Horoscop săptămânal Berbec – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, Berbecii vor face efortul de a se pune de acord cu unele persoane care reprezintă interese și activități parteneriale, dar nu întotdeauna vor avea succes, mai ales dacă la mijloc vor fi niște mize socioprofesionale care impun condiții ce trebuie respectate și pe care nativii nu le pot accepta, pentru că ar trebui să facă una sau mai multe concesii.

Influența unui Pătrat mistic, la grad perfect, va permite exercitarea asupra acestei case a VII-a a parteneriatului de presiuni și chiar abuzuri provocate de Jupiter retrograd, chiar dacă el este planeta justiției, pentru că se va afla în relații proaste cu toate planetele care configurează acest context.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, reevaluări ale unor planuri personale care au nevoie de finanțare (cheltuieli, întreținere, reparații, modernizări, dotări, taxe și impozite) în fața cărora nativii devin prudenți sau economi. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, neîmpăcare cu sine, conflicte interioare, efort de adaptare la curentele de idei, opinii sau interese la care Berbecii (în varianta „blândă”) nu pot adera în totalitate.

Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, va opera un tranzit special, creat de cele cinci planete în tranzit prin Capricorn, care controlează casa a X-a a carierei și a statutului socioprofesional. Berbecii tineri se vor confrunta cu bariere în calea afirmării lor sub pretextul invocat al tinereții și/sau al lipsei lor de experiență.

În cazul celor maturi, lucrurile vor sta invers, acelora reproșându-li-se lipsa de suplețe și incapacitatea de a se adapta la nou și minimalizându-se valoarea experienței lor profesionale. Alți Berbeci se pot angaja, între 9 și 16 ianuarie, în adevărate bătălii pentru putere. Mulți nativi, altfel pragmatici și oameni de acțiune, se vor menține în zona proiecțiilor imaginare.

