Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, multe Balanțe vor reveni, pe fondul unor semnificații conturate de evenimente în legătură cu ideile pe care și le-au făcut despre oameni, întâmplări și motivații și vor trebui să recunoască discrepanța între ceea ce au crezut și ceea ce a rezultat dintr-un demers sau dintr-o opțiune și să-și revizuiască opiniile și convingerile.

Procesul va dura până spre 27 aprilie 2026; deocamdată, el va fi declanșat de trigonul la grad perfect dintre Mercur/Uranus/Pluton, care va funcționa ca un factor ce va permite „căderea măștilor” sau distrugerea aparențelor.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, prezență eficientă și onorabilă, dar supravegheată, în cazul apariției nativilor în public. Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, posibilă întâlnire cu o persoană importantă sau prezență a Balanțelor la un eveniment de seamă, care le va permite să cunoască oameni interesanți, iar ei să se facă remarcați.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita casa I a personalității acestor nativi, făcându-i mai diplomați și mai subtili în exprimare. Pe 18/19 septembrie, planeta va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce, provocând un „deranj astral” în casele tranzitate: întâi, a V-a a sentimentelor și a IX-a a conștiinței.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, opt opoziții între cele două case ale sănătății își vor pune amprenta pe psihicul acestor nativi care vor simți nevoia de echilibru și de stabilitate interioară; din fericire, planeta Venus va intra, pe 19 septembrie, în zodia Fecioarei și, până pe 13 octombrie, va juca un rol astral protector pentru trupul și sufletul lor.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE