Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 10 – 16 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Berbec. Neîmpăcare cu sine, conflicte interioare, efort de adaptare la curentele de idei, opinii sau interese la care Berbecii (în varianta „blândă”) nu pot adera în totalitate. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Taur. Relații destul de complicate sau blocate și întârziate cu unele instituții din afara țării ori cu cei care se află în străinătate cu care trebuie să ia legătura.Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Gemeni. Atmosferă încărcată la locul de muncă sau din cauza unor informații care anunță reforme în interiorul instituției ce reconfigurează în chip neplăcut și dezavantajos regimul de muncă, responsabilitățile sau sistemul și nivelul de plată. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Rac. Le va fi greu nativilor să mențină pacea în familia din care provin; provocările, de importanță diferită, vor veni constant, alterând starea de spirit a tuturor. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Leu. Atenție la evenimentele care se pot petrece la locul de muncă ce presupun schimbarea unor raporturi de autoritate, de responsabilitate ori de salarizare. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Fecioară. Atenție în cazul artiștilor și al creatorilor de toate genurile care vor trebui să ia o decizie importantă în planul activității, pentru că asupra lor va funcționa un concurs de împrejurări plin de constrângeri. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Balanță. Stare de bine pe care nativii vor dori să o mențină cât mai mult timp, motiv pentru care se vor distanța imediat de oamenii sau de împrejurările care le pot strica această „brumă” de armonie interioară. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Scorpion. Dificultatea va veni de la obligațiile personale și familiale, de la programul de lucru, de la starea de sănătate, de la vârstă, factori ce nu pot fi anulați sau ignorați, dar care vor constitui piedici în calea acestor demersuri. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Săgetător. Săgetătorii nu vor avea chef de muncă, nici chiar de activitățile relaxante; cufundare în amintiri, „rumegarea” unor episoade din viața personală care nu le dau pace, efort de a pătrunde sensul unor afirmații sau întâmplări care nu le sunt deloc clare nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Capricorn. Atenție la eventualele presiuni morale sau sociale care s-ar putea exercita asupra nativilor, pentru că Soarele va forma, alături de Marte și Venus, o triplă conjuncție, care va funcționa întreaga săptămână și care nu-i va flexibiliza pe nativi. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Vărsător. Sună banal, dar e o realitate: semnalele pe care le vor primi unii Vărsători indică vechimea unei suferințe ignorate sau „îndurate” de nativi cu stoicism. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 10 – 16 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 10 – 16 ianuarie 2026

Zodia Pești. Peștii se pot îndepărta dintr-o relație fără să spună nici un cuvânt, fără să dea nici o explicație, fără să formuleze vreun reproș, ceea ce va da însă măsura fermității cu care au luat acea decizie și va alunga ipoteza unui capriciu. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 10 – 16 ianuarie 2026.

