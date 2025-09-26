Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, unele persoane născute în acest semn zodiacal vor călători pentru scurt timp, vor face mai multe deplasări decât în alte dăți pentru a se odihni, relaxa sau a-și îmbogăți bagajul de cunoștințe despre lume și viață (excursii, pelerinaje, expediții cu scop educativ, itinerare culturale, spirituale sau artistice).

Alte persoane vor fi preocupate de pregătirea unui dosar necesar înscrierii lor într-o formă de învățământ sau de pregătire pentru un domeniu de interes personal ori pentru a participa la un concurs.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, rigorile întreținerii unei gospodării vor fi trăite la cote înalte, Balanțele trebuind să li se dedice, chiar dacă asta nu le va face plăcere; obligații de familie în plan relațional; dificultăți de adaptare sau de continuare a unui mod de viață într-o localitate (țară) în care s-au mutat de curând și unde vor constata că lucrurile nu merg atât de bine sau de ușor cum au crezut la început. Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, relațiile sentimentale vor fi pline de surprize neplăcute sau de semnale alarmante; în ambele cazuri, nativii vor trebui să țină cont de trăirile interioare, de stările de spirit pe care acestea le vor stârni în sufletul lor.

Balanțele vor reveni la ideile interesante, originale, pe care le-au elaborat cândva, dar pe care le-au abandonat și pe care le vor considera acum niște fântâni de resurse și soluții de creație artistică; reluarea unor proiecte abandonate, în cazul celor care lucrează cu publicul, care vor constata că (pre)miza acelor abordări este de astă-dată actuală sau necesară.

Șanse manifestate discret, dar eficient, de ameliorare a fiziologiei organelor localizate în abdomen. Mecanisme astrale favorabile unei afirmări elegante, unei prezențe demne de admirat în cazul celor care vor participa la diferite evenimente.

