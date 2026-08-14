Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 15 – 21 august 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 15 – 21 august 2026

Zodia Berbec. Sănătatea va fi echilibrată, dar starea de spirit nu va fi una exuberantă, nativii dând semne frecvente de plictiseală și de respingere a rutinei în activitatea profesională. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 15 – 21 august 2026

Zodia Taur. Contradicții născute din condițiile impuse de un regim fiscal, juridic, financiar cu privire la o chestiune materială sau patrimonială de importanță majoră (moșteniri, partaje, cedare de bunuri, cote-părți sau acțiuni). Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 15 – 21 august 2026

Zodia Gemeni. Posibilă răceală de vară de scurtă durată, mici infecții locale ca urmare a unor zgârieturi, înțepături sau mușcături de insecte; atmosferă anostă la locul de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 15 – 21 august 2026

Zodia Rac. Va pune într-o ecuație specială probleme personale și profesionale sau sociale, accentuând ambiția, dorința de „a ieși din matca” vechilor obiceiuri, de a acționa hotărât, de a nu mai renunța sau abandona un proiect. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 15 – 21 august 2026

Zodia Leu. Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp în care unele relații parteneriale pot avea un rol important în luarea unor decizii fundamentale. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 15 – 21 august 2026

Zodia Fecioară. Spirit critic accentuat, nativii nu se vor sfii să dea replici usturătoare, în general, pentru a-i pune la punct pe cei care depășesc măsura. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 15 – 21 august 2026

Zodia Balanță. Mici încurcături financiare, nemulțumiri legate de o activitate ce trebuie plătită, dar care nu a fost la înălțimea așteptării nativilor, unii trebuind chiar să refacă ceea ce s-a făcut în prima intervenție nefericită. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 15 – 21 august 2026

Zodia Scorpion. Scorpionii vor manifesta la cote înalte calitățile specifice zodiei: intuiție, subtilitate, răbdare, strategie, profunzime a gândirii. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 15 – 21 august 2026

Zodia Săgetător. Starea de sănătate va funcționa normal; viața interioară, cea sufletească și cea psihică, ar putea fi marcată de amintiri care funcționează într-un registru deranjant prin efectul pe care îl vor stârni: tristețe, amărăciune, regret, reproș personal. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 15 – 21 august 2026

Zodia Capricorn. Posibil moment plăcut ca rezultat al unei prestații remarcabile în plan profesional, al unei intervenții publice aplaudabile, al unui succes, al desemnării lor într-un context flatant profesional sau social. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 15 – 21 august 2026

Zodia Vărsător. Posibile situații speciale (constrângeri, limitări, evenimente neprevăzute, condiții exterioare unei activități socioprofesionale care generează factori de risc ori de asumare responsabilă a gestionării lor). Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 15 – 21 august 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 15 – 21 august 2026

Zodia Pești. Cvadratura între Neptun și Marte va accentua unele disfuncții în relația nativilor, în postură de părinți, cu copiii lor, mai ales acolo unde pretențiile celor din urmă nu pot fi acceptate de către Pești. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 15 – 21 august 2026.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE