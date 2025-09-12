Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, mesaje dezamăgitoare sau care provoacă nedumerire din partea prietenilor: unii apropiați spun altceva decât au lăsat să se creadă și cum păreau să sugereze gesturile și comportamentul lor.

Berbecii vor fi descumpăniți sau enervați de aceste inconsecvențe și eschive care îi vor pune în situații ambigui de care nu au chef și care, mai degrabă, îi vor face să se îndepărteze de acele persoane decât să intre în jocul lor. Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, accente domestice, integrări – de voie, de nevoie – în treburile familiei.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după- amiază, disponibilitate spre o viață afectivă intensă, plină de noutate, de provocări, de ademeniri în mrejele aventurii (mai ales în cazul celor tineri). În ziua de 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va crea un context astral destul de potrivit unor abordări parteneriale. Favorizate vor fi discuțiile preliminare, consultările, abordările de principiu.

18 septembrie va fi o zi specială prin felul în care această planetă va face, în numai douăzeci și patru de ore, o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal pe semne de Aer, la grad perfect, cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate (relații parteneriale, relații de prietenie, dialog, comunicare).

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, Luna va traversa sectorul muncii și va accentua pragmatismul și logica. În planul sănătății, ea va solicita organele localizate în abdomen și metabolismul. Pe 19 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Fecioarei și, până pe 13 octombrie, va tranzita sectorul sănătății, instaurând un climat astral favorabil procedurilor de detoxificare prin regim și dietă.

