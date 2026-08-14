Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 15 – 21 august 2026

În prima parte a zilei de 15 august, sănătatea va fi echilibrată, dar starea de spirit nu va fi una exuberantă, nativii dând semne frecvente de plictiseală și de respingere a rutinei în activitatea profesională.

Între 15 august după-amiază, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, nativii vor discuta pe marginea unui proiect sau a unui contract cu calm, de pe poziții constructive, dar fără concesii. Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, mici tentative de a rezolva o chestiune materială prin ocolirea sau evitarea unor prevederi legale.

Cvadratura între Neptun și Marte din 17 și 18 august va relua contextul ultimei întâlniri a acestor două planete, tot pe direcția Berbec/Rac, pe 7 mai 1863, care, chiar dacă nu-i privește în mod direct pe cei născuți în ultimele decenii ale acestui secol, tot îi va pune într-un context social, economic, politic sau profesional asemănător care ar putea explica niște încercări neepuizate din viețile anterioare referitoare la relațiile cu părinții sau cu familia din care provin (inclusiv exilul sau expatrierea).

Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, relații favorabile cu persoanele sau instituțiile din străinătate, planuri și proiecte care se împlinesc prin creativitate. Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), dar la 1° Berbec/Balanță, ceea ce înseamnă că o problemă majoră de viață partenerială se va încheia în preajma acestei date prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp suficient pentru „curățarea” câmpului relațiilor sociale buruienoase.

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