Horoscop săptămânal Berbec – 16 – 22 august 2025

Pe 16 august, evaluări financiare, calcule pentru viitorul apropiat, estimări mai mult sau mai puțin abile în funcție de informația și de capacitatea fiecărui nativ de a înțelege noțiunile financiare sau legislative.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, informații și comentarii oficiale care vor avea darul să-i îngrijoreze pe nativi; schimbări în statutul celor care învață ori care activează în mediul școlar sau universitar și care anunță schimbări ale modului de desfășurare a unor activități didactice cu impact asupra programului lor de muncă și viață obișnuit; confruntările mai drastice se vor pune însă din 22 august, când Soarele va intra în casa muncii și va instaura niște direcții noi, care îi vor nemulțumi pe unii sau îi vor pune în situația să-și regândească direcția profesională.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, deși nu vor mai forma o conjuncție strânsă, totuși, cele două planete benefice, Jupiter și Venus, în tranzit prin zodia Racului, vor continua să exercite un rol pozitiv asupra relațiilor de familie și a treburilor domestice, permițând rezolvarea rapidă și corectă a multor aspecte care au fost amânate sau blocate.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, trăiri intense în plan emoțional , atașamente față de oameni, idei, proiecte sau ipostaze de viață care îi vor motiva pe nativi în viitorul apropiat să aibă niște inițiative menite să le pună în valoare o serie de calități (fantezie, imaginație, creativitate).

În ziua de 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va susține inițiativele profesionale motivate de dorința Berbecilor de a compensa un cadru vechi de activitate care nu-i mulțumește; alternative profesionale; Soarele va fi un factor pozitiv și pentru sănătate (vindecare, recuperare după un accident sau o operație, răspuns corect la un tratament).

