Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 27 septembrie – 3 octombrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Berbec. O altă ipostază de luat în calcul ar fi demersurile necesare pentru plecarea din țară în vederea continuării sau aprofundării studiilor. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Taur. Abordarea unor chestiuni financiare sau patrimoniale implicate sau nu în varii litigii și revendicări va ține la respectarea principiilor morale sau juridice. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Gemeni. O discuție în contradictoriu le-ar putea dezvălui Gemenilor o latură ascunsă sau dezagreabilă a unui cunoscut sau a unei persoane apropiate lor sufletește. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Rac. Discuții pe teme juridice, financiare (salariale) sau profesionale la locul de muncă la care nativii, chiar dacă vor participa, nu se vor implica direct cu soluții și propuneri, preferând să aștepte apropierea unei decizii finale. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Leu. Un partener îi poate surprinde pe nativi prin ceea ce face, ce spune, ce decide sau prin evenimentele stranii prin care acela va trece, ridicând semne de întrebare cu privire la continuitatea parteneriatului lor. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Fecioară. Efort de a (re)stabili o anumită ordine în viața de familie, în gospodărie sau în relațiile nativilor cu instituțiile statului din perspectiva unei bune administrări a patrimoniului locativ sau funciar. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Balanță. Mecanisme astrale favorabile unei afirmări elegante, unei prezențe demne de admirat în cazul celor care vor participa la diferite evenimente. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Scorpion. Informații cu privire la regimul anumitor activități de pe urma cărora nativii obțin venituri. Relații cu instituțiile menite să administreze și să colecteze taxe și impozite. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Săgetător. Nativii vor beneficia de susținerea Micului Benefic și Protector (Venus) în sectorul carierei, al vieții profesionale sau al exercitării unor funcții. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Capricorn. Stare de sănătate în parametri normali, cu fluctuații la nivel energetic (oboseală fizică, psihică, antrenamente intense, care solicită articulațiile și musculatura aparatului locomotor, muncă epuizantă). Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Vărsător. De la sfârșitul săptămânii, gândurile nativilor încep să se coloreze cu îngrijorare și stres în legătură cu regimul muncii sau al câștigurilor vehiculate pe fondul recentelor modificări legislative. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Zodia Pești. Impact discret, dar deranjant, pentru unii Pești, al vieții active asupra psihicului, cu ecou asupra activității sistemului nervos central și periferic și asupra sistemului neurovegetativ. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 27 septembrie – 3 octombrie 2025.

