are loc în fiecare an pe data de 8 septembrie. Sfânta Maria Mică se sărbătorește atât în biserica ortodoxă, cât și în cea catolică.

Istoric, Nașterea Sfintei Fecioare este datată între anii 19 și 22 î.Hr., fiind rodul rugăciunii Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, care au făgăduit lui Dumnezeu că, dacă vor avea un copil, îl vor închina Lui.

Această sărbătoare este prăznuită în Răsărit din secolul al V-lea, iar în Occident a fost introdusă în secolul al VII-lea, în timpul Papei Serghie I, generalizarea ei având loc însă mai târziu, în secolul al IX-lea.

Pe 8 septembrie spunem „La mulți ani” celor care poartă numele Maria, Marian sau alte derivate.

Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului

În tradiţia creştină există legenda potrivit căreia Drepţii Ioachim şi Ana, părinții Fecioarei Maria, deși înaintați în vârstă, şi-au dorit nespus de mult un copil. Cum încercările de o viaţă nu au dat roade, rugăciunile au rămas unica lor şansă. Dumnezeu le-a ascultat rugile fierbinţi, dăruindu-le un odor cu chemare dumnezeiască, cu o menire sfântă pe pământ. Aşa a venit pe lume fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor, atotputernica ajutătoare şi rugătoare pentru toţi oamenii, Maica îndumnezeirii şi mântuirii, mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită decât serafimii, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care ne miluieşte pe noi.

Nașterea Maicii Domnului – Istoria sărbătorii

În ordinea anului bisericesc, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este primul praznic dintre cele patru dedicate Fecioarei Maria, cunoscută în popor ca Sântămăria Mică. Este un eveniment celebrat atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea Romano-Catolică.

Potrivit tradiţiei Bisericii, Sfânta Maria era de neam ales, tatăl, Ioachim, fiind din seminţia lui David, iar mama, Ana, din neamul preoţesc al lui Aaron. Naşterea Maicii Domnului este considerată de Părinţii Bisericii drept momentul istoric în care a început mântuirea neamului omenesc din robia păcatului strămoşesc. Prin puritatea vieţii ei, dedicată în întregime lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară s-a făcut vrednică de a fi cea din care să Se nască Fiul lui Dumnezeu.

Din cauza faptului că nu aveau copii, Ioachim și Ana erau des batjocoriți de oameni, lipsa urmașilor fiind considerată un blestem al lui Dumnezeu. Conform tradiției, în al cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot de la Templu le-a refuzat jertfa și i-a numit blestemați.

În ciuda tuturor acestor acțiuni cei doi nu au renunțat și s-au rugat în continuare. Ei s-au hotărât să se retragă fiecare în post și rugăciune, Ioachim spunându-i Anei: „Pe mine nu mă îndeamnă inima să mai intru în casa mea, căci noi suntem urgisiţi de Dumnezeu. Iată, eu mă duc în munte şi acolo voi posti şi mă voi ruga lui Dumnezeu, doar, doar se va milostivi şi ne va da şi nouă un copil”. Iar Ana a început să se roage lui Dumnezeu, promiţându-I că de va naşte fiu sau fiică îi va închina Lui pruncul cu toată inima şi-l va da să slujească în biserica slavei Sale.

Îngerul Gavriil li s-a arătat și le-a spus că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea şi că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt din pântecele mamei sale şi că va fi un „vas ales lui Dumnezeu”.

Potrivit tradiției, atunci când Maria a împlinit vârsta de 3 ani, părinții au dus-o la templu, acolo unde a rămas până la aproximativ 15 ani.

Părinţii ei au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în camerele Templului să crească acolo. Biserica prăznuiește Intrarea în Biserica a Maicii Domnului în 21 noiembrie.

În următorii șapte ani, părinţii Ana și Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la Templu, până la moartea lor. Maria a rămas orfană la vârsta de zece ani. Sfântul Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana – 79 de ani.

Numele de Maria îşi are rădăcinile în limba ebraică, unde Miriam înseamnă Doamnă, împărăteasă, cea aleasă, cea frumoasă. Această sărbătoare creştinească ar trebuie să fie pentru toţi un prilej de a ne dedica viaţa lui Hristos şi de a deveni oameni noi. Nu degeaba momentul acesta de peste an este urmat, pe 9 septembrie, de pomenirea Drepţilor şi dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana, cei care i-au dat viaţă Maicii Domnului. Praznicul liturgic al Naşterii Maicii Domnului există şi la copţii egipteni, şi la iacobiţii sirieni.

Ziua de Sfânta Maria Mică este ziua în care se dă drumul la cules de vii, se bat nucii și se dă startul târgurilor și iarmaroacelor de iarnă.

Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului – superstiții și obiceiuri

În cultura populară, în funcție de zonă, există mai multe superstiţii legate de această zi, Sfânta Maria Mică. Așadar, iată ce este bine să faci și ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mică, sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului!

Se spune că nu e voie să se aprindă focul în casă în preajma acestei sărbători, oricât ar fi de frig, fiindcă aduce ghinion şi boală;

În această zi, femeile care nu pot avea copii trebuie să se roage pentru dezlegarea pântecelor şi se spune că vor primi pruncul dorit. Şi pentru că Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile însărcinate se pot ruga pentru o naştere uşoară şi un copil sănătos;

Femeile trebuie să împartă struguri și prune, pentru ca morții să primească din roadele toamnei.

Se mai spune că în fiecare casă trebuie să fie câte o candelă aprinsă pentru alungarea spiritelor rele şi pentru preamărirea Naşterii Fecioarei Maria;

Pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, bărbaţii nu au voie să meşterească sau să facă treabă prin gospodărie, iar femeile nu au voie să coasă şi să spele rufe pentru a nu atrage răul asupra lor şi a familiilor lor;

Tot pe 8 septembrie, păsările călătoare se pregătesc de călătoria spre ţările calde, iar gâzele și reptilele intră în pământ.

Dacă găteşti înainte sau după Sfânta Maria Mică, ţi se varsă oala cu mâncare şi îi arde pe copii;

Ziua de dinaintea sărbătorii şi ziua de după aduc ghinion celor care lucrează – bărbaţii se vor lovi, iar femeilor li se va arde mâncarea;

De asemenea, în cultura populară se mai spune că aceia care nu şi-au adunat plante medicinale nu trebuie să mai facă acest lucru, pentru că acestea îşi pierd puterea tămăduitoare dacă sunt culese după Sfânta Maria Mică;

De Sfânta Maria Mică se împart struguri şi prune de sufletul morţilor, pentru ca acestora să li se ierte păcatele şi să primească şi ei din roadele toamnei pe lumea cealaltă;

Maramureşenii cred că toamna va fi urâtă şi cu precipitaţii dacă plouă pe 8 septembrie. Iar dacă înfloresc merii şi perii, înseamnă că toamna va fi plăcută, iar recoltele se vor culege uşor. Semnele din această zi îi ajută pe oameni să facă prognoze despre următorul an agricol;

În alte regiuni, oamenii sunt ferm convinşi că vremea se strică de tot după Sfânta Maria Mică, vara devenind o simplă amintire. Păsările călătoare îşi iau zborul către ţinuturi mai calde şi insectele se ascund în pământ;

Se spune în popor că, începând cu această zi, nu se mai poartă pălărie, fiindcă vine cu adevărat vremea rea. De unde şi cunoscuta vorbă: „O trecut Sântă Măria, leapădă şi pălăria”.

Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică vindecă boli și ajută ușurarea nașterii

Cea mai îndrăgită divinitate feminină a Panteonului românesc, Născătoarea de Dumnezeu, este invocată de fete pentru grăbirea căsătoriei, de femei – pentru uşurarea naşterii, de păgubiţi – pentru prinderea hoţilor, de descântă­toare – pentru vindecarea bolilor. Nu e credincios care să-i fi adresat rugi fierbinţi şi să nu-i fi împlinit visul. În unele tradiţii Maica Domnului este identificată cu astrul nopţii, Luna, sau cu Pământul şi se roagă de Dumnezeu să nu prăpă­dească lumea, să nu izgonească vânturile.

Rugăciune pentru Nașterea Fecioarei Maria

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Maria

Fecioarei Maria îi sunt dedicate mai multe rugăciuni, iar pentru ziua în care se sărbătorește nașterea ei, este bine să spunem următoarea rugăciune:

„Sfântă Maria, mă îndrept plin de încredere către Tine, cerându-ți ajutor! Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să fac cunoscută și altora această rugăciune. Te rog, cu umilință, să îmi aduci liniște în tristețea și durerile mele.

În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului lumii în casa ta din Betania, te impor, roagă-te pentru mine și familia mea ca să-l păstrăm pe Dumnezeu în inimă astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește acum (se spune dorința).

Te impor, Ajutătoarea celor aflați în suferință, înfrânge orice greutăți precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale, Amin!”.

Ce se prăznuieşte la 15 august

În fiecare an, pe data de 15 august, este prăznuită Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare care este cunoscută popular ca Sfânta Maria Mare. Despre această sărbătoare nu găsim informații în Sfintele Evanghelii, ci numai în tradiția Bisericii. Potrivit tradiției, Maica Domnului a mai trăit 11 ani după înălțarea Mântuitorului. Maica Domnului a fost înștiințată de îngerul Gavriil de mutarea ei din această viață: „Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare”.

După ce Fecioara Maria și-a cerut iertăciune de la toți, și-a dat duhul. Domnul Însuși S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile Sale sufletul ei cel sfânt.

Trupul ei nu a rămas în mormânt, pentru că Fiul ei, Cel care a biruit moartea, l-a ridicat la cer. Sfinții Părinți afirmă că după cum trupul ei a rămas integru, adică feciorelnic, în timpul nașterii lui Hristos din ea, tot așa a rămas trupul ei fără stricăciune întru adormirea și mutarea ei de la viață pământească la viață cerească.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Mărturii despre existenţa acestei sărbători avem începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu.

Sfânta Maria în iconografie

Tradiţia atribuie Sfântului evanghelist Luca primele reprezentări ico­nografice ale Sfintei Fecioare. Originalele acestora nu s-au păstrat, dar se crede că ele au servit ca prototipuri pentru iconografia de mai târziu.

Potrivit creştinortodox.ro, tipurile de icoane atribuite Sfanțului Evanghelist Luca și pe care le-ar fi pictat după Cincizecime sunt următoarele:

„Călăuzitoarea” (Odighitria), în care Maica Domnului este reprezentată cu pruncul în braţe, amândoi stând cu faţa spre cel care priveşte;

Glykofilusa (dulce-iubitoare). Pruncul e strâns lipit cu faţa lângă obrazul Maicii Domnului, pe care o îmbrățișează. Chipul mamei e îndurerat, prevestind suferinţele viitoare ale Fiului;

În unele icoane Maica Domnului e înfățișată fără prunc, singură, în chip de Oranta.

Pe lângă cele menționate, mai întâlnim un alt tip de icoană a Maicii Domnului, cunoscut sub denumirea „Platytera” (Mai înalta decât cerurile). În această icoană, Mântuitorul este înfățișat în medalion, pe pieptul Maicii Sale, așa încât și El și Ea privesc spre cel ce se roagă înaintea icoanei.

Ce nume se serbează de Sfânta Maria Mică

De Sfânta Maria, aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica. Dintre aceștia, aproximativ 1,8 milioane sunt femei ce poartă numele de Maria, aproximativ 270.000 de femei ce poartă numele de Mariana și în jur de 51.000 de femei ce poartă numele de Marinela. Însă de Sfânta Maria își mai sărbătoresc onomastica și persoanele care poartă numele de:

Marian;

Marin;

Mioara;

Mia;

Maricica;

Marița;

Marina;

Marilena;

Mari;

Mărioara;

Meri;

Măriuța;

Mara;

Marioara;

Marusia;

Ana-Maria;

Mimi;

Marinel.

Urări de Sfânta Maria

La mulţi ani de ziua numelui! Fie că Sf. Fecioară Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească, să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi lumineze calea!

Fie ca Sf. Fecioară Maria, al cărei nume îl porți, să te ocrotească, să-ți călăuzească pașii și să-ți lumineze calea! La mulți ani cu ocazia onomasticii!

Ca o lumină caldă ai apărut în calea mea, ai intrat în viaţa mea şi mi-ai arătat cum să fiu un om mai bun, mai blând şi mai înţelegător, întocmai că Fecioara Maria, al cărei nume îl porţi. Mulţumesc că mă călăuzeşti şi că ai grijă de mine!

La mulţi ani, Maria/Marian! Îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă!

E ziua ta, Maria/Marian, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine și la fel de gingaș. La mulți, ani!

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Multe biserici şi mănăstiri din România îşi sărbătoresc hramul de Sfânta Marie Mică.

Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie), Intrarea în Biserică (21 noiembrie), Buna Vestire (25 martie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august) sunt cele patru mari sărbători creştine închinate Sfintei Fecioare Maria, Născătoarea de Dumnezeu.

Acatistul Naşterii Maicii Domnului

Condac 1

Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsa-re, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mân-tuirea a toată lumea!

Icos 1

Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește. Pe care toți lăudând-o, așa să-i zicem:

Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;

Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slava fecioriei;

Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 2

Adam și Eva să se veselească împreună cu tot neamul omenesc, căci împăcarea lui Dumnezeu cu oamenii s-a apropiat și Maica milei la noi a sosit; pentru care, slavă dăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icos 2

Adam, cu taină la început, pe femeie cu numele vieții a numit-o, că la plinirea vremii prin Eva cea tainică și duhovnicească, viața lumii s-a înnoit și bucuria în locul întristării a răsărit; pe care cu credință, din inimă o lăudăm așa:

Bucură-te, răsăritul cel gândit al Soarelui celui neînserat;

Bucură-te, revărsarea bucuriei care ai alungat întristarea;

Bucură-te, roua milostivirii lui Dumnezeu, prin care arșița păcatului se răcorește;

Bucură-te, roua cea de viață aducătoare, prin care roua morții se tămăduiește;

Bucură-te, lăcaș prea sfânt și raiul cel gândit al desfătării;

Bucură-te, fântâna darurilor și izvor al mângâierii;

Bucură-te, stâlparea cea înțelegătoare din rădăcină împărătească;

Bucură-te, floare duhovnicească din sămânță arhierească;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor cea preaaleasă;

Bucură-te, Sfânta Sfintelor și scară cerească;

Bucură-te, raiule cu totul înflorit;

Bucură-te, raiule cuvântător și prea împodobit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 3

Bucurie a luat de la Dumnezeu Ana pentru nașterea lui Samuil, dar și mai mare a fost bucuria dumnezeieștilor Părinți pentru nașterea ta, Preasfântă Fecioară. Pentru care, slavă și mulțumită din toată inima au adus lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 3

După îndelungată vreme de nerodire și de mâhnire a dumnezeiștilor tăi părinți, ca un soare prea frumos ai răsărit și noaptea întristărilor ai risi-pit-o prin nașterea ta, și bucurie la toată lumea ai vestit. Pentru care cu smerenie și cu umilință te lăudăm așa:

Bucură-te, că nașterea ta îngerul Domnului a vestit-o;

Bucură-te, că numele tău de înger s-a proorocit;

Bucură-te, că la nașterea ta cerul și pământul s-a bucurat;

Bucură-te, că numele de Maria, ca taină de la Dumnezeu ți s-a dat;

Bucură-te, că cele cinci slove ale numelui tău, pe unele din darurile tale le-a arătat;

Bucură-te, că tu cu fecioria și cu proorocia ai covârșit-o pe Maria;

Bucură-te, căci cu milostenia și cu smerenia ai strălucit mai mult ca Abigail;

Bucură-te, că frumusețea Rahilei ai întrecut-o fără de asemănare;

Bucură-te, că frumusețea Rahilei s-a deosebit de a ta, ca a lunii de soare;

Bucură-te, că pe Iudita cea înțeleaptă, cu înțelepciunea ai întrecut-o;

Bucură-te, că pe Ana, mama lui Samuel, ai covârșit-o prin moartea cea gânditoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 4

Să se bucure Isaia Proorocul cu bucurie mare că iată, semnul bucuriei în lume a strălucit și Fecioara Maria, Maica lui Emanuel, la noi a sosit; de a cărui venire, cerul și pământul se bucură și împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 4

Înaintea Soarelui Dreptății, steaua dimineții celei duhovnicești a răsărit și raza zilei celei de taină nouă ne-a strălucit. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și pe dumnezeiasca Pruncă ce s-a născut, cu bucurie mare să o lăudăm așa:

Bucură-te Preasfântă, dumnezeiască Pruncă, și odor prea cinstit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care la noi ai sosit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, pe care mai înainte, cu duhul, proorocii te-au văzut;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce te-ai născut spre mântuirea lumii;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce din pântece neroditor ai răsărit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, căci prin a ta naștere a venit în lume mila lui Dumnezeu;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, prin care sosește împăcarea cu Dumnezeu în lume;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, de a cărei naștere se veselește toată lumea;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce ai izgonit întristarea cea veche din lume;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ceea ce prin nașterea ta ne izbăvești de osândă;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, ce înlături de la ușa Edenului sabia cea de foc păzitoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă, cea care ne aduci iarăși desfătarea raiului;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 5

Nazaretul cel mic și nebăgat în seamă, să se veselească și să se bucure, căci cu slavă și cu cinste s-a îmbrăcat prin nașterea ta, Pruncă a lui Dumnezeu, Maria, pe care toate neamurile te laudă și cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Înflorit și sfințit tâlcuindu-se Nazaretul, cu taină pe tine te-au arătat Fecioară, cea înflorită cu frumusețea fără de asemănare și împodobită cu felurimea darurilor Prea Sfântului Duh. De a ta gândită și simțită frumusețe foarte minunându-ne, cu nevrednicie îndrăznim a te lăuda așa:

Bucură-te, floarea darurilor cea înflorită și frumusețea cea fără asemănare;

Bucură-te, Fecioara cea împodobită cu sfințenia nemuritoare;

Bucură-te, floare care din tulpină uscată ai înflorit;

Bucură-te, ceea ce cu darurile Preasfântului Duh ai înflorit;

Bucură-te, floarea care ai covârșit toate florile raiului cu frumusețea ta;

Bucură-te, floarea darurilor cea prea aleasă;

Bucură-te, Fecioară peste care Duhul lui Dumnezeu s-a odihnit;

Bucură-te, Fecioară preasfântă și preafrumoasă;

Bucură-te, floare duhovnicească, cea care ai împodobit pământul;

Bucură-te, Fecioară care ai fost aleasă de Mirele-Cuvântul;

Bucură-te, floare care cu slavă nemuritoare pururea înflorești;

Bucură-te, Fecioară ceea ce covârșești cu frumusețea cea duhovnicească cerurile;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 6

Porumbița lui Noe oarecând, semn spre încetarea potopului a adus în corabie, iar tu, porumbiță cuvântătoare născându-te astăzi, semnul milei și al milostivirii lui Dumnezeu îl aduci în lume. Pentru aceasta toți ne bucurăm și pe Dumnezeu Îl lăudăm, cântând: Aliluia!

Icos 6

Pe tine, porumbița lui Dumnezeu, văzându-te sosind la noi, frica poto-pului păcatelor ne părăsește, căci toată lumea prin nașterea ta se izbăvește de osândă, pentru care cu bucurie te lăudăm:

Bucură-te, porumbiță a lui Dumnezeu care la noi astăzi ai sosit;

Bucură-te, porumbița darului, care ai vestit încetarea morții păcatului;

Bucură-te, porumbiță de aur cu totul preastrălucită;

Bucură-te, porumbiță duhovnicească și preasfințită;

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare și preafrumoasă;

Bucură-te, porumbiță prea sfântă și preaaleasă;

Bucură-te, porumbiță prin care lumea s-a izbăvit de întristare;

Bucură-te, porumbiță prin care ne-am izbăvit de rana morții;

Bucură-te, porumbiță peste care Duhul Sfânt a venit;

Bucură-te, porumbiță pe care puterea Celui Preaînalt te-a umbrit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 7

Avraam Patriarhul și Sara, s-au slăvit de demult pentru nașterea lui Isaac. Dar, Preacurată Fecioară, cu cât este slava ta mai înaltă decât a lui Isaac, cu cât slava dumnezeieștilor tăi părinți a covârșit pe cea a lui Avraam? Pentru care, slavă se cuvine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7

Scara lui Iacob, pre tine Preasfântă Fecioară te-a închipuit, căci pe aceea îngerii s-au văzut suindu-se și pogorându-se; iar prin tine, scara cea înțelegătoare, Ziditorul îngerilor până la noi S-a pogorât și firea noastră prin tine s-a suit de-a dreapta Tatălui; pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, scară duhovnicească pe care Dumnezeu până la noi S-a pogorât;

Bucură-te, scară înțelegătoare, prin care cerul și pământul s-au unit;

Bucură-te, scară de taină care de la pământ ne-ai ridicat;

Bucură-te, scara cea tainică care pe cer te-ai rezemat;

Bucură-te, scara lui Dumnezeu cea preaminunată;

Bucură-te, scara cerului cea prea înfricoșată;

Bucură-te, scară gândită a tainelor mântuirii;

Bucură-te, scară gândită spre desăvârșire;

Bucură-te, scară prin care s-a pogorât la noi mila lui Dumnezeu și îndurarea;

Bucură-te, scară prin care noi ne suim la Dumnezeu și luăm iertare;

Bucură-te, scară vie care toate treptele duhovnicești ți le-ai agonisit;

Bucură-te, scara Duhului prin care firea oamenilor până la cer s-a suit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 8

Preafericiții tăi părinți, Ioachim și Ana, după a lor făgăduință, dar sfânt, cu totul fără prihană te-au adus pre tine lui Dumnezeu și tuturor oamenilor; copilă a darurilor, adusă ai fost Lui în Biserică și ca un serafim ai iubit pe Dumnezeu și ca un înger Îl lăudai pe El, cântând așa: Aliluia!

Icos 8

Viețuirea ta în Sfânta Sfintelor, Preasfântă Fecioară, a fost asemenea îngerilor lui Dumnezeu, căci tu pururea spre Dumnezeu cu privirile minții erai și în slavoslovia Lui pururea zăboveai; pentru care și noi smeriții te lăudăm:

Bucură-te, căci cu ochii minții de-a pururea înaintea ta pe Dumnezeu ai văzut;

Bucură-te, căci cu vederea slavei Lui pe Moise l-ai întrecut;

Bucură-te, căci gura ta cea de gând spre Domnul pururea o deschideai;

Bucură-te, căci din gura ta cea de gând, pe Duhul Sfânt pururea Îl trăgeai;

Bucură-te, căci prin tăcerea ta cea de gând ai stăruit în luarea aminte;

Bucură-te, căci prin tăcerea ta cea de gând de Duhul Sfânt te-ai luminat;

Bucură-te, căci cu smerenia cea preaînaltă te-ai îmbrăcat;

Bucură-te, că prin smerenia ta, spre tine Domnul a căutat;

Bucură-te, căci prin adâncimea smereniei tale, cu înălțime de slavă și de dar te-ai încununat;

Bucură-te, că în Sfânta Sfintelor, Arhanghelul Gavriil trimis a fost spre a-ți vesti;

Bucură-te, că de la dumnezeiescul Arhanghel ai primit veste de bucurie;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 9

Prin cuvânt ai zămislit pe Cuvântul și L-ai născut mai presus de firea nașterii. Drept aceea, toate neamurile te fericesc, iar Cuvântul Cel întrupat din tine aude cântare: Aliluia!

Icos 9

Cortul lui Moisi cu meșteșug cercând s-a împodobit, iar tu, Preasfântă Fecioară, cort sfânt și înțelegător spre încăperea lui Dumnezeu Cel necuprins te-ai făcut și întru tine L-ai încăput, pentru care te lăudăm:

Bucură-te, cort al Legii Darului preafrumos lucrat;

Bucură-te, chivot al lui Dumnezeu preaînfrumusețat;

Bucură-te, chivot viu și de mână neîmpletit;

Bucură-te, chivot prea luminat și preasfințit;

Bucură-te, cort pe care Arhiereul arhiereilor l-a sfințit;

Bucură-te, cort pe care slava lui Dumnezeu l-a acoperit;

Bucură-te, cort care ai purtat întru tine pe Dătătorul Legii;

Bucură-te cort întru care Arhiereul Cel Mare a intrat;

Bucură-te, cort care spre sfințirea și mântuirea lumii te-ai făcut;

Bucură-te, cort care pe Dumnezeu în tine L-ai încăput;

Bucură-te, cort cel cu frumusețe duhovnicească împodobit;

Bucură-te, cort viu și înțelegător întru care Cuvântul a locuit;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 10

Împăratul Solomon, biserică prea frumoasă lui Dumnezeu a zidit, iar Împăratul cerului și al pământului pe tine, Preasfântă Fecioară, biserică vie și înțelegătoare spre a Sa sălășluire te-a pregătit. Pentru care, toate popoarele prin tine Îl lăudăm și-I cântăm laudă: Aliluia!

Icos 10

Adusu-te-ai pre tine lui Dumnezeu ca o haină de aur cu toată podoaba faptelor bune împodobită și ca o biserică vie și înțelegătoare a cărei fru-musețe gândită pe ceruri le-a întrecut; iar cetele îngerilor mult minunân-du-se, pe tine te laudă:

Bucură-te, biserică mai desfătată decât cerurile;

Bucură-te, biserică preasfântă și înfrumusețată;

Bucură-te, biserică în care a încăput Dumnezeu;

Bucură-te, biserică prea împodobită care pe biserica lui Solomon ai înfrumusețat-o;

Bucură-te, biserică a cărei slavă dinlăuntru strălucește;

Bucură-te, biserică înțelegătoare întru care Dumnezeu se odihnește;

Bucură-te, biserică însuflețită și cuvântătoare;

Bucură-te, biserică întru care pururea luminează neînseratul Soare;

Bucură-te, biserică mai înaltă decât cerurile;

Bucură-te, biserică a Preasfântului Duh, cea prea luminată;

Bucură-te, căci cu darurile Sfântului Duh strălucești foarte;

Bucură-te, biserica milei și a milostivirii, care pe toți îi adăpostești;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 11

Mai înainte te-a văzut pre tine, Sfântă Fecioară, dumnezeiescul Prooroc Iezechil, ca pe o ușă încuiată și pecetluită cu Duhul, prin care a intrat și a ieșit Hristos-Dumnezeu, nestricând pecețile fecioriei tale, pe Care Îl lăudăm și Îi cântăm : Aliluia!

Icos 11

Prin tine, ușa vieții celei de taină, a venit în lume Mântuitorul și ușile cerului s-au deschis pentru toți cei ce vor crede în El și pre tine te vor avea mijlocitoare prea bună; pentru care te lăudăm așa:

Bucură-te, ușa lui Dumnezeu prin care Viața a intrat;

Bucură-te, ușa cea înțelegătoare a cerescului Împărat;

Bucură-te, ușă prin care mila și iertarea pentru noi a venit;

Bucură-te, ușa raiului celui prea sfințit;

Bucură-te, ușa luminii și a bucuriei;

Bucură-te, ușa cea pecetluită a fecioriei;

Bucură-te, ușa împărăției cerurilor cea preafrumoasă;

Bucură-te, ușa mântuirii cea prea aleasă;

Bucură-te, ușa vieții și a îndurării;

Bucură-te, ușa milei și a mângâierii;

Bucură-te, ușa gândită a slavei celei nemuritoare;

Bucură-te, ușa darului, prin care a venit în lume Mântuitorul Soare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 12

David Proorocul și împăratul, după cuviință să se bucure, că din neamul lui pre pământ vlăstar prea sfânt a răsărit, care Rodul vieții, prin Duhul Sfânt îl va aduce în lume; pe Care îngerii și oamenii Îl laudă și Îi cântă: Aliluia!

Icos 12

Dumnezeiescul Părinte David, pe tine mai înainte te-a văzut, prin Duhul Cel Sfânt, ca pe o Împărăteasă a cerului și a pământului, stând de-a dreapta lui Dumnezeu, îmbrăcată în haină aurită și împodobită, pe care, noi smeriții robii tăi, cu credință din inimă te lăudăm:

Bucură-te, Împărăteasa cerului și a pământului;

Bucură-te, Împărăteasa cerului cea prea slăvită;

Bucură-te, Împărăteasa cea fără de asemănare, mai slăvită decât Serafimii;

Bucură-te, Împărăteasa îngerilor și a tuturor cetelor celor înțelegătoare;

Bucură-te, Împărăteasă preasfântă și preafrumoasă;

Bucură-te, Împărăteasă prea bună și preaaleasă;

Bucură-te, Împărăteasa cea împodobită cu haină de aur ceresc;

Bucură-te, Împărăteasa cea cu frumusețe duhovnicească împodobită;

Bucură-te, Împărăteasa zilei, care în ziua judecății celei de apoi, vei sta lângă divanul cel de fulger;

Bucură-te, Împărăteasă prea îndurată, care la vremea judecății celei de apoi, mare îndrăzneală către Judecătorul vei avea;

Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă și preafolositoare;

Bucură-te, Împărăteasă preamilostivă, nădejdea prea ticălosului meu suflet la judecata cea viitoare;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 13

O, Preacurată și Preasfântă, dumnezeiască Pruncă Maria, care te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea, ascultă rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, care cu credință și cu evlavie, din inimă lăudăm nașterea ta cea prea cinstită și cerem prin tine, de la Dumnezeu, iertare păcatelor noastre, pace și mare milă, cântându-I: Aliluia! (de 3 ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întâi și Condacul 1

Icos 1

Soborul îngeresc și neamul omenesc astăzi după cuviință să se veselească, pentru că Eva cea tainică în lume vine și nădejdea așteptării lui Adam se împlinește. Pe care toți lăudând-o, așa să-i zicem:

Bucură-te, că viața și bucuria prin tine lumii se va trimite;

Bucură-te, steaua dimineții cea înțelegătoare;

Bucură-te, steaua darului care vestești venirea în lume a veșnicului Soare;

Bucură-te, dimineață și zori care aduci lumii veșnică nemurire;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor ce de rai s-au înstrăinat;

Bucură-te, chemarea înapoi a celor pe care șarpele i-a înșelat;

Bucură-te, cămară a tainelor mântuirii neamului omenesc;

Bucură-te, floarea milei și a îndurării Părintelui ceresc;

Bucură-te, odor ales de Dumnezeu și slava fecioriei;

Bucură-te, sălașul cel cuvântător și cămara cea sfântă a bucuriei;

Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mântuirea a toată lumea!

Condac 1

Astăzi ușa vieții se deschide, astăzi raza Soarelui celui înțelegător răsa-re, astăzi Maica bucuriei se naște spre mântuirea a toată lumea. Veseliți-vă popoare și vă bucurați și cu credință, din inimă lăudați-o așa: Bucură-te, dumnezeiască Pruncă Maria, care astăzi te-ai născut spre bucuria și mân-tuirea a toată lumea!

Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

O, Preasfântă Preacurată și Preanevinovată dumnezeiască Pruncă și Fecioară Maria, care te-ai născut din părinți drepți și fără prihană, spre bucuria și mântuirea a toată lumea. O, Preasfântă Fecioară, floarea firii omenești, preafrumoasă și preaînțeleaptă, care din tulpină uscată și neroditoare ai răsărit și care, prin a ta naștere, întristarea preafericiților tăi părinți și a toată lumea ai risipit-o; nu ne lăsa pe noi, păcătoșii și nevrednicii, care întru întristări și scârbe ne aflăm din pricina păcatelor noastre.

O, roadă preasfințită a rugăciunii și a înfrânării, ascultă rugăciunea neputincioșilor robilor tăi și, cu darul preasfintelor tale rugăciuni, ajută-ne nouă și ne învață a ne ruga Lui Dumnezeu din inimă, fără de răspândire și fără de formă.

Pe tine, chemarea lui Adam celui căzut, te rugăm să mijlocești pentru noi către Dumnezeu, ca să ne cheme cu darul Său la adevărata pocăință. Pe tine, Maica bucuriei, te rugăm, veselește cu darul tău sufletele noastre cele mâhnite și cuprinse de întristare. Tu, Maica Luminii, mijlocește la Preabunul Dumnezeu pentru luminarea minților și a inimilor noastre.

Tu, raiule cuvântător, ajută-ne cu darul rugăciunilor tale să ne curățim de intinăciunea păcatelor noastre, ca să ajungem la dumnezeiescul rai. Tu, palatul cel însuflețit al Cuvântului, ajută-ne nouă să vedem palatul Noului Sion, cel din ceruri. Tu, Mireasa cea Preasfântă și cu totul fără de prihană a Lui Dumnezeu, ajută-ne ca să vedem și noi, cei neputincioși, Ierusalimul cel ceresc, pe Mireasa Mielului și Maica celor întâi-născuți. Tu, căruță Luminii, du-ne pe noi la lumina bucuriei, care de-a pururea este strălucitoare celor drepți și sfinți.

Tu, norul cel în chipul porfirei cu raze de aur, umbrește-ne pe noi de acea fierbințeală a poftelor trupești și de aprinderea mâniei și a iuțimii. Pe tine, ceea ce ești starea fulgerului dumnezeirii și raza cea strălucită a Soarelui celui de gând, te rugăm, luminează-ne cu darul tău, ca să nu uităm că și noi suntem biserici ale Lui Dumnezeu și să nu întristăm cu păcatele noastre Duhul Lui Dumnezeu, Care locuiește în noi.

Tu, noian al darurilor celor duhovnicești, ajută-ne să dobândim și noi, nevrednicii, darul Lui Dumnezeu în veacul de acum și în cel viitor. Tu, sălaș al Duhului Sfânt, mijlocește cu darul tău la Dumnezeu, ca inima curată să zidească în noi și cu duh drept să înnoiască cele dinlăuntru ale noastre.

Pe tine, Maica îndurării și a mângâierii, te rugăm, cu adâncă umilință a inimii, să stai lângă noi în ceasul cel mai de pe urma al vieții noastre, ca să ne ajuți și să ne mângâi sufletele în vremea despărțirii de acest trup stricăcios și de veacul acesta trecător. Pe tine, porumbiță înțelegătoare cu aripi de aur și cu străluciri de fulger, te rugăm din toată inima să călătorești cu noi până ce vom trece toate vămile cele înfricoșătoare ale văzduhului și toată puterea întunericului celui de sub cer.

Pe tine, ușa vieții, a luminii și a bucuriei, te rugăm să ne ajuți să intrăm pe porțile cele sfinte ale Împărăției cerurilor și să ajungem, cu darul prea-sfintelor și preaputernicelor tale rugăciuni, la lumina veseliei celei neasemănate și neapropiate.

Pe tine, Împărăteasa cerului și a pământului, care pururea stai de-a dreapta Sfintei Treimi și care ai născut pe Ziditorul Serafimilor și i-ai întrecut întru cinstire pe Heruvimi, te rugăm, noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, să stai aproape de sufletele noastre în ziua cea mare și înfricoșătoare a Judecății de apoi și să îmblânzești mânia cea sfântă și dreaptă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, ca să miluiască și să mântuiască sufletele noastre. Amin.

sursa: doxologia.ro

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