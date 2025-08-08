Citește Horoscop săptămânal Balanță. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Balanță.

Horoscop săptămânal Balanță – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, relațiile afective vor fi puse la încercare de opozițiile momentului pe axa relațiilor personale și de Luna Plină în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, care va răscoli neîncrederi mai vechi și nemulțumiri care persistă de ceva vreme.

Balanțele se vor trezi presate de caruselul evenimentelor generate de acest moment astral important și le va introduce într-un vârtej de evenimente, stări interioare și reacții afective destul de greu de controlat. Ar fi bine ca nativii să aștepte să treacă efectele acestei Luni Pline ca să decidă într-o stare mai echilibrată. Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, sănătatea va evolua în parametri normali. Posibile agitații și neliniști pe fondul unor informații și comentarii legate de viitorul lor salarial.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, relațiile parteneriale vor fi destul de greu de gestionat pe fondul energiilor astrale provenind de la cele patru planete în tranzit, în acest răstimp, prin zodia Berbecului, care vor alimenta opoziția cu Marte, de unde și riscul destabilizării bruște a unei relații, al agravării unui conflict declanșat cu mai mult timp în urmă ori al acutizării unor neînțelegeri.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Nu va fi o perioadă indicată pentru întâlniri de afaceri, pentru semnarea unui acord (contract); pe fond, toți cei implicați vor exagera și nu vor da dovadă de suplețe și moderație. Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa în sectorul relațiilor de prietenie; nota generală va fi de autoritate și demnitate, motivată sau amplificată de orgolii și vanități care pot fi, la un moment dat, un motiv de nemulțumire.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, revizuiri ale unor proiecte pe fondul unor iminente schimbări ale statutului lor salarial sau doar ca măsură prudentă de a-și proteja niște venituri (economii).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE