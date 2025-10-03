Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, momentele de energie și hărnicie vor alterna cu momentele de oboseală; chef de muncă redus, dorință a dormi, de a se odihni și de a amâna activitățile neplăcute.

Premise care, pentru unii, nu sunt liniștitoare în plan profesional, soluții, fie ele și temporare, a căror punere în aplicare nu le vor conveni acestora. Balanțele vor avea o reținere în a trece la acțiuni ferme, pe cont propriu, de frica unui eșec. Espectativă, emoții.

Între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, relațiile parteneriale vor fi puse la încercare de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, care va amplifica unele dispute sau va complica o temă în desfășurare (conflict, tranzacție, negociere, tentativă de împăcare, parcurs juridic, anchetă) prin reacțiile impulsive ale părții adverse care îl vor pune în dificultate pe câte un nativ care și-ar dori să ajungă la o înțelegere. Va fi nevoie de răbdare și de multă diplomație sau de stăpânire de sine pentru a împiedica această evoluție.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 12 decembrie, va solicita sectorul banilor câștigați prin efort personal. Principalul aspect îl reprezintă câștigul salarial (cel speculativ ținând de alt sector al hărții astrale); aici se vor afla în tranzit doi malefici (Luna Neagră și Marte) care nu oferă siguranța unei evoluții corecte și care, într-un moment de slăbiciune al Balanțelor, poate funcționa ca un rău sfătuitor.

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, stres provocat de măsurile de dată recentă care le-au schimbat regimul veniturilor curente și care îi pun în imposibilitatea de a acționa pe alte planuri unde este nevoie de sume mari de bani. Din 10 octombrie, după ora 08:12′, interes pentru un subiect teoretic referitor la activitatea profesională pe care o desfășoară; consultări, analiza informațiilor oferite de o instituție.

