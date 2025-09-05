Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, mulți nativi vor trebui să accepte că nu au înțeles corect o situație, că au proiectat eronat o ipostază, că s-au bazat pe argumente eronate într-un parcurs personal sau profesional.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, Luna Plină în Pești, din 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună, se va îndrepta spre casa a VI-a a sănătății și va instaura o nouă atitudine față de o boală știută, de abordarea unei suferințe, de o terapie, de o medicație sau de un diagnostic.

Luna Plină va permite o înțelegere mai suplă, mai profundă și mai puțin „birocratică” a unei afecțiuni organice în care psihicul va avea un loc important de revelator al unor adevăruri ascunse.

Din perspectiva muncii, unii nativi ar putea asista la felul în care un drum profesional se apropie de final, Saturn, revenit de curând în Pești, semnul zodiacal în care se va produce Luna Plină, va demonstra în lunile următoare că este vorba de un drum închis, care își trăiește ultimele resurse profesionale sau umane și, implicit, va pune problema unui nou plasament, a unei noi viziuni despre muncă, vocație și venituri la care se va adăuga avertismentul lansat de Sensul vieții, Jupiter și Luna Neagră, care alcătuiesc un Trigon regal la grad perfect, referitor la riscul unui necaz în legătură cu un angajament profesional salarizat și la șansa salvării sau împlinirii prin înțelegerea corectă a rostului planetei Jupiter, aflată acum în tranzit prin casa a X-a (afirmare, ascensiune, carieră, viață publică) și a valorificării lui până la vara viitoare.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, nota generală, de dizarmonie în relațiile parteneriale, va continua. Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, posibil dezechilibru financiar, de proporții modeste, dar inconvenabil fie și numai ca încercare cotidiană.

