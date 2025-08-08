Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 9 – 15 august 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 9 – 15 august 2025

Zodia Berbec. Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va funcționa mai coerent, ceea ce îi va împiedica pe nativi să aibă reacții disproporționate sau nedrepte față de cei dragi lor. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 9 – 15 august 2025

Zodia Taur. Universul interior, psihicul vor fi agitate de cele patru planete în tranzit prin zodia Berbecului, care controlează casa a XII-a a sănătății. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 9 – 15 august 2025

Zodia Gemeni. Informații interesante, surpriza unor evenimente care pun într-o lumină diferită premisele unor etape de studiu în viziunea sau în dorința Gemenilor mai tineri. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 9 – 15 august 2025

Zodia Rac. Cele două case ale comunicării vor evolua într-un cadru de normalitate; activități care le pot face plăcere sau îi pot îmbogăți sufletește pe cei născuți în zodia Racului. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 9 – 15 august 2025

Zodia Leu. Leii ar trebui să fie pregătiți pentru confruntări de idei, opoziții ale unor persoane cu funcție sau ale reprezentanților unor instituții cu care nativii vor vedea că nu pot ajunge la nici o înțelegere. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 9 – 15 august 2025

Zodia Fecioară. Stare organică marcată de opozițiile mai multor planete și, mai ales, de influența Lunii Pline în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, asupra sistemului cardio-vascular. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 9 – 15 august 2025

Zodia Balanță. Revizuiri ale unor proiecte pe fondul unor iminente schimbări ale statutului lor salarial sau doar ca măsură prudentă de a-și proteja niște venituri (economii). Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 9 – 15 august 2025

Zodia Scorpion. Rezervă față de propunerile unor parteneri; atitudine refractară sau suspicioasă față de o persoană, o inițiativă sau o soluție ce nu i se pare unui nativ corectă ori justificată. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 9 – 15 august 2025

Zodia Săgetător. Informații alarmante (alarmiste?), știri care pot destabiliza o impresie, o decizie sau o atitudine a nativilor; surprize pe fondul Lunii Pline în Vărsător.Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 9 – 15 august 2025

Zodia Capricorn. Nu intrați în asocieri, mici afaceri sau speculații „profitabile” cu prietenii, chiar dacă, pentru moment, ele par aducătoare de un venit modest, dar util. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 9 – 15 august 2025

Zodia Vărsător. Luna va tranzita casa I a personalității și, pe 9 august, se va afla în ipostaza de Lună Plină în Vărsător, moment de apogeu și de împlinire într-o direcție de viață. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 9 – 15 august 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 9 – 15 august 2025

Zodia Pești. Peștii vor refuza ofertele sub nivelul pregătirii sau al statutului lor profesional, nu atât din orgoliu, cât din conștiința adevăratei lor valori. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 9 – 15 august 2025.

