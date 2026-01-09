Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, stare de bine pe care nativii vor dori să o mențină cât mai mult timp, motiv pentru care se vor distanța imediat de oamenii sau de împrejurările care le pot strica această „brumă” de armonie interioară.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, îngrijorări financiare, informații sau conversații destabilizatoare cu privire la regimul salarial, bănesc, în general, sau fiscal, în particular. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, casa a III-a a comunicării își va trăi tulburările firești după intrarea Lunii Negre în Săgetător.

Aceasta va genera discrepanțe în comunicare, deformarea unor mesaje, perturbarea căilor de comunicare, conflicte personale născute din neînțelegerea corectă a unor informații sau opinii ori prin manipularea lipsită de onestitate și responsabilitate a unor cunoștințe. Posibile neplăceri în contextul unor deplasări. Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, sectorul relațiilor de familie va fi apăsător și grevat de evenimente mai greu de ținut sub control.

Delicată va fi gestionarea de către Balanțe a relațiilor familiale sau a intereselor materiale (pecuniare) asupra cărora, teoretic, dar și practic, și nativul ar avea un drept. Din păcate, nu calea dialogului va fi soluția, ci obținerea unor documente care să ateste oficial un statut sau un drept cuvenit în numele căruia să se tranșeze disputa de familie pe chestiuni de beneficiu locativ, funciar, imobiliar, agricol, patrimonial.

Nici în casa a X-a a carierei, a funcției și a imaginii, lucrurile nu vor evolua mai lin, pentru că aceleași cinci planete din opoziție vor vulnerabiliza statutul planetei Jupiter în tranzit prin casa a X-a. Observați evoluția evenimentelor și acționați după 23 ianuarie, când în Capricorn nu va mai fi nici o planetă. În ciuda unor provocări, starea de sănătate va fi relaxată.

