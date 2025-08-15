Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 16 – 22 august 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 16 – 22 august 2025

Zodia Berbec. Calcule pentru viitorul apropiat, estimări mai mult sau mai puțin abile în funcție de informația și de capacitatea fiecărui nativ de a înțelege noțiunile financiare sau legislative. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 16 – 22 august 2025

Zodia Taur. Informații care îi vor pune pe gânduri pe nativi cu privire la o chestiune financiară care nu va mai putea fi rezolvată cu mijloacele de până acum și care îi va obliga să ia decizii în consecință. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 august 2025

Zodia Gemeni. Întreaga săptămână, unii Gemeni vor medita asupra utilității unei schimbări radicale a vieții lor prin prisma unui salt sau a unei noi orientări profesionale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 august 2025

Zodia Rac. Univers interior plin de idei, de inspirație; preocupări legate de o schimbare în viața personală, dar și nevoia de a înțelege motivația unor evenimente. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 august 2025

Zodia Leu. Șansa de a ajunge la o înțelegere superioară a vieții și a evenimentelor, a faptelor și a oamenilor cu care nativii se intersectează în existența lor. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 august 2025

Zodia Fecioară. Nevoie de consolidare interioară pe fondul zdruncinării siguranței de sine, în contextul unor evenimente unde nativii și-ar fi dorit să se prezinte mai bine la un examen sau la un test. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 august 2025

Zodia Balanță. Nativii vor face o evaluare atentă a evenimentelor cu miză financiară pentru a se adapta imperativelor momentului cu privire la cheltuieli, investiții sau economii. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 august 2025

Zodia Scorpion. Soarele va intra în zodia Fecioarei și va tranzita sectorul prieteniei, postură care le va permite „așezarea” pe principii echilibrate a unei relații tulburate în ultima vreme de evenimente neplăcute. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 august 2025

Zodia Săgetător. Activități profesionale curente, desfășurate cu grijă și metodă din conștiința datoriei; situațiile din viața și activitatea lor se vor derula în fundalul stărilor lor de spirit neplăcute. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 august 2025

Zodia Capricorn. Nevoie de calm, tihnă și echilibru emoțional în relația cu un partener sufletesc sau în relația părinților Capricorn cu copiii lor. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 august 2025

Zodia Vărsător. Vărsătorii vor fi mai deschiși dialogului, conversațiilor agreabile, destinderii și relaxării prin cultivarea unor momente care să le răsfețe simțurile (delectare). Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 16 – 22 august 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 august 2025

Zodia Pești. Mici surprize domestice; vești despre o rudă, vizite inopinate ale unui membru de familie; dialoguri banale sau chiar exasperante. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 august 2025.

