Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 13 – 19 septembrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Berbec. Mesaje dezamăgitoare sau care provoacă nedumerire din partea prietenilor: unii apropiați spun altceva decât au lăsat să se creadă și cum păreau să sugereze gesturile și comportamentul lor. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Taur. Venus va intra în zodia Fecioarei și va traversa casa a V-a a relațiilor afective, introducând ordinea și normalitatea la nivelul trăirilor interioare. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Gemeni. Se va menține starea de ambiguitate, de neîncredere și de temeri ale nativilor cu privire la viitorul lor salarial sau la stabilitatea locului lor de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Rac. Frecvente schimbări de dispoziție interioară; gândurile „trecătoare” vor deveni deranjante, pentru că nativii nu se vor putea fixa lesne pe o idee și se vor concentra cu greutate. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Leu. Comunicare intensă cu apropiații sau cu prietenii, uneori din simpla plăcere a întâlnirii și a schimbului de impresii, alteori din nevoia de cooperare într-o acțiune (inițiativă) de interes comun. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Fecioară. Luna va tranzita casa I a personalității Fecioarelor și, alături de planeta Venus, care va intra în zodia Fecioarei, va crea un context favorabil rezolvărilor personale curente. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Balanță. Opt opoziții între cele două case ale sănătății își vor pune amprenta pe psihicul acestor nativi care vor simți nevoia de echilibru și de stabilitate interioară. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Scorpion. Mercur va intra în zodia Balanței și va tranzita casa a XII-a, permițându-le nativilor să descopere ceva util lor: un secret, un document rătăcit sau ascuns cu bună știință de cineva. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Săgetător. Efort de a gestiona cât mai corect și mai protectiv o sumă de bani sau un patrimoniu. Preocupare pentru aspectul legal al unor dispute în jurul unui avantaj material. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Capricorn. Context astral favorabil rezolvării sau încheierii convenabile, avantajoase a unui demers referitor la bani, bunuri și avantaje materiale. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Vărsător. Mercur va intra în zodia Balanței și va tranzita sectorul educației și al deplasărilor pe termen scurt sau definitive în străinătate. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 13 – 19 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 septembrie 2025

Zodia Pești. Activități domestice presărate cu evenimente neprevăzute, constatări uimitoare, descoperiri ale unor stări de lucruri referitoare la casa, gospodăria sau familia din care provin. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 13 – 19 septembrie 2025.

